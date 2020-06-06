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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 июня критериям для ослабления карантинных мер не соответствуют 6 областей и столица Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным Минздрава, карантин пока нельзя ослаблять во Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в г. Киеве.

В Донецкой области это связано со слишком низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в столице — со слишком высоким количеством новых заражений.

Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю. ИНФОГРАФИКА

При этом во всех регионах, отмечают в Минздраве, больными коронавирусной болезнью занято менее половины отведенных для этого больничных коек.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли — 777.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зато все кафе , где появляется Зеленский готовы.
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06.06.2020 13:55 Ответить
Киевляне, а вы поступайте, как тот австралийский мужик, который сегодня комментарий в федеральной австралийской газете "The Australian" оставил (комментарии там огонь), в статье о ралли по убиенному американскому наркоману Флойду:
- Захожу я, - пишет, - в паб, и прошу пинту пива. А они мне: "Социальное дистанцирование, выдерживай дистанцию".
- А я им и говорю: меня это не касается, я протестант!

Раз суд штата Новый Южный Уэльс оофициально заявил, что митинговать за убиенного нарика можно, то тем самым он вынес решение, что коронавирус - ФФФСё.
От сасибо суду штата Новый Южный Уэльс, от всего сердца.
Я теперь везде говорить буду, что я - пикетчик с личного, перманентного ралли по убиенному Флойду, и мне сам суд сказал, что для таких пикетчиков коронавирус - ФФФСё.
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06.06.2020 14:05 Ответить
В Киеве, где более 3к инфицированных охват тестирования 58,35 на 100 тыс, в Черкассах где на сегодняшний день 448 инфицированных охват аж 106,37 на 100 тыс, зачем Черкассам столько тестов при намного более благоприятной ситуации столько тестов чем в Киеве, учитывая, что и в Дарницком, и в Печерском районе больше заболевших чем во всей Черкасской области.
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06.06.2020 14:08 Ответить
План по тестированию - это нечто.
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06.06.2020 14:26 Ответить
А якого хрена тут фігурує ще ватостополь з Кримом?
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06.06.2020 14:22 Ответить
пондемія...карантин..а на флайрадар літаки.до..так як літали так і літають
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06.06.2020 14:47 Ответить
чим більше тестувань-тим більше захворівших..деякі напевно самі і не знають що захворіли.бо ніякої хороби і не відчувають і не відчували
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06.06.2020 14:49 Ответить
В Днепропетровской обл. все время было около 10 человек протестировано на 100 т. и за два дня увеличилось до 18 человек. Живу в Днепре и не видел чтобы за последние два дня хватали всех подряд и тянули на тестирование.
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06.06.2020 15:05 Ответить
 
 