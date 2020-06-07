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Новости Коронавирус и карантин
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Со среды в Украине разрешат массовые культурные мероприятия, - Ляшко

Со среды в Украине разрешат массовые культурные мероприятия, - Ляшко

Со среды, 10 июня, в Украине будет разрешено проведение массовых культурных мероприятий. Но только в тех регионах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям для ослабления карантина.

Об этом сказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Будет постепенно внедряться открытия массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут позволять с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие. Но опять-таки, с определенными эпидемическим ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал Ляшко.

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ТСН приводит правила проведения культурных мероприятий после ослабления карантинных мероприятий с 10 июня:

- Одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом или общей площади помещения учреждения культуры.

- Посетители в помещении заведения должны быть в масках.

- Обязательные температурный скрининг и дезинфекция.

- Увеличение пунктов входного контроля.

- По возможности контроль входных билетов бесконтактным способом с использованием сканеров.

- Соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не более четырех человек (без учета детей до 14 лет)

- Фан-зоны пока под запретом.

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Также с 10 июня будет разрешена работа санаториев.

Вопрос об открытии летних лагерей, остаются пока нерешенным.

Напомним, карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 22 июня. 22 мая был введен адаптивный карантин - ограничения и запреты отменяют отдельно в разных регионах, в зависимости от ситуации с инфицированием.

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Каждый вечер наступает вдруг...
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07.06.2020 14:04
+4
Коли вже борці з коронавірусом виздихають.
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07.06.2020 14:08
+4
иди целуй икону в РПЦ !!!

придурок !
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07.06.2020 14:11
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Каждый вечер наступает вдруг...
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07.06.2020 14:04 Ответить
....когда ласты склеил твой ближайший друг.
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07.06.2020 14:10 Ответить
Ааалиллууйааа )))
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07.06.2020 14:04 Ответить
какой алилуйя ?


АМИНЬ, АМИНЬ, батенька !!!!
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07.06.2020 14:12 Ответить
это матушка
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07.06.2020 14:21 Ответить
Вопрос об открытии летних лагерей, остаются пока нерешенным, быстрей решайте а то потом устанете решать вопросы с травматизмом на дорогах и детской преступностью.
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07.06.2020 14:05 Ответить
Коли вже борці з коронавірусом виздихають.
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07.06.2020 14:08 Ответить
иди целуй икону в РПЦ !!!

придурок !
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07.06.2020 14:11 Ответить
ти, фашистська нечисть.
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07.06.2020 14:18 Ответить
я не в РПЦ, в отличие от тебя хожу, а в ПЦУ

так что с фошизмом ошибся !
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07.06.2020 14:44 Ответить
https://censor.net/user/439819, чего ж у вас в России запрещено до сих пор даже на спортивные площадки выходить. А нам тут лезете в комментарии и пишите эту чушь, что вируса нет и выходите все и заражайтесь. пнх сраный диверсант!
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07.06.2020 15:22 Ответить
Зачем ?
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07.06.2020 14:09 Ответить
мама хохотала, а потом

горько плакала
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07.06.2020 14:09 Ответить
Сюр.
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07.06.2020 14:10 Ответить
Це ляшко якесь ще чудніше аніж те...
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07.06.2020 14:13 Ответить
Только что посмотрел в Ютубе,в который раз, Dora Show "Futu-ți coroana mă-tii" (посмотрите не пожалеете ) и нашел анекдот. Летят окурок с Лукашенко ,вдруг самолет падает и оба погибают.Как Вы думаете,кто больше всего плакать будут? Молдоване,-потому,что там не было додона!
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07.06.2020 14:22 Ответить
Сколько этим третьим уже перебывало
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07.06.2020 14:38 Ответить
Есть анекдот: Женщина продает мелкие чернобыльские яблоки по 10 рублей,в то время как красивые яблоки -по 1 руб.Мужчина удивляется,а когда вечером проходит,-у нее только несколько штук осталось! Он в очередной раз удивляется,-как так? Женщина говорит,-У кого-то есть зять,у кого-то теща,у кого-то благожелатели... Так что не удивительно,что во многих странах своих президентов "любят" по своему...
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07.06.2020 14:57 Ответить
На основани чего? Просто так петух кукарекает. Ты кто такой ляшко сцарь или петух. Остальные мужи державни за базаром следят.
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07.06.2020 14:33 Ответить
заболеваемость коронавирусом растет, а они все снимают. Гениально! Скоро будет, как в Беларуси, что батька сначала не верил в коронавирус, а сейчас Беларусь маленькая уже в 2 или 3 раза больше заболела на коронавирус. И люди тоже мудаки тупорылые. За себя не думают и на стариков своих насрать. конченные!
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07.06.2020 15:20 Ответить
Сиди дома если боишься
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07.06.2020 15:47 Ответить
 
 