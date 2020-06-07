Сотрудникам тюрем планируют поднять зарплаты, - Малюська

Работники пенитенциарной системы получат повышенную зарплату уже в этом году, предположительно, до ноября.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Опять же, зарплата в 5-6 тысяч гривен при том, что человек живет в тюрьме и общается только с преступниками - это не адекватное вознаграждение. Мы, по сути, их заставляем участвовать в каких-то коррупционных историях. Потому что, просто оставив эту работу, нанявшись на другую аналогичную, автоматически этот человек получает на треть большую зарплату. В чем смысл работать в тюрьмах? Соответственно, поднятие зарплат - это тоже то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем", - сказал Малюська.

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Он пояснил, что зарплаты будут поднимать за счет сокращения количества тюрем и персонала.

"И на этом все. Мы не будем брать дополнительные средства из бюджета. Мы будем в существующих границах настраивать систему на лучшую работу", - пообещал министр.

В октябре 2019 Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила, что в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 000 человек.

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