Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда

Министр культуры Александр Ткаченко вступился за директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда и обещает оказать ему всяческую поддержку.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение ООС (Одесского облсовета. — Ред.) об увольнении его (Ройтбурда. — Ред.) с должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами", — написал Ткаченко.

Министр обещает Ройтбурду любую поддержку, какую можно предоставить в рамках полномочий министерства и закона.

"Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры, свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики", — добавил Ткаченко.

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Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

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Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.