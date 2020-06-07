Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська

Працівники пенітенціарної системи отримають підвищену зарплату вже цього року, ймовірно, до листопада.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ж таки зарплата у 5-6 тисяч гривень при тому, що людина живе у тюрмі і спілкується лише зі злочинцями, - це не адекватна винагорода. Ми по суті їх змушуємо брати участь у якихось корупційних історіях. Бо, просто залишивши цю роботу, найнявшись на іншу аналогічну, автоматично ця людина отримує на третину більшу зарплату. У чому сенс працювати у тюрмах? Тож підняття зарплат – це теж те, що ми плануємо зробити восени. Думаю, що десь до листопада ми їх збільшимо", – сказав Малюська.

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Він пояснив, що зарплати збільшать за рахунок скорочення кількості в'язниць і персоналу.

"І на цьому все. Ми не братимемо додаткових коштів із бюджету. Ми будемо в існуючих межах налаштовувати систему на ліпшу роботу", - пообіцяв міністр.

У жовтні 2019 року Державна кримінально-виконавча служба повідомила, що в українських колоніях і слідчих ізоляторах перебуває понад 50 000 осіб.

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