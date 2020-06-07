Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов

В Министерстве здравоохранения разрабатывают антикризисные меры, которые предусматривают финансирование медицинских учреждений в объемах, которые дадут им возможность развиваться и выйти на высокий уровень.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Мы исправим ситуацию этого года так называемыми антикризисными мерами, чтобы такого плана больницы (детские медицинские центры. - Ред.) не получали меньшее финансирование. Сейчас мы уже закончили расчеты и согласовываем с другими органами власти, чтобы это запустить. А уже с 2021 года это будет финансироваться с учетом того, что надо будет реформировать медицину и создать систему здравоохранения", - заявил Степанов.

На примере незначительного финансирования Западноукраинского специализированного детского медицинского центра по программе прошлого руководства МЗ министр отметил вероятность увольнение медработников этого заведения, снижение стандартов лечения из-за невозможности оказывать медицинскую помощь в таком объеме, как раньше, что сразу скажется на качестве медицины, которую могут оказывать маленьким пациентам.

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По словам Степанова, этот центр является учреждением, оказывающим высокоспециализированную медицинскую помощь, которую получают ежегодно не менее 6 тысяч украинских детей. Она касается онкологии, неврологии, иммунологии, лечения орфанных заболеваний.

Напомним, ранее Максим Степанов заявлял, что Минздрав вместе с медиками, специалистами, международными организациями работает над исправлением ошибок, допущенных 5 лет назад еще при планировании медреформы.