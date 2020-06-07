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МОЗ розробляє антикризові заходи, що передбачають дофінансування лікарень, - Степанов

МОЗ розробляє антикризові заходи, що передбачають дофінансування лікарень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють антикризові заходи, які передбачають фінансування медичних установ в обсягах, які дадуть їм можливість розвиватися і вийти на високий рівень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Ми виправимо ситуацію цього року так званими антикризовими заходами, щоб такого плану лікарні (дитячі медичні центри. — Ред.) не отримували менше фінансування. Зараз ми вже закінчили розрахунки і узгоджуємо з іншими органами влади, щоб це запустити. А вже з 2021 року це фінансуватиметься з урахуванням того, що треба буде реформувати медицину і створити систему охорони здоров’я", — заявив Степанов.

На прикладі незначного фінансування Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру за програмою минулого керівництва МОЗ міністр відзначив ймовірність звільнення медпрацівників цього закладу, зниження стандартів лікування через неможливість надавати медичну допомогу в такому обсязі, як раніше, що відразу позначиться на якості медицини, яку можуть надавати маленьким пацієнтам.

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За словами Степанова, цей центр є установою, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу, яку отримують щорічно не менше ніж 6 тисяч українських дітей. Вона стосується онкології, неврології, імунології, лікування орфанних захворювань.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров'я разом з медиками, спеціалістами, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще під час планування медреформи.

МОЗ (5391) фінансування (3103) реформи (3206) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
Так может не будете изобретать велосипед, а вернетесь к нормальному финансированию и прайсу услуг, предусмотренномыми Супрун? Или на это тупо нет денег, раз в июне только закрыли зарплату за март?
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07.06.2020 19:00
+2
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2074
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07.06.2020 19:01
+2
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 566
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07.06.2020 19:07
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Так может не будете изобретать велосипед, а вернетесь к нормальному финансированию и прайсу услуг, предусмотренномыми Супрун? Или на это тупо нет денег, раз в июне только закрыли зарплату за март?
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07.06.2020 19:00 Відповісти
Я теж за березень отримав зарплатню.
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07.06.2020 19:51 Відповісти
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 2074
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07.06.2020 19:01 Відповісти
Минздрав ищет новую лазейку Бене на яхту насобирать
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07.06.2020 19:05 Відповісти
Минздрав разрабатывает антикризисные меры, предусматривающие дофинансирование больниц, - Степанов - Цензор.НЕТ 566
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07.06.2020 19:07 Відповісти
Зелений каже, що ти просто заздриш. Він жарить гівно на пательні, а ти заздриш, бо теж гівна нажарити хочеш. Але стільки нажарити не в змозі, бо у тебе такої великої пательні нема.
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07.06.2020 19:17 Відповісти
а минздрав збирається постачати ліки в лікарні? може лікарні без ліків назвати якось по іншому?
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07.06.2020 19:18 Відповісти
От у мене тільки одне питання. Чого в тій дуже обмеженій ресурсами країні своїх онкохворих лікують безкоштовно і якісно? У лікарів висять дипломи світових зразків? Для іноземців виставлений прайс і більше нього в кишеньку ніхто не покладе? Чому такого не створено за десятки років у нас?
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07.06.2020 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yn1KwamZyHM Афера Степанова: очільник МОЗ обманув прем'єр-міністра, (Без)коштовна медицина...
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07.06.2020 20:16 Відповісти
Та знаем: министр любого министерства прежде всего хочет бабла из бюджета и побольше именно для своей отрасли.
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07.06.2020 20:39 Відповісти
Степанов просто волшебник какой-то. В Украине самые низкие показатели заболеваемости вирусом.
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07.06.2020 20:47 Відповісти
Наша пісЄнька харраша , починай спочатку!
Охматдєт, чи як його, гроші перераховував при Ющері...
Гроші йдуть за пацієнтом...😃
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07.06.2020 22:13 Відповісти
Деньги .деньги. денежки .! Степан свой человек , для нужного заноса . оды поют уродцу .
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07.06.2020 22:15 Відповісти
Налоговый пресинг в Украине почти такой же, как в Швеции, но там же медобслуживание и образование бесплатно и многое, многое такое, как было у нас при совке.
Вопрос-Когда издеваться над народом Украины перестанете? Или все должно через кровь быть?
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07.06.2020 22:51 Відповісти
 
 