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Новини Коронавірус і карантин
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Від середи в Україні дозволять масові культурні заходи, - Ляшко

Від середи в Україні дозволять масові культурні заходи, - Ляшко

З середи, 10 червня, в Україні буде дозволено проведення масових культурних заходів. Але тільки в тих регіонах, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам для послаблення карантину.

Про це сказав в ефірі одного з телеканалів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи відновлять роботу з 10 червня. Зараз ми дивимося, що саме підпадає під це відкриття. Але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, під час відкриття діятиме обмеження не більше однієї людини на 5 квадратних метрів", - розповів Ляшко.

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ТСН наводить правила проведення культурно-мистецьких заходів після послаблення карантинних заходів із 10 червня.

- Одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба або загальної площі приміщення установи культури.

- Відвідувачі в приміщенні закладу мають бути в масках.

- Обов'язкові температурний скринінг і дезінфекція.

- Збільшення пунктів вхідного контролю.

- За можливості контроль вхідних квитків безконтактним способом із використанням сканерів.

- Дотримання дистанції у півтора метра між відвідувачами на сидячих місцях. За столиками - не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

- Фан-зони наразі під забороною.

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Також із 10 червня буде дозволено роботу санаторіїв.

Питання про відкриття літніх таборів, залишаються наразі невирішеним.

Нагадаємо, карантин через коронавірус в Україні продовжили до 22 червня. 22 травня було введено адаптивний карантин - обмеження і заборони скасовують окремо в різних регіонах залежно від ситуації з інфікуванням.

Автор: 

карантин (18172) концерт (234) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Каждый вечер наступает вдруг...
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07.06.2020 14:04
+4
Коли вже борці з коронавірусом виздихають.
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07.06.2020 14:08
+4
иди целуй икону в РПЦ !!!

придурок !
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07.06.2020 14:11
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Каждый вечер наступает вдруг...
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07.06.2020 14:04 Відповісти
....когда ласты склеил твой ближайший друг.
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07.06.2020 14:10 Відповісти
Ааалиллууйааа )))
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07.06.2020 14:04 Відповісти
какой алилуйя ?


АМИНЬ, АМИНЬ, батенька !!!!
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07.06.2020 14:12 Відповісти
это матушка
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07.06.2020 14:21 Відповісти
Вопрос об открытии летних лагерей, остаются пока нерешенным, быстрей решайте а то потом устанете решать вопросы с травматизмом на дорогах и детской преступностью.
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07.06.2020 14:05 Відповісти
Коли вже борці з коронавірусом виздихають.
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07.06.2020 14:08 Відповісти
иди целуй икону в РПЦ !!!

придурок !
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07.06.2020 14:11 Відповісти
ти, фашистська нечисть.
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07.06.2020 14:18 Відповісти
я не в РПЦ, в отличие от тебя хожу, а в ПЦУ

так что с фошизмом ошибся !
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07.06.2020 14:44 Відповісти
https://censor.net/user/439819, чего ж у вас в России запрещено до сих пор даже на спортивные площадки выходить. А нам тут лезете в комментарии и пишите эту чушь, что вируса нет и выходите все и заражайтесь. пнх сраный диверсант!
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07.06.2020 15:22 Відповісти
Зачем ?
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07.06.2020 14:09 Відповісти
мама хохотала, а потом

горько плакала
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07.06.2020 14:09 Відповісти
Сюр.
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07.06.2020 14:10 Відповісти
Це ляшко якесь ще чудніше аніж те...
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07.06.2020 14:13 Відповісти
Только что посмотрел в Ютубе,в который раз, Dora Show "Futu-ți coroana mă-tii" (посмотрите не пожалеете ) и нашел анекдот. Летят окурок с Лукашенко ,вдруг самолет падает и оба погибают.Как Вы думаете,кто больше всего плакать будут? Молдоване,-потому,что там не было додона!
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07.06.2020 14:22 Відповісти
Сколько этим третьим уже перебывало
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07.06.2020 14:38 Відповісти
Есть анекдот: Женщина продает мелкие чернобыльские яблоки по 10 рублей,в то время как красивые яблоки -по 1 руб.Мужчина удивляется,а когда вечером проходит,-у нее только несколько штук осталось! Он в очередной раз удивляется,-как так? Женщина говорит,-У кого-то есть зять,у кого-то теща,у кого-то благожелатели... Так что не удивительно,что во многих странах своих президентов "любят" по своему...
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07.06.2020 14:57 Відповісти
На основани чего? Просто так петух кукарекает. Ты кто такой ляшко сцарь или петух. Остальные мужи державни за базаром следят.
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07.06.2020 14:33 Відповісти
заболеваемость коронавирусом растет, а они все снимают. Гениально! Скоро будет, как в Беларуси, что батька сначала не верил в коронавирус, а сейчас Беларусь маленькая уже в 2 или 3 раза больше заболела на коронавирус. И люди тоже мудаки тупорылые. За себя не думают и на стариков своих насрать. конченные!
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07.06.2020 15:20 Відповісти
Сиди дома если боишься
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07.06.2020 15:47 Відповісти
 
 