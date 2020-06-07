Со среды в Украине разрешат массовые культурные мероприятия, - Ляшко

Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям для ослабления карантина.

Об этом сказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Будет постепенно внедряться открытия массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие. Но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал Ляшко.

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ТСН приводит правила проведения культурных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий с 10 июня:

- Одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения учреждения культуры.

- Посетители в помещении заведения должны быть в масках.

- Обязательные температурный скрининг и дезинфекция.

- Увеличение пунктов входного контроля.

- По возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров.

- Соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не более четырех человек (без учета детей до 14 лет)

- Фан-зоны пока под запретом.

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Также с 10 июня будет разрешена работа санаториев.

Вопрос об открытии летних лагерей, остаются пока нерешенным.

Напомним, карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 22 июня. 22 мая был введен адаптивный карантин - ограничения и запреты отменяют отдельно в разных регионах, в зависимости от ситуации с инфицированием.