Россиянам разрешили выезд за рубеж к родственникам, на работу и лечение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - заявил премьер-министр РФ Мишустин.

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

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