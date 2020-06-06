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Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда

Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда

У Києві суд обрав запобіжний захід для сімох учасників банди поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), підозрюваних у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави сімом  учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів і 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Павлоградський відділ поліції розформують, нове керівництво пройде перевірку на поліграфі, - Клименко

Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Автор: 

арешт (2520) Павлоград (119) Нацполіція (15141) ДБР (3481)


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Топ коментарі
+27
Не переживай, - через неделю, когда у зебилов закончится оперативная память, их вернут на место и наградят)
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06.06.2020 15:20
+11
Я терь понял, почему квакваков отказался извиняться за преступления мусаров: Их стОлько, что замахаешься.
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06.06.2020 15:24
+10
Такими темпами ментов не останется )) шучу, конечно
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06.06.2020 15:10
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Такими темпами ментов не останется )) шучу, конечно
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06.06.2020 15:10 Відповісти
Не переживай, - через неделю, когда у зебилов закончится оперативная память, их вернут на место и наградят)
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06.06.2020 15:20 Відповісти
Мент не мамонт, мент не вымрет.
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06.06.2020 15:20 Відповісти
а йа хотів написати це ж саме всірйоз
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06.06.2020 15:29 Відповісти
мЭнт - это призвание внутреннее...

А в селах повне безробіття - завжди кадрів вистачить...,
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06.06.2020 15:33 Відповісти
А чому тільки 7 ,що мало поліцейських на волі?
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06.06.2020 15:14 Відповісти
нє нада судіть па нєскалькім нєгадяям аба всєй паліцийі!
якось так
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06.06.2020 15:20 Відповісти
"нє нада судіть па нєскалькім нєгадяям аба всєй паліцийі!
якось так"- Рюкзаков?
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06.06.2020 20:42 Відповісти
а чому саме з Павловграда? Главарі банди в Києві на трикутнику
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06.06.2020 15:24 Відповісти
Я терь понял, почему квакваков отказался извиняться за преступления мусаров: Их стОлько, что замахаешься.
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06.06.2020 15:24 Відповісти
хтось копайє під сАбакова канкрєтна! Портнов і С°
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06.06.2020 15:26 Відповісти
вот интересно сколько людей пострадало следуя изречению от Авакова образца 2016-го года..?
Когда подчинялись этой банде...
Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда - Цензор.НЕТ 8980
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06.06.2020 15:26 Відповісти
Он вам и на кожаной флейте сыграет,если выгодно будет,терпилы терпят,значит будет наглеть ещё больше.
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06.06.2020 15:31 Відповісти
У кого і де "обжаловать" - що , в Пещерних "судах", де сидять інші оборотні...
хАваков забув сказати що Конституція гарантуе не виконання завідомо неправомірного , а тим быльше злочинного наказу (вимога)....- правда дальше в інших законодавчих все розмито...
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06.06.2020 15:39 Відповісти
Вот так место и "красит" человека , более вероятно, что в данном случае - "перекрашивает".
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06.06.2020 18:20 Відповісти
Хорошую организацию не назовут органом для внутренних дел
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06.06.2020 15:39 Відповісти
" Суд арестовал банду полицейских-наркоторговцев .."- То есть с торговлей наркотиками в городе всьо ? От хулиганы ,а вы подумали о павлоградской ячейке "Слуги народа " ? Оставили партийцев, без так сказать связующего химического звена ! ))
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06.06.2020 15:57 Відповісти
Не переживайте, хлебное место не будет пусто.
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06.06.2020 18:21 Відповісти
Придется заносить
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06.06.2020 16:27 Відповісти
Это организованная преступная группировка - всех нах... увольнять, когото в тюрьму и набирать заново людей и привезти людей из других областей, пока будет восстановление.
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06.06.2020 17:24 Відповісти
Антиутопия.. банды полицейских, чёрные риелторы и адвокаты, диджитализация преступности и взятки в турборежиме..
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06.06.2020 17:46 Відповісти
Дали жару так что криминалитет ушел на второй план.
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06.06.2020 17:48 Відповісти
у банды есть главарь
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06.06.2020 17:51 Відповісти
Зеленський про Авакова: "досі немає кращого міністра"
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06.06.2020 18:51 Відповісти
А шо начальника областного УВД не взяли?
Можно подумать они ему не возили!?
Он даже за них мазу тянул перед СБУ ?
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06.06.2020 20:07 Відповісти
еще 360000
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06.06.2020 21:47 Відповісти
БАНДА ПОЛИЦЕЙСКИХ
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07.06.2020 06:17 Відповісти
 
 