Суд заарештував без права застави сімох членів банди поліцейських із Павлограда
У Києві суд обрав запобіжний захід для сімох учасників банди поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), підозрюваних у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів і 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.
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А в селах повне безробіття - завжди кадрів вистачить...,
якось так
якось так"- Рюкзаков?
Когда подчинялись этой банде...
хАваков забув сказати що Конституція гарантуе не виконання завідомо неправомірного , а тим быльше злочинного наказу (вимога)....- правда дальше в інших законодавчих все розмито...
Можно подумать они ему не возили!?
Он даже за них мазу тянул перед СБУ ?