Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова
Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврейської конфедерації України.
"Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України та провідним єврейським громадам та організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на підгрунті релігійної та національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань. Міністр Аваков та команда міністерства професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи нас про хід та результати розслідувань", - наголошується в повідомленні.
У Єврейській конфедерації України припускають, що "така злагоджена робота МВС не до вподоби тим політичним силам в Україні, які хотіли б розхитати ситуацію в країні задля здійснення своїх інтересів" і "на цій хвилі прийти до влади".
"Заради цього вони всіляко роздмухують окремі інциденти, які могли статися і в будь-якій іншій країні. Однак своєчасна та рішуча реакція керівництва МВС не дає їм змоги здійснити свої плани. Робота Міністерства внутрішніх справ України вселяє впевненість у тому, що єврейська громада України має надійних захисників та прихильників еволюції громадянського суспільства на засадах миролюбності та толерантності, нетерпимості до будь-яких проявів ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі. Саме завдяки ефективній діяльності міністра Арсена Авакова ми переконані у тому, що єврейське життя в Україні розвиватиметься та єврейська спадщина надійно захищена від вандалів", - впевнені в організації.
Там також зазначають: "Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ України та бажає йому плідної праці та подальших успіхів на благо нашої країни".
Нагадаємо, депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".
Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі повинен відповідати не міністр МВС, а насамперед регіональне керівництво поліції.
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14:45, https://strana.ua/archive/day=2018-6-12.html 12 июня 2018
Об этом он сказал на встрече с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщил http://mvs.gov.ua/ua/news/14071_Arsen_Avakov_Antisemitski_nastroi__nepripustimimi_u_suchasniy_demokratichniy_Ukraini_FOTO.htm департамент коммуникации МВД.
Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.
https://strana.ua/news/146154-ministr-mvd-arsen-avakov-zaveril-chto-mvd-boretsja-s-antisemitskimi-projavlenijami-v-ukraine.html
голова АП одного Бариги..
Запомни, свинячье говно, ети слова
Еще бы Беня не отслюнявил собратьям чтобы любили армянина
"боший норот", грузины, армяне, абхазы, россияне, да кто хочешь, кроме местных аборигенов рулят.
В Америці поліцаї вбили Джорджа Флойда, а в Україні тихо так, ніби, нічого не сталося. В Лондоні, біля Даунінгстріт 10, демонстранти б'ються з поліцією з цього приводу, в Парижі, те саме ...
А все тому, що в Україні панує Свобода і Справедливість для всіх і єврейське козацтво цілком слушно підносить свій голос на підтримку того, хто нам це все забезпечив.
Наша власть допустит чтобы мы жили как в Европе? Никогда !!!
И болгарин евреем оказался!
Не проголосовать за Порошенко, Зеленского- это антисемитизм.
Недавно один еврей выступил, что если ты сказал, что в правительстве , во власти Украины много евреев, это антисемитизм.
И так говори, что во власти инопланетяне.
Хто все эти люди ? И шо они делают в Украине , а ?
Знімальна група https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-avakov-kolomoyskyy/30260091.html Схем зафіксувала щонайменше два візити Коломойського до відомства Авакова. Перший відбувся 20 травня - у день інавгурації президента Володимира Зеленського.
Вдруге Коломойський приїхав до будівлі МВС 24 червня. Автомобіль, яким користується олігарх, виїхав з території відомства приблизно через три години.
У коментарі Схемам Коломойський пояснив, що іноді приїжджає до Авакова як «до старого друга», щоб поговорити «про життя». https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-jizdit-do-avakova-video-novini-ukrajini-50052444.html
Еврей еврею глаз не выколет
Авакян не просто мафия и преступность - это политический враг независимой Украини
За 2016 год Арсен Аваков задекларировал доход в виде зарплаты в сумме 466 121 гривну. На счету в Укрэксимбанке у него имелось 626 348 гривен, в Ощадбанке - 175 804 доллара, 338 598 гривен и 200 тыс. гривен в виде активов в драгоценных металлах.
Кроме того, министр указал, что является владельцем кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited и 12 акций футбольного клуба «Металлист».
А армянская конфедерация кого поддерживает? А азербайджанская?
И в последнюю очередь поинтересуемся уже мнением украинцев. Это ведь их земля!
Я вообще то не нацист, но чувствую явные перегибы. Пора бы избирать уже украинцев во власть!
Бутафория.
Порошенко не украинец. Зеленский тоже. Есть еще вопросы?
Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.
Об этом заявил Президент объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский на 7 съезде евреев.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/#_blank https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306
На вопрос давно ли существует партнерство между ним и Аваковым, он сказал:
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского. То есть мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети".
Отвечая на вопрос о том, с какого периода он вместе болеет с Аваковым, Коломойский отметил:
"Если бы у меня спросили, когда у него произошел необратимый процесс - когда Петя перешел рубикон - это по поводу истории с сыном (речь идет о "деле рюкзаков Авакова",
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-ob-avakove-my-vmeste-boleli-protiv-peti--02052019212900
Это элементарная месть каломоя Пете руками якобы авакяна.
Весь мир может смотреть на украинские реалии и мотать на ус.
шото я не понимаю
Але не побачив (може когось прогавив, вибачте, бо проглянув побіжно, тому що смердить на Цензор-коментах так, що ховайся) головного на мій погляд питання - а хвамілії, чи прізвища у тих конфедератів є?
За посиланням Цензору - https://jcu.org.ua/ru/news/zayavlenie-evreyskoy-konfederacii-ukrainy-0?fbclid=IwAR3HzYbuvTpg-S1TKnqN9b1thlMMU4ZLmjCGj7oK2uOoyfENmxRwYjZLH0E заявление - то якась анонімна х-ня.
І тут вже питання до Цензору - якого біса він тут репродукує, повторюсь, анонімну х-ню?
Треба нагадувати шановному (без кпин, дійсно мною шанованому) пану Бутусову - головному редактору? сайту, що пристойне видання анонімок не друкує.
На то є достатньо парканів, де колись писали крейдою, а зараз спреюють з балончиків хто і що бажає?
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1269989490556272640 7 ч
Еврейская конфедерация Украины ( евреи по версии Блайха\Ложкина) выступили в поддержку Авакова в должности министра внутренних дел.
так будет правильно
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1270014623006294017 6 ч
Пропоную єврейській конфедерації України забрать це лайно до собе в Ізраїль, працевлаштувати його там на посаду міністра внутрішніх справ і насолоджуватись тим, як воно гвалтує свідків та вбиває їх дітей.
граждане евреи эта бородатая бабушка вас элементарно подставляет под нехорошее .....
Это - весьма своеобразные (и боюсь - всем другим того не понять) еврейские "подколочки"/юмор (ирония/сарказм/стёб) такие!