Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова

Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврейської конфедерації України.

"Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України та провідним єврейським громадам та організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на підгрунті релігійної та національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань. Міністр Аваков та команда міністерства професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи нас про хід та результати розслідувань", - наголошується в повідомленні.

У Єврейській конфедерації України припускають, що "така злагоджена робота МВС не до вподоби тим політичним силам в Україні, які хотіли б розхитати ситуацію в країні задля здійснення своїх інтересів" і "на цій хвилі прийти до влади".

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"Заради цього вони всіляко роздмухують окремі інциденти, які могли статися і в будь-якій іншій країні. Однак своєчасна та рішуча реакція керівництва МВС не дає їм змоги здійснити свої плани. Робота Міністерства внутрішніх справ України вселяє впевненість у тому, що єврейська громада України має надійних захисників та прихильників еволюції громадянського суспільства на засадах миролюбності та толерантності, нетерпимості до будь-яких проявів ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі. Саме завдяки ефективній діяльності міністра Арсена Авакова ми переконані у тому, що єврейське життя в Україні розвиватиметься та єврейська спадщина надійно захищена від вандалів", - впевнені в організації.

Там також зазначають: "Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ України та бажає йому плідної праці та подальших успіхів на благо нашої країни".

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Нагадаємо, депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі повинен відповідати не міністр МВС, а насамперед регіональне керівництво поліції.