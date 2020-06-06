Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 июня критериям для ослабления карантинных мер не соответствуют 6 областей и столица Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, карантин пока нельзя ослаблять во Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в г. Киеве.

В Донецкой области это связано со слишком низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в столице — со слишком высоким количеством новых заражений.

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При этом во всех регионах, отмечают в Минздраве, больными коронавирусной болезнью занято менее половины отведенных для этого больничных коек.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли — 777.