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Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова

Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова

Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Еврейской конфедерации Украины.

"Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям нашего государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости. Сотрудниками правоохранительных органов постоянно проводится контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок. Министр Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя нас о ходе и результатах расследований", - отмечается в сообщении.

В Еврейской конфедерации Украины предполагают, что "такая слаженная работа МВД не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов" и "на этой волне прийти к власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об Авакове: "До сих пор нет лучшего министра"

"Ради этого они всячески раздувают отдельные инциденты, которые могли произойти и в любой другой стране. Однако своевременная и решительная реакция руководства МВД не дает им возможности осуществить свои планы. Работа Министерства внутренних дел Украины вселяет уверенность в том, что еврейская община Украины имеет надежных защитников и сторонников эволюции гражданского общества на принципах миролюбия и толерантности, нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и межнациональной розни. Именно благодаря эффективной деятельности министра Арсена Авакова мы убеждены в том, что еврейская жизнь в Украине будет развиваться и еврейское наследие надежно защищено от вандалов", - уверены в организации.

Там также отмечают: "Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел Украины и желает ему плодотворной работы и дальнейших успехов на благо нашей страны".

Напомним, депутаты Верховной Рады собрали необходимое число подписей для регистрации постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой "Передано на рассмотрение руководству".

В то же время, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что за события в Кагарлыке, Броварах, Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полный отчет Авакова в Раде: Перестрелка в Броварах, изнасилование в Кагарлыке и уровень преступности в Украине. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Аваков Арсен (3444) евреи (311) МВД (9317)


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Топ комментарии
+60
Это писец полный.Кто еще подпишется за гнилого мусора.
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08.06.2020 16:42
+49
Еврейская общественность поддерживает мафию, коррупцию и преступность?
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08.06.2020 16:45
+37
Вот так и появляется антисемитизм
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08.06.2020 16:44
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Страница 3 из 3
Аваков заверил главу Всемирного еврейского конгресса, что МВД борется с антисемитизмом
14:45, https://strana.ua/archive/day=2018-6-12.html 12 июня 2018
Об этом он сказал на встрече с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщил http://mvs.gov.ua/ua/news/14071_Arsen_Avakov_Antisemitski_nastroi__nepripustimimi_u_suchasniy_demokratichniy_Ukraini_FOTO.htm департамент коммуникации МВД.
Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.
https://strana.ua/news/146154-ministr-mvd-arsen-avakov-zaveril-chto-mvd-boretsja-s-antisemitskimi-projavlenijami-v-ukraine.html
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08.06.2020 21:22 Ответить
Президент цієї конфедерації, Борис Ложкін.
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08.06.2020 18:10 Ответить
Знайоме призвіще...))
голова АП одного Бариги..
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08.06.2020 18:12 Ответить
Коломойский, ето тебе не поможет. Лично тебя, суку, если не успеешь на поезд до земли обетованной, желеть никто не станет. И еврейские организации, козел в свиной шкуре тут совсем не причем.
Запомни, свинячье говно, ети слова
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08.06.2020 18:22 Ответить
туфта полная все эти еврейские общины, проsтитутки, евреи шныри похоже такие же коррупционеры, поддержали коррупционера авакова и преступность в стране. Аваков хорошо им башляет, в доле... при гнилом Авакове вся правоохранительная система прогнила, реформ никаких нет, после ухода Деканоидзе.
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09.06.2020 03:01 Ответить
Коломойша постарався! А де підтримка армяшів? Президент жид, премєр жид, кодло ОП жиди і так суть цю Україну!
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08.06.2020 18:27 Ответить
Правильно! Если их терпят, значит можно плевать в харю, а если гой возмутится = антиараб и антииудей(аба - семитские народы).
Еще бы Беня не отслюнявил собратьям чтобы любили армянина
"боший норот", грузины, армяне, абхазы, россияне, да кто хочешь, кроме местных аборигенов рулят.
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08.06.2020 18:28 Ответить
Надзвичайно цікавить думка конфедерації бомжів України. І конфедерації повій також
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08.06.2020 18:30 Ответить
такі, сАбаков нє армянін, а із етіх
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08.06.2020 18:32 Ответить
А "українська конфедерація України", що каже з цього приводу?
В Америці поліцаї вбили Джорджа Флойда, а в Україні тихо так, ніби, нічого не сталося. В Лондоні, біля Даунінгстріт 10, демонстранти б'ються з поліцією з цього приводу, в Парижі, те саме ...
А все тому, що в Україні панує Свобода і Справедливість для всіх і єврейське козацтво цілком слушно підносить свій голос на підтримку того, хто нам це все забезпечив.
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08.06.2020 18:33 Ответить
Глобалісти використали убивство наркомана і розбійника флойда для роздмухування кампанії проти білої раси.
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08.06.2020 21:05 Ответить
Коли закінчиться цей сіонізм в Україні?
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08.06.2020 18:38 Ответить
Так уже ж всё. Еврея Пороха погнали и нееврея Зеленского поставили. Чё вам ещё надо?
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08.06.2020 18:44 Ответить
Коли при владі будуть націоналісти.
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08.06.2020 21:06 Ответить
73% прголосовавших за зюзю этого не допустит
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08.06.2020 21:24 Ответить
а ******цию ЛГБТ спросить не забыли ?
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08.06.2020 18:41 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

