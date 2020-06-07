Співробітникам в'язниць планують збільшити зарплати, - Малюська
Працівники пенітенціарної системи отримають підвищену зарплату вже цього року, ймовірно, до листопада.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову ж таки зарплата у 5-6 тисяч гривень при тому, що людина живе у тюрмі і спілкується лише зі злочинцями, - це не адекватна винагорода. Ми по суті їх змушуємо брати участь у якихось корупційних історіях. Бо, просто залишивши цю роботу, найнявшись на іншу аналогічну, автоматично ця людина отримує на третину більшу зарплату. У чому сенс працювати у тюрмах? Тож підняття зарплат – це теж те, що ми плануємо зробити восени. Думаю, що десь до листопада ми їх збільшимо", – сказав Малюська.
Він пояснив, що зарплати збільшать за рахунок скорочення кількості в'язниць і персоналу.
"І на цьому все. Ми не братимемо додаткових коштів із бюджету. Ми будемо в існуючих межах налаштовувати систему на ліпшу роботу", - пообіцяв міністр.
У жовтні 2019 року Державна кримінально-виконавча служба повідомила, що в українських колоніях і слідчих ізоляторах перебуває понад 50 000 осіб.
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🤣
Разом в одній палаті чи камері будуть..))
Фотка Ваша- классна!!
😁
🤣
Котятам можно давать молочко жирностью 10-11%. Молочные смеси для котят разработаны с учётом этих особенностей и содержат такое же количество жиров. Процент жирности сильно влияет на рост и развитие котёнка.
Товарищи, добавим жирности зарплаты ВЕРТУХАЕВ, товарисчи !!!
а что, ведь актуально, не Воинам же в АТО зарплату пднимать !
https://sobakavdar.ru/wp-content/uploads/2019/08/zhirnost-koshachego-moloka-v-protsentah_11.jpg
Полковник наш рождён был хватом,
Слуга царю, отец солдатам... (с)
давати а не гроші!
🤣
о чем оно шепчет?
а как насчет передовой АТО и ВСУ, Танюха, там все пофиг...... ?
во-вторых...малюська не писал тексты кварталу? ну или добкину? как-то по-дебильному...оно выражается...))))
Скорше - Клячку. Гдєтотак.