Від середи в Україні дозволять масові культурні заходи, - Ляшко

З середи, 10 червня, в Україні буде дозволено проведення масових культурних заходів. Але тільки в тих регіонах, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам для послаблення карантину.

Про це сказав в ефірі одного з телеканалів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Буде поступово впроваджуватися відкриття масових заходів. Перші культурні установи відновлять роботу з 10 червня. Зараз ми дивимося, що саме підпадає під це відкриття. Але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, під час відкриття діятиме обмеження не більше однієї людини на 5 квадратних метрів", - розповів Ляшко.

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ТСН наводить правила проведення культурно-мистецьких заходів після послаблення карантинних заходів із 10 червня.

- Одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба або загальної площі приміщення установи культури.

- Відвідувачі в приміщенні закладу мають бути в масках.

- Обов'язкові температурний скринінг і дезінфекція.

- Збільшення пунктів вхідного контролю.

- За можливості контроль вхідних квитків безконтактним способом із використанням сканерів.

- Дотримання дистанції у півтора метра між відвідувачами на сидячих місцях. За столиками - не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

- Фан-зони наразі під забороною.

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Також із 10 червня буде дозволено роботу санаторіїв.

Питання про відкриття літніх таборів, залишаються наразі невирішеним.

Нагадаємо, карантин через коронавірус в Україні продовжили до 22 червня. 22 травня було введено адаптивний карантин - обмеження і заборони скасовують окремо в різних регіонах залежно від ситуації з інфікуванням.