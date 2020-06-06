Київ і 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 червня критеріям для послаблення карантинних заходів не відповідають 6 областей і столиця України.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, карантин наразі не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У Донецькій області це пов'язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в столиці - із занадто високою кількістю нових інфікувань.

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Водночас у всіх регіонах, зазначають у МОЗ, хворими на коронавірусну хворобу зайнято менше половини відведених для цього лікарняних ліжок.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, із них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померло 777.