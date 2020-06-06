Суд арестовал без права залога семерых членов банды полицейских из Павлограда

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из Павлограда (Днепропетровская область), подозреваемых в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативника Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области", - указывается в сообщении.

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Напомним, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.