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Суд арестовал без права залога семерых членов банды полицейских из Павлограда

Суд арестовал без права залога семерых членов банды полицейских из Павлограда

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - указывается в сообщении.

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Напомним, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

арест (10454) Павлоград (143) Нацполиция (16436) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+27
Не переживай, - через неделю, когда у зебилов закончится оперативная память, их вернут на место и наградят)
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06.06.2020 15:20
+11
Я терь понял, почему квакваков отказался извиняться за преступления мусаров: Их стОлько, что замахаешься.
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06.06.2020 15:24
+10
Такими темпами ментов не останется )) шучу, конечно
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06.06.2020 15:10
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Такими темпами ментов не останется )) шучу, конечно
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06.06.2020 15:10 Ответить
Не переживай, - через неделю, когда у зебилов закончится оперативная память, их вернут на место и наградят)
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06.06.2020 15:20 Ответить
Мент не мамонт, мент не вымрет.
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06.06.2020 15:20 Ответить
а йа хотів написати це ж саме всірйоз
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06.06.2020 15:29 Ответить
мЭнт - это призвание внутреннее...

А в селах повне безробіття - завжди кадрів вистачить...,
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06.06.2020 15:33 Ответить
А чому тільки 7 ,що мало поліцейських на волі?
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06.06.2020 15:14 Ответить
нє нада судіть па нєскалькім нєгадяям аба всєй паліцийі!
якось так
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06.06.2020 15:20 Ответить
"нє нада судіть па нєскалькім нєгадяям аба всєй паліцийі!
якось так"- Рюкзаков?
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06.06.2020 20:42 Ответить
а чому саме з Павловграда? Главарі банди в Києві на трикутнику
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06.06.2020 15:24 Ответить
Я терь понял, почему квакваков отказался извиняться за преступления мусаров: Их стОлько, что замахаешься.
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06.06.2020 15:24 Ответить
хтось копайє під сАбакова канкрєтна! Портнов і С°
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06.06.2020 15:26 Ответить
вот интересно сколько людей пострадало следуя изречению от Авакова образца 2016-го года..?
Когда подчинялись этой банде...
Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда - Цензор.НЕТ 8980
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06.06.2020 15:26 Ответить
Он вам и на кожаной флейте сыграет,если выгодно будет,терпилы терпят,значит будет наглеть ещё больше.
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06.06.2020 15:31 Ответить
У кого і де "обжаловать" - що , в Пещерних "судах", де сидять інші оборотні...
хАваков забув сказати що Конституція гарантуе не виконання завідомо неправомірного , а тим быльше злочинного наказу (вимога)....- правда дальше в інших законодавчих все розмито...
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06.06.2020 15:39 Ответить
Вот так место и "красит" человека , более вероятно, что в данном случае - "перекрашивает".
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06.06.2020 18:20 Ответить
Хорошую организацию не назовут органом для внутренних дел
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06.06.2020 15:39 Ответить
" Суд арестовал банду полицейских-наркоторговцев .."- То есть с торговлей наркотиками в городе всьо ? От хулиганы ,а вы подумали о павлоградской ячейке "Слуги народа " ? Оставили партийцев, без так сказать связующего химического звена ! ))
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06.06.2020 15:57 Ответить
Не переживайте, хлебное место не будет пусто.
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06.06.2020 18:21 Ответить
Придется заносить
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06.06.2020 16:27 Ответить
Это организованная преступная группировка - всех нах... увольнять, когото в тюрьму и набирать заново людей и привезти людей из других областей, пока будет восстановление.
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06.06.2020 17:24 Ответить
Антиутопия.. банды полицейских, чёрные риелторы и адвокаты, диджитализация преступности и взятки в турборежиме..
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06.06.2020 17:46 Ответить
Дали жару так что криминалитет ушел на второй план.
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06.06.2020 17:48 Ответить
у банды есть главарь
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06.06.2020 17:51 Ответить
Зеленський про Авакова: "досі немає кращого міністра"
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06.06.2020 18:51 Ответить
А шо начальника областного УВД не взяли?
Можно подумать они ему не возили!?
Он даже за них мазу тянул перед СБУ ?
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06.06.2020 20:07 Ответить
еще 360000
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06.06.2020 21:47 Ответить
БАНДА ПОЛИЦЕЙСКИХ
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07.06.2020 06:17 Ответить
 
 