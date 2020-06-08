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Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - заявил премьер-министр РФ Мишустин.

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

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Автор: 

россия (95441) Мишустин Михаил (25)


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Топ комментарии
+5
Головне- до нас не пускати. Щоб не смерділо тут рускім міром.Бо і своїх під#арів рускомірських вистачає...
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08.06.2020 15:24
+5
Это ПАБЕДА . Интересно, а сколько обычных расиян может оплатить лечение за границей или имеют родственников на озере Комо
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 5709
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08.06.2020 15:26
+5
Кацапам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение... Головне, щоб в Україну ця бидлота к родствЄннікам не поперлась"!
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08.06.2020 15:28
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Правила форума Совет форумчан
с "нам" было прикольнее )))
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08.06.2020 15:20 Ответить
О, ворд уже слово "россиянам" рубает надвое... Тенденция, однако...(с)
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08.06.2020 15:20 Ответить
Быстро пофиксили, а жаль.
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08.06.2020 15:22 Ответить
да, подсуетились. даже ворд уже стебётся над происходящим ))
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08.06.2020 15:26 Ответить
Как говорится, от word до sword - один шаг.
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08.06.2020 15:30 Ответить
))) а там и оралах наковать смогут, если шо не так.
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08.06.2020 15:33 Ответить
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 7884
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08.06.2020 15:22 Ответить
Головне- до нас не пускати. Щоб не смерділо тут рускім міром.Бо і своїх під#арів рускомірських вистачає...
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08.06.2020 15:24 Ответить
Кстати. Многие укоряли Петю, что он не ввел с расеей визовый режим. Лехторат шута на дерьмо исходил. Прошел уже год как ИХ президент и где визовый режим ?
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08.06.2020 15:30 Ответить
Это ПАБЕДА . Интересно, а сколько обычных расиян может оплатить лечение за границей или имеют родственников на озере Комо
Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение - Цензор.НЕТ 5709
показать весь комментарий
08.06.2020 15:26 Ответить
Кацапам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение... Головне, щоб в Україну ця бидлота к родствЄннікам не поперлась"!
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08.06.2020 15:28 Ответить
в тамбов пусть едут, к родственникам своим, волкам тамбовским
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08.06.2020 15:49 Ответить
Зря это они. Не пущать, хай среди берёзок сидят. А то понаедут, в Праге и так сама вань-мань.
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08.06.2020 15:29 Ответить
ЕС продлил закрытие границ. Так что ближайший месяц можно спать спокойно .
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08.06.2020 15:35 Ответить
Зелебобики рады за россиян и ждут их у себя с нетерпением.
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08.06.2020 15:47 Ответить
...де яки кацапи мають рацію,але нічого не роблять...
Росіянам дозволили виїзд за кордон до родичів, на роботу і лікування - Цензор.НЕТ 2320
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08.06.2020 16:01 Ответить
 
 