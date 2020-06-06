Київ і 6 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 6 червня критеріям для послаблення карантинних заходів не відповідають 6 областей і столиця України.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними МОЗ, карантин наразі не можна послаблювати у Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.
У Донецькій області це пов'язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в столиці - із занадто високою кількістю нових інфікувань.
Водночас у всіх регіонах, зазначають у МОЗ, хворими на коронавірусну хворобу зайнято менше половини відведених для цього лікарняних ліжок.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, із них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померло 777.
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- Захожу я, - пишет, - в паб, и прошу пинту пива. А они мне: "Социальное дистанцирование, выдерживай дистанцию".
- А я им и говорю: меня это не касается, я протестант!
Раз суд штата Новый Южный Уэльс оофициально заявил, что митинговать за убиенного нарика можно, то тем самым он вынес решение, что коронавирус - ФФФСё.
От сасибо суду штата Новый Южный Уэльс, от всего сердца.
Я теперь везде говорить буду, что я - пикетчик с личного, перманентного ралли по убиенному Флойду, и мне сам суд сказал, что для таких пикетчиков коронавирус - ФФФСё.