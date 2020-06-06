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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела

Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", — сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного. Рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки - использовал противотанковые ракетные комплексы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты вели огонь по позициям ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — заверили в штабе.

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Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела 01Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела 02
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела 03
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела 04

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обстрел (26982) ранение (3379) операция Объединенных сил (6766)


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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 17:59
+3
Не заважайте бідосіку кататись на вєліку!
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
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06.06.2020 18:09
+2
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела - Цензор.НЕТ 1755
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06.06.2020 18:05
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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 17:59 Ответить
Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела - Цензор.НЕТ 1755
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06.06.2020 18:05 Ответить
Не заважайте бідосіку кататись на вєліку!
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
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06.06.2020 18:09 Ответить
Лучшего полигона,чем в Сирии и на Донбассе сегодня трудно найти.
Путлер.2015 год.Нашел...,в Ливии где быдло кремлевское успешно мочит в сортире Султан Эрдоган..
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06.06.2020 18:10 Ответить
У Гиркинга вопросы...




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https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin



06.06.20 Луганск. Свалка. В лесопосадке за поселком Косиора найден труп молодого человека. Одет в военную форму. Без опознавательных знаков. Не знаете кто это может быть? Я так понимаю труп лежит уже не первые сутки, так как запах ужасный.
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06.06.2020 18:20 Ответить
5 минут как пролетел вертолет над двором. Скорее всего на аэродром в Сокольниках. Знать, раненных привез в военный шпиталь... зебил знает, где это?
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06.06.2020 18:26 Ответить
надо было всего лишь "перестать стрелять" © бедосик вазелиновый оманский
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06.06.2020 18:26 Ответить
московія має подохнути,Воїнам одужання!зЕленій шмарклі-білет на родіну
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06.06.2020 18:43 Ответить
разом з 73,22%.
Рассія бальшая.
Всє помєстєтся.
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06.06.2020 19:14 Ответить
Через багато місяців знову на Цензорі. Привіт,други,побратими, вражини та інша бл... Ми попрацювали за рік при цій незрозумілій ( а може і зрозумілій) владі неплохо. З наших мереж та сайтів зникло значно "фабричних торлів" з РФ,ордло, RT-паппери, нашого лайна,що вже окопалось після 21.04.2019. в Київі,Дніпрі Харкові,Запоріжжі. Хочу відміти нашу Одесу,бо вона дійсно тепер наша європейська українська на 90% Одеса і ми їх поважаємо ,як добрих та вірних державності патріотичних людей. Вони вибрали цивілізацію,а не гнидоносну підлу брехливу "московитську весну" лайнюків та ... Довільно самі добавте. Привіт, доброго літа,Перемоги над Упирями, Чорне море- наше море,а не північного бидла та срання!
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06.06.2020 19:59 Ответить
Ситуація в зоні ООС: 2 поранених, від початку доби - 4 обстріли - Цензор.НЕТ 1556
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06.06.2020 21:13 Ответить
просто не пєрєсталі стрєлять..
Хлопцям скорішого одужання !!
А цьому прЫзЫденту - МІЗКІВ ..
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07.06.2020 00:24 Ответить
і хоч один грам Гідності !
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07.06.2020 00:24 Ответить
 
 