Наша власть допустит чтобы мы жили как в Европе? Никогда !!!
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08.06.2020 18:45 Ответить
Ну як же Беня скакзав , Що Аваков вічний ,адже він вірно служить олігархату і сам таким являєтся хоч не першої величини,булоб дивно якби це товариство захищало інтереси України ,а не свої шкурні.
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08.06.2020 18:48 Ответить
И папуасы папуасии тожа за. Патаму шо жирный, пущай исчё аткормицца.
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08.06.2020 18:49 Ответить
Господи!
И болгарин евреем оказался!
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08.06.2020 19:01 Ответить
Армянином.
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08.06.2020 21:18 Ответить
чье это бородатое личико бабушки выглянуло из-за угла?
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08.06.2020 19:20 Ответить
евреи поддержали армяна, что на это скажут грузины?
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08.06.2020 19:23 Ответить
Євреї втрачають почуття міри в Україні.
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08.06.2020 19:26 Ответить
Українофоба Авакяна - рюкзака всі люті вороги України хвалять притом щосили: І фашисти, Жирик, сепаратисти, капітулянти при владі ... А тепер ще й представники кращої частини? Української нації яка отирається в основному при владі. Так а ось український народ який в основному весь любить свою рідну Українську державу він люто ненавидить цього анти-українського копа і всіх ворогів які його маніакально хвалять.
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08.06.2020 19:32 Ответить
Еще один аргумент против Авакермяна
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08.06.2020 19:53 Ответить
Евреи, олигархи, коррупционеры, и Московский Патриархат уже объединились против народа Украины. Они за присоединение ДНР,ЛНР и Украины к России в качестве Юго-Западного Федерального Округа.
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08.06.2020 19:53 Ответить
Коломойский- за Авакова! Теж мені новина!
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08.06.2020 19:54 Ответить
Похоже, евреи перекупили Арсена!
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08.06.2020 19:55 Ответить
Один цілком конкретний - Ігор Валєр'євич. Купив давно - як сторожа для Бубочки.
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08.06.2020 20:09 Ответить
Цікавить кількість євреїв, котрі воювали за Україну.
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08.06.2020 20:03 Ответить
Уволить Авакова - это антисемитизм.
Не проголосовать за Порошенко, Зеленского- это антисемитизм.
Недавно один еврей выступил, что если ты сказал, что в правительстве , во власти Украины много евреев, это антисемитизм.
И так говори, что во власти инопланетяне.
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08.06.2020 20:06 Ответить
Нам потрібен український міністр МВС, який захищає українців в Україні!
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08.06.2020 20:18 Ответить
" Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел."

