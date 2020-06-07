Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська
Работники пенитенциарной системы получат повышенную зарплату уже в этом году, предположительно, до ноября.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять же, зарплата в 5-6 тысяч гривен при том, что человек живет в тюрьме и общается только с преступниками - это не адекватное вознаграждение. Мы, по сути, их заставляем участвовать в каких-то коррупционных историях. Потому что, просто оставив эту работу, нанявшись на другую аналогичную, автоматически этот человек получает на треть большую зарплату. В чем смысл работать в тюрьмах? Соответственно, поднятие зарплат - это тоже то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем", - сказал Малюська.
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Он пояснил, что зарплаты будут поднимать за счет сокращения количества тюрем и персонала.
"И на этом все. Мы не будем брать дополнительные средства из бюджета. Мы будем в существующих границах настраивать систему на лучшую работу", - пообещал министр.
В октябре 2019 Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила, что в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 000 человек.
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🤣
Разом в одній палаті чи камері будуть..))
Фотка Ваша- классна!!
😁
🤣
Котятам можно давать молочко жирностью 10-11%. Молочные смеси для котят разработаны с учётом этих особенностей и содержат такое же количество жиров. Процент жирности сильно влияет на рост и развитие котёнка.
Товарищи, добавим жирности зарплаты ВЕРТУХАЕВ, товарисчи !!!
а что, ведь актуально, не Воинам же в АТО зарплату пднимать !
https://sobakavdar.ru/wp-content/uploads/2019/08/zhirnost-koshachego-moloka-v-protsentah_11.jpg
Полковник наш рождён был хватом,
Слуга царю, отец солдатам... (с)
давати а не гроші!
🤣
о чем оно шепчет?
а как насчет передовой АТО и ВСУ, Танюха, там все пофиг...... ?
во-вторых...малюська не писал тексты кварталу? ну или добкину? как-то по-дебильному...оно выражается...))))
Скорше - Клячку. Гдєтотак.