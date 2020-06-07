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Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда

Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда

Министр культуры Александр Ткаченко вступился за директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда и обещает оказать ему всяческую поддержку.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение ООС (Одесского облсовета. — Ред.) об увольнении его (Ройтбурда. — Ред.) с должности через апелляционный суд было политическим и связано с личными мотивами", — написал Ткаченко.

Министр обещает Ройтбурду любую поддержку, какую можно предоставить в рамках полномочий министерства и закона.

"Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры, свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики", — добавил Ткаченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Контракт с Ройтбурдом расторгнут не будет. Одесская ОГА окажет ему всю возможную юрпомощь, - Куцый

Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Также на Цензор.НЕТ: Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея принято без надлежащих оснований, - Минкульт

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда 01

Автор: 

музей (723) Одесса (7869) Ткаченко Александр (429) увольнение (2675) Ройтбурд Александр (43)


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Топ комментарии
+14
Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1140
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07.06.2020 18:55
+9
Да там на этом Бенином бойце метку негде ставить. Одна афера с Одесской киностудией чего стоит.
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07.06.2020 19:08
+4
вот такое у ройтбурга мировозрение
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07.06.2020 19:17
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Ткаченко обещает во вторник обсудить с Одесским облсоветом увольнение Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1140
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07.06.2020 18:55 Ответить
🤣🤣🤣
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07.06.2020 19:00 Ответить
Институт культуры
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07.06.2020 19:03 Ответить
єто такі дааа
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07.06.2020 20:01 Ответить
https://censor.net/video_news/3155057/bloger_zayavil_chto_nardep_tkachenko_iz_slugi_naroda_vladeet_villoyi_v_zapovednoyi_zone_kieva_na_truhanovom
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07.06.2020 19:05 Ответить
Да там на этом Бенином бойце метку негде ставить. Одна афера с Одесской киностудией чего стоит.
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07.06.2020 19:08 Ответить
ройтбург полностю поедет, вместо головы рисовал член, что сейчас будет?
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07.06.2020 19:08 Ответить
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3459Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3929Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 610ВОТ ТАКИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ МАЛЮЕТ, ПСИХБОЛЬНИЦА
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07.06.2020 19:13 Ответить
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 7148
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07.06.2020 19:14 Ответить
український Пікассо а що тобі не подобається?
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 7054
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07.06.2020 19:25 Ответить
эта пикаса еврейская, а не украинская
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07.06.2020 19:44 Ответить
не дорос я до понимания величия картин еврейского художника, может кто-то объяснит , что маэстро хотел в этой картине народу поведать
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07.06.2020 19:47 Ответить
Не. Никто тебе обьяснять не будет. Твой моСК руССкого НЕДочеловека не выдержит такой нагрузки.
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08.06.2020 00:19 Ответить
величие картиныТкаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 2123
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08.06.2020 07:52 Ответить
ПЦ
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07.06.2020 19:48 Ответить
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1163Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 808Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 5752
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07.06.2020 19:17 Ответить
вот такое у ройтбурга мировозрение
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07.06.2020 19:17 Ответить
Это не мировозрение - это диагноз!
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07.06.2020 19:24 Ответить
Незаменимых людей нет!
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07.06.2020 19:21 Ответить
Цей поц знищив Одеську кіностудію, знищить і все інше.
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07.06.2020 19:25 Ответить
Один говнохудожник, другой говнометатель. Они понимают друг друга.
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07.06.2020 19:49 Ответить
СДЕЛАЙТЕ РОЙТБУРГА ПРИДВОРНЫМ ЖИВОПИСЦЕМ, ПУСТЬ МАЛЮЕТ ПОРТРЕТЫ МОЖНОВЛАДЦЕВ, В ЕГО СТИЛЕ
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07.06.2020 20:07 Ответить
Ткаченко обіцяє у вівторок обговорити з Одеською облрадою звільнення Ройтбурда - Цензор.НЕТ 3650
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07.06.2020 20:27 Ответить
по хорошему, эу пикасу в дурку отправить нужно, а не на работе восстанавливать
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07.06.2020 20:28 Ответить
кто есть ткаченка ?
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07.06.2020 21:10 Ответить
Эх, Одесса! Ни киностудии тебе, ни музея. Если Ткаченко объединяется с Ройтбурдом, так может культурным художникам с образованными режиссерами коллективно выступить в защиту украинских музеев и киностудий, пока не поздно?
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07.06.2020 23:53 Ответить
Налетели трухановские жополизы. Наверняка здесь и саутенков засветился, великий говновед.
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07.06.2020 23:54 Ответить
 
 