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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 червня критеріям для послаблення карантинних заходів не відповідають 6 областей і столиця України.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними МОЗ, карантин наразі не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У Донецькій області це пов'язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в столиці - із занадто високою кількістю нових інфікувань.

Київ і 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ 01

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Водночас у всіх регіонах, зазначають у МОЗ, хворими на коронавірусну хворобу зайнято менше половини відведених для цього лікарняних ліжок.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, із них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померло 777.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зато все кафе , где появляется Зеленский готовы.
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06.06.2020 13:55 Відповісти
Киевляне, а вы поступайте, как тот австралийский мужик, который сегодня комментарий в федеральной австралийской газете "The Australian" оставил (комментарии там огонь), в статье о ралли по убиенному американскому наркоману Флойду:
- Захожу я, - пишет, - в паб, и прошу пинту пива. А они мне: "Социальное дистанцирование, выдерживай дистанцию".
- А я им и говорю: меня это не касается, я протестант!

Раз суд штата Новый Южный Уэльс оофициально заявил, что митинговать за убиенного нарика можно, то тем самым он вынес решение, что коронавирус - ФФФСё.
От сасибо суду штата Новый Южный Уэльс, от всего сердца.
Я теперь везде говорить буду, что я - пикетчик с личного, перманентного ралли по убиенному Флойду, и мне сам суд сказал, что для таких пикетчиков коронавирус - ФФФСё.
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06.06.2020 14:05 Відповісти
В Киеве, где более 3к инфицированных охват тестирования 58,35 на 100 тыс, в Черкассах где на сегодняшний день 448 инфицированных охват аж 106,37 на 100 тыс, зачем Черкассам столько тестов при намного более благоприятной ситуации столько тестов чем в Киеве, учитывая, что и в Дарницком, и в Печерском районе больше заболевших чем во всей Черкасской области.
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06.06.2020 14:08 Відповісти
План по тестированию - это нечто.
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06.06.2020 14:26 Відповісти
А якого хрена тут фігурує ще ватостополь з Кримом?
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06.06.2020 14:22 Відповісти
пондемія...карантин..а на флайрадар літаки.до..так як літали так і літають
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06.06.2020 14:47 Відповісти
чим більше тестувань-тим більше захворівших..деякі напевно самі і не знають що захворіли.бо ніякої хороби і не відчувають і не відчували
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06.06.2020 14:49 Відповісти
В Днепропетровской обл. все время было около 10 человек протестировано на 100 т. и за два дня увеличилось до 18 человек. Живу в Днепре и не видел чтобы за последние два дня хватали всех подряд и тянули на тестирование.
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06.06.2020 15:05 Відповісти
 
 