Хто все эти люди ? И шо они делают в Украине , а ?
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08.06.2020 20:19 Ответить
Стрижуть бабло.
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08.06.2020 21:08 Ответить
Мільярдер https://nv.ua/ukr/tags/ihor-kolomojskij.html Ігор Коломойський підтвердив інформацію журналістів програми Схеми про візити до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Знімальна група https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-avakov-kolomoyskyy/30260091.html Схем зафіксувала щонайменше два візити Коломойського до відомства Авакова. Перший відбувся 20 травня - у день інавгурації президента Володимира Зеленського.
Вдруге Коломойський приїхав до будівлі МВС 24 червня. Автомобіль, яким користується олігарх, виїхав з території відомства приблизно через три години.
У коментарі Схемам Коломойський пояснив, що іноді приїжджає до Авакова як «до старого друга», щоб поговорити «про життя». https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-jizdit-do-avakova-video-novini-ukrajini-50052444.html
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08.06.2020 21:39 Ответить
И что это за евреи, которые поддерживают воровитых армян, а на своих, в трудную минуту, наплевали?! Я имею в виду Яценюка и Порошенка - Вальцмана.
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08.06.2020 20:32 Ответить
Яценюк и Порошенко не евреи - потому и травля была на них.
Еврей еврею глаз не выколет
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09.06.2020 17:56 Ответить
В свое время Авкян находился в международном розыске по линии Интерпола и отсиживался у *********** дружка Берлускони. К этому времени он уже был завербован фсб. В 2010 году ему была предоставлена депутатская крыша в Украине кремлевской шлюхой, которая дала ему неприкосновенность и помогла избежать уголовной ответственности за многочисленные преступления...
Авакян не просто мафия и преступность - это политический враг независимой Украини
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08.06.2020 20:40 Ответить
Арсену Авакову, а также членам его семьи принадлежит несколько десятков компаний и дочерних предприятий. Официально в электронной декларации за 2015 год у Авакова указаны 15 юридических лиц, конечным бенефициаром (контролёром) которых является сам Арсен или Инна Авакова.
За 2016 год Арсен Аваков задекларировал доход в виде зарплаты в сумме 466 121 гривну. На счету в Укрэксимбанке у него имелось 626 348 гривен, в Ощадбанке - 175 804 доллара, 338 598 гривен и 200 тыс. гривен в виде активов в драгоценных металлах.
Кроме того, министр указал, что является владельцем кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited и 12 акций футбольного клуба «Металлист».
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08.06.2020 22:18 Ответить
Оце спалились чуваки!
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08.06.2020 20:43 Ответить
Поскольку у власти одни евреи в Украине, то вполне логично.
А армянская конфедерация кого поддерживает? А азербайджанская?
И в последнюю очередь поинтересуемся уже мнением украинцев. Это ведь их земля!
Я вообще то не нацист, но чувствую явные перегибы. Пора бы избирать уже украинцев во власть!
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08.06.2020 21:06 Ответить
Про це вам, телепням, Свобода вже років зо 20 талдичить, а до вас лише зараз доперло.
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08.06.2020 21:09 Ответить
Свобода, Свобода. Я за нее уже не помню уже сколько голосовал, а она свои результаты защитить не может. Тигипко ее обходит типа . А как случается событие какое, этой Свободы не видно и не слышно. Вот Стерненко опять пробуют засадить. Где эта Свобода?
Бутафория.
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08.06.2020 21:32 Ответить
Так ведь был. Порошенко. И что вы с ним сделали, умники?
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08.06.2020 21:20 Ответить
Слили Порошенко и этого клоуна сольем. Какие проблемы? Оба практически копируют друг друга. Даже запродажу земли Украины голосовали в унисон.
Порошенко не украинец. Зеленский тоже. Есть еще вопросы?
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08.06.2020 21:37 Ответить
а потом орут ..антисемизм антисемиз... не еще не было антисемизма .но будет ......
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08.06.2020 21:07 Ответить
еврейский конгломерат а не конфедерация ))
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08.06.2020 21:11 Ответить
На когда назначено обрезание?
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08.06.2020 21:18 Ответить
Аваков- креатура Коломойского. А Коломойский- президент объединенной еврейской общины Украины, член Попечительского совета еврейской общины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровска , бывший глава и член до 2011 года Европейского совета еврейских общин, президент Европейского еврейского союза (EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чём заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году. Естественно- все евреи за Авакова!
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08.06.2020 21:38 Ответить
Армяне - евреи Кавказа. Ничего удивительного в том, что они этого поддерживают.
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08.06.2020 21:43 Ответить
" Мы должны быть откровенны.
Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.

Об этом заявил Президент объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский на 7 съезде евреев.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/#_blank https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306
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08.06.2020 21:45 Ответить
это и так было ясно давно, все об этом знают.
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09.06.2020 17:54 Ответить
Олигарх Игорь Коломойский отметил, что вместе с главой МВД Арсеном Аваковым хотели победы и Владимира Зеленского, и Юлии Тимошенко на выборах президента
На вопрос давно ли существует партнерство между ним и Аваковым, он сказал:
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского. То есть мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети".
Отвечая на вопрос о том, с какого периода он вместе болеет с Аваковым, Коломойский отметил:
"Если бы у меня спросили, когда у него произошел необратимый процесс - когда Петя перешел рубикон - это по поводу истории с сыном (речь идет о "деле рюкзаков Авакова",
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-ob-avakove-my-vmeste-boleli-protiv-peti--02052019212900
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08.06.2020 21:46 Ответить
оказывается Петя решает, а не суды, прокуратура, НАБУ в деле рюкзаков. тогда общественность подняла большой шум - причем тут Петя: это Схемы, Бигусы, Г+Г, Мосейчук и мураев с ньюс вана.
Это элементарная месть каломоя Пете руками якобы авакяна.
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09.06.2020 17:53 Ответить
Знаєте чому євреї дивляться порно з кінця на початок? Їм дуже подобається, коли проститутка віддає клієнту гроші.
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08.06.2020 21:54 Ответить
А церковь Сатаны его не поддержала? Или Конфедирация поклонников Мефистофеля?
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08.06.2020 22:00 Ответить
Перші вори в Україні з двома паспортами,можуть піддержувати авакова.
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08.06.2020 22:12 Ответить
товарисчи ) евреи-конфедерссты, не будите лихо, пока оно тихо. История вас ничему не научила.
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08.06.2020 22:32 Ответить
В Украине уже пора украинцев от евреев защищать.
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08.06.2020 22:45 Ответить
На примере Украины наглядно видно к чему приводит еврейская власть.
Весь мир может смотреть на украинские реалии и мотать на ус.
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08.06.2020 23:07 Ответить
Еврейская конфедерация Украины - це Рабінович чи Беня ?

