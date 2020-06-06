Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда

У Києві суд обрав запобіжний захід для сімох учасників банди поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), підозрюваних у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів і 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.