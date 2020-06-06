Киев и 6 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 июня критериям для ослабления карантинных мер не соответствуют 6 областей и столица Украины.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным Минздрава, карантин пока нельзя ослаблять во Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в г. Киеве.
В Донецкой области это связано со слишком низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в столице — со слишком высоким количеством новых заражений.
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При этом во всех регионах, отмечают в Минздраве, больными коронавирусной болезнью занято менее половины отведенных для этого больничных коек.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 6 июня лабораторно подтверждено 26 514 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 550. Выздоровели 11 812 человек, умерли — 777.
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- Захожу я, - пишет, - в паб, и прошу пинту пива. А они мне: "Социальное дистанцирование, выдерживай дистанцию".
- А я им и говорю: меня это не касается, я протестант!
Раз суд штата Новый Южный Уэльс оофициально заявил, что митинговать за убиенного нарика можно, то тем самым он вынес решение, что коронавирус - ФФФСё.
От сасибо суду штата Новый Южный Уэльс, от всего сердца.
Я теперь везде говорить буду, что я - пикетчик с личного, перманентного ралли по убиенному Флойду, и мне сам суд сказал, что для таких пикетчиков коронавирус - ФФФСё.