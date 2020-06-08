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Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова

Єврейська конфедерація України виступила на підтримку міністра внутрішніх справ Авакова

Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврейської конфедерації України.

"Міністерство внутрішніх справ України допомагає Єврейській конфедерації України та провідним єврейським громадам та організаціям нашої держави здійснювати моