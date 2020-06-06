Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела
Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", — сказано в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного. Рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки - использовал противотанковые ракетные комплексы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты вели огонь по позициям ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — заверили в штабе.
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Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .
Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
Якісь поранені, підвищення рівня захворюваності, зникле зерно... То все не те! Треба всім розповісти про необхідність носіння масок, а на наступний день зібрати
шоблу... "президентський пул журналістів", покататись на вєліку (і все те без масок) та пожерти на камеру - ото саме воно! А! Ще похвалить Авакова та Стєпанова... Двоє найскандальніших міністрів - найкращі в уряді ЗЕ! Ну хто б мав сумніви!?!
Путлер.2015 год.Нашел...,в Ливии где быдло кремлевское успешно мочит в сортире Султан Эрдоган..
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https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin
06.06.20 Луганск. Свалка. В лесопосадке за поселком Косиора найден труп молодого человека. Одет в военную форму. Без опознавательных знаков. Не знаете кто это может быть? Я так понимаю труп лежит уже не первые сутки, так как запах ужасный.
Рассія бальшая.
Всє помєстєтся.
Хлопцям скорішого одужання !!
А цьому прЫзЫденту - МІЗКІВ ..