МОЗ розробляє антикризові заходи, що передбачають дофінансування лікарень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють антикризові заходи, які передбачають фінансування медичних установ в обсягах, які дадуть їм можливість розвиватися і вийти на високий рівень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Ми виправимо ситуацію цього року так званими антикризовими заходами, щоб такого плану лікарні (дитячі медичні центри. — Ред.) не отримували менше фінансування. Зараз ми вже закінчили розрахунки і узгоджуємо з іншими органами влади, щоб це запустити. А вже з 2021 року це фінансуватиметься з урахуванням того, що треба буде реформувати медицину і створити систему охорони здоров’я", — заявив Степанов.

На прикладі незначного фінансування Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру за програмою минулого керівництва МОЗ міністр відзначив ймовірність звільнення медпрацівників цього закладу, зниження стандартів лікування через неможливість надавати медичну допомогу в такому обсязі, як раніше, що відразу позначиться на якості медицини, яку можуть надавати маленьким пацієнтам.

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За словами Степанова, цей центр є установою, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу, яку отримують щорічно не менше ніж 6 тисяч українських дітей. Вона стосується онкології, неврології, імунології, лікування орфанних захворювань.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров'я разом з медиками, спеціалістами, міжнародними організаціями працює над виправленням помилок, допущених 5 років тому ще під час планування медреформи.