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Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов

Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов

В Министерстве здравоохранения разрабатывают антикризисные меры, которые предусматривают финансирование медицинских учреждений в объемах, которые дадут им возможность развиваться и выйти на высокий уровень.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Мы исправим ситуацию этого года так называемыми антикризисными мерами, чтобы такого плана больницы (детские медицинские центры. - Ред.) не получали меньшее финансирование. Сейчас мы уже закончили расчеты и согласовываем с другими органами власти, чтобы это запустить. А уже с 2021 года это будет финансироваться с учетом того, что надо будет реформировать медицину и создать систему здравоохранения", - заявил Степанов.

На примере незначительного финансирования Западноукраинского специализированного детского медицинского центра по программе прошлого руководства МЗ министр отметил вероятность увольнение медработников этого заведения, снижение стандартов лечения из-за невозможности оказывать медицинскую помощь в таком объеме, как раньше, что сразу скажется на качестве медицины, которую могут оказывать маленьким пациентам.

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По словам Степанова, этот центр является учреждением, оказывающим высокоспециализированную медицинскую помощь, которую получают ежегодно не менее 6 тысяч украинских детей. Она касается онкологии, неврологии, иммунологии, лечения орфанных заболеваний.

Напомним, ранее Максим Степанов заявлял, что Минздрав вместе с медиками, специалистами, международными организациями работает над исправлением ошибок, допущенных 5 лет назад еще при планировании медреформы. 

Автор: 

Минздрав (4899) финансирование (1795) реформы (3951) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
Так может не будете изобретать велосипед, а вернетесь к нормальному финансированию и прайсу услуг, предусмотренномыми Супрун? Или на это тупо нет денег, раз в июне только закрыли зарплату за март?
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07.06.2020 19:00
+2
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2074
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07.06.2020 19:01
+2
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 566
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07.06.2020 19:07
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Так может не будете изобретать велосипед, а вернетесь к нормальному финансированию и прайсу услуг, предусмотренномыми Супрун? Или на это тупо нет денег, раз в июне только закрыли зарплату за март?
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07.06.2020 19:00 Ответить
Я теж за березень отримав зарплатню.
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07.06.2020 19:51 Ответить
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2074
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07.06.2020 19:01 Ответить
Минздрав ищет новую лазейку Бене на яхту насобирать
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07.06.2020 19:05 Ответить
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 566
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07.06.2020 19:07 Ответить
Зелений каже, що ти просто заздриш. Він жарить гівно на пательні, а ти заздриш, бо теж гівна нажарити хочеш. Але стільки нажарити не в змозі, бо у тебе такої великої пательні нема.
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07.06.2020 19:17 Ответить
а минздрав збирається постачати ліки в лікарні? може лікарні без ліків назвати якось по іншому?
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07.06.2020 19:18 Ответить
От у мене тільки одне питання. Чого в тій дуже обмеженій ресурсами країні своїх онкохворих лікують безкоштовно і якісно? У лікарів висять дипломи світових зразків? Для іноземців виставлений прайс і більше нього в кишеньку ніхто не покладе? Чому такого не створено за десятки років у нас?
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07.06.2020 19:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yn1KwamZyHM Афера Степанова: очільник МОЗ обманув прем'єр-міністра, (Без)коштовна медицина...
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07.06.2020 20:16 Ответить
Та знаем: министр любого министерства прежде всего хочет бабла из бюджета и побольше именно для своей отрасли.
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07.06.2020 20:39 Ответить
Степанов просто волшебник какой-то. В Украине самые низкие показатели заболеваемости вирусом.
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07.06.2020 20:47 Ответить
Наша пісЄнька харраша , починай спочатку!
Охматдєт, чи як його, гроші перераховував при Ющері...
Гроші йдуть за пацієнтом...😃
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07.06.2020 22:13 Ответить
Деньги .деньги. денежки .! Степан свой человек , для нужного заноса . оды поют уродцу .
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07.06.2020 22:15 Ответить
Налоговый пресинг в Украине почти такой же, как в Швеции, но там же медобслуживание и образование бесплатно и многое, многое такое, как было у нас при совке.
Вопрос-Когда издеваться над народом Украины перестанете? Или все должно через кровь быть?
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07.06.2020 22:51 Ответить
 
 