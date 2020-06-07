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Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська

Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська

Работники пенитенциарной системы получат повышенную зарплату уже в этом году, предположительно, до ноября.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять же, зарплата в 5-6 тысяч гривен при том, что человек живет в тюрьме и общается только с преступниками - это не адекватное вознаграждение. Мы, по сути, их заставляем участвовать в каких-то коррупционных историях. Потому что, просто оставив эту работу, нанявшись на другую аналогичную, автоматически этот человек получает на треть большую зарплату. В чем смысл работать в тюрьмах? Соответственно, поднятие зарплат - это тоже то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем", - сказал Малюська.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська

Он пояснил, что зарплаты будут поднимать за счет сокращения количества тюрем и персонала.

"И на этом все. Мы не будем брать дополнительные средства из бюджета. Мы будем в существующих границах настраивать систему на лучшую работу", - пообещал министр.

В октябре 2019 Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила, что в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 000 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

Автор: 

тюрьма (823) Малюська Денис (322) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+12
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська - Цензор.НЕТ 192
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07.06.2020 16:21
+11
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська - Цензор.НЕТ 1520
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07.06.2020 16:14
+7
да да да да........
Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська - Цензор.НЕТ 8911
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07.06.2020 16:32
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Правила форума Совет форумчан
По 4000$ ?!
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07.06.2020 16:04 Ответить
Прийдет осень, начнутся посадки?
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07.06.2020 16:06 Ответить
Продажи тюрем.
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07.06.2020 16:08 Ответить
И прием пожизненных на работу. Они Малюське шибко нравятся. К тому-же новые лица. Как раз подходят в СН к остальной братве.
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07.06.2020 16:15 Ответить
поки зе-наркоман президент -- весь кнурятник може спати спокійно...
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07.06.2020 16:21 Ответить
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська - Цензор.НЕТ 3132
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07.06.2020 16:07 Ответить
Надеюсь сотрудников частных тюрем тоже не забудут
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07.06.2020 16:47 Ответить
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська - Цензор.НЕТ 1520
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07.06.2020 16:14 Ответить
За кошт "кондитера" , коли присяде??
🤣
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07.06.2020 16:14 Ответить
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська - Цензор.НЕТ 192
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07.06.2020 16:21 Ответить
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07.06.2020 16:26 Ответить
Вова+Пєтя=лубофф..
Разом в одній палаті чи камері будуть..))
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07.06.2020 16:45 Ответить
Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська - Цензор.НЕТ 3198
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07.06.2020 16:55 Ответить
А це по темі??
Фотка Ваша- классна!!
😁
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07.06.2020 17:02 Ответить
Спеціально, для особливо "обдарованих" зебілів, зелену наліпку, на лоба, пришпандьорили. Підписали. Щоб не змушувати вас робити те, на що ви не здатні. Думати. А до вас все одно не доходить. Ой. йой. Продовжуйте постити дебілкувато- недоречні смайлики. Це ваше
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07.06.2020 17:16 Ответить
Та не викручуйтесь жалюгідно...
🤣
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07.06.2020 17:20 Ответить
Как для себя стараются .
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07.06.2020 16:22 Ответить
Жирность молока у кошки составляет примерно 11%. Это в 2-4 раза больше, чем у людей, коров, коз и многих других млекопитающих. По уровню жиров ближе всех к нему собачье грудное молоко (жирность 8,3%).
Котятам можно давать молочко жирностью 10-11%. Молочные смеси для котят разработаны с учётом этих особенностей и содержат такое же количество жиров. Процент жирности сильно влияет на рост и развитие котёнка.

Товарищи, добавим жирности зарплаты ВЕРТУХАЕВ, товарисчи !!!

а что, ведь актуально, не Воинам же в АТО зарплату пднимать !

https://sobakavdar.ru/wp-content/uploads/2019/08/zhirnost-koshachego-moloka-v-protsentah_11.jpg Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська - Цензор.НЕТ 2533
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07.06.2020 16:24 Ответить
Порохоботы язвят,корячатся,но Пеца вызывают на очередной допрос,на этот раз приведут в кандалах,так как из за совковой гордыни не иначе
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07.06.2020 16:25 Ответить
да да да да........
Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська - Цензор.НЕТ 8911
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07.06.2020 16:32 Ответить
КОЗЕЛ-ПРОВОКАТОР в пейзаже
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07.06.2020 16:43 Ответить
Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська

Полковник наш рождён был хватом,
Слуга царю, отец солдатам... (с)
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07.06.2020 16:38 Ответить
А какая аналогичная работа? Киднеппинг? Конечно зарплаты нужно поднимать, но решит ли это вопрос коррупционных историй ? Могу поспорить - не решит. Наши чиновники получают зарплаты в десятки раз выше средней по стране, хотя в европейских странах - в 3, максимум в 4 раза, и когда конец коррупции? Проблему решит только ампутация с неотвратимой перпективой тюремного заключения и конфискации имущества от рядового надзирателя и до министра. А министр, который оправдывает коррупцию среди своих подчинённых, этим расписывается в своей, как минимум, беспомощности или в соучастии.
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07.06.2020 16:43 Ответить
Малако им за вредность, хабарницво та падлючність треба
давати а не гроші!
🤣
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07.06.2020 16:48 Ответить
вертухаи получают раз в 10 больше зарплаты от жуликов. наркота, водка, девки.
о чем оно шепчет?
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07.06.2020 16:53 Ответить
Там непочатый край работы - в тюрьмах торгуют и наркотой, и телефонами, и алкоголем - любой каприз за ваши деньги. Нужно строить новые тюрьмы, а работников проверять на детекторе лжи.
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07.06.2020 16:54 Ответить
О, Танюха... Прикинь- там ещё Родиной пока не торгуют. А на воле- пожалуйста. Причем даже не торгуют- так, отдали и теперь умняк лепят... Круто побарыжили, Зеля вам все поделал, пора и за тюрьмы браться? Или все таки за Зелю, как считаешь, Танюха? А тюрьмы уже потом...
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07.06.2020 17:17 Ответить
"Там непочатый край работы"

а как насчет передовой АТО и ВСУ, Танюха, там все пофиг...... ?
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07.06.2020 17:34 Ответить
Во вертухаям позорным прибавка к основному доходу от продажи пойла и наркоты
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07.06.2020 17:37 Ответить
ну ..во-первых никто никого там не заставляет работать - не нравиться, тяжело - ищи другую работу...ну конвоиры в конце концов не сидельцы, они свободны в своем выборе...
во-вторых...малюська не писал тексты кварталу? ну или добкину? как-то по-дебильному...оно выражается...))))
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07.06.2020 20:20 Ответить
"это тоже то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем"
Скорше - Клячку. Гдєтотак.
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08.06.2020 22:29 Ответить
Предлагаю логичней, рациональней, удобней и дешевле чем наличными. Каждому по 2 кг чаю по 1 кг расфасовка. Они возьмут. А фасовать порционно---ну то уже сами там в кулёчек газетный.
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07.06.2020 22:34 Ответить
 
 