шото я не понимаю
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08.06.2020 23:18 Ответить
Побачив купу антисемітського та взагалі ксенофобського лайна.

Але не побачив (може когось прогавив, вибачте, бо проглянув побіжно, тому що смердить на Цензор-коментах так, що ховайся) головного на мій погляд питання - а хвамілії, чи прізвища у тих конфедератів є?

За посиланням Цензору - https://jcu.org.ua/ru/news/zayavlenie-evreyskoy-konfederacii-ukrainy-0?fbclid=IwAR3HzYbuvTpg-S1TKnqN9b1thlMMU4ZLmjCGj7oK2uOoyfENmxRwYjZLH0E заявление - то якась анонімна х-ня.

І тут вже питання до Цензору - якого біса він тут репродукує, повторюсь, анонімну х-ню?

Треба нагадувати шановному (без кпин, дійсно мною шанованому) пану Бутусову - головному редактору? сайту, що пристойне видання анонімок не друкує.
На то є достатньо парканів, де колись писали крейдою, а зараз спреюють з балончиків хто і що бажає?
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08.06.2020 23:58 Ответить
коломойский уже и поддержку организовал авакяну
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09.06.2020 00:02 Ответить
100% кто же еще мог это организовать.) руки коломойши....по фиг на еврейскую огранизацию, народ Украины против такого гнилого министра авакова..и таких будет большинство украинцев.
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09.06.2020 03:09 Ответить
А кто назначает этих заместителей на местах??? Дядя???
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09.06.2020 00:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1269989490556272640 7 ч

Еврейская конфедерация Украины ( евреи по версии Блайха\Ложкина) выступили в поддержку Авакова в должности министра внутренних дел.
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09.06.2020 00:19 Ответить
Хтось дуже хоче показати світові, які українці антисеміти. Але ці заяви тільки демонструють, що серед євреїв є багато антиукраїнців. Антиукраїнізм треба карати! Треба прийняти закон про антиукраїнізм і карати за прояви антиукраїнізму.
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09.06.2020 00:24 Ответить
АНТИУКРАЇНІЗМ=АНТИСЕМЕТИЗМ

так будет правильно
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09.06.2020 03:29 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1270014623006294017 6 ч

Пропоную єврейській конфедерації України забрать це лайно до собе в Ізраїль, працевлаштувати його там на посаду міністра внутрішніх справ і насолоджуватись тим, як воно гвалтує свідків та вбиває їх дітей.
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09.06.2020 00:31 Ответить
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09.06.2020 00:39 Ответить
евреи в доле на схемах...и походу наркет поставляет им аваков и ко.
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09.06.2020 02:46 Ответить
Азохенвей !!!!

граждане евреи эта бородатая бабушка вас элементарно подставляет под нехорошее .....
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09.06.2020 03:27 Ответить
Худшей антирекламы Авакову и пожелать нельзя.
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09.06.2020 03:32 Ответить
а украинская, болгарская, греческая...?
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09.06.2020 06:53 Ответить
Ну, а лично я ничего особого в новости "Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова" - не вижу!
Это - весьма своеобразные (и боюсь - всем другим того не понять) еврейские "подколочки"/юмор (ирония/сарказм/стёб) такие!
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09.06.2020 10:32 Ответить
Жиды проявляют солидарность!!
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09.06.2020 10:45 Ответить
Там де появляються жи....ди, там появляється антисиметизм, соплі, воплі, які ми обіжені.
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11.06.2020 10:23 Ответить
Себто, не повний лузер чорт-авакян, таки так, є й у нього друзі, жиди цього разу. З ким тільки не злигаєшся, чи то пак,не подружишся, які тільки спектаклі не почнеш ставити на площах міст із заручниками, щоб залишитись "вєчним міністром, вєчно внутрєнніх органов". Але потрібно пам'ятати: "З ким поведешся, з тим і наберешся...."
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24.07.2020 16:14 Ответить
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