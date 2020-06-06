Ситуация в зоне ООС: 2 раненых, с начала суток - 4 обстрела

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив в том числе минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Потери противника уточняются", — сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил семь мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Опытного. Рядом с Марьинкой враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Богдановки - использовал противотанковые ракетные комплексы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово оккупанты вели огонь по позициям ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", — заверили в штабе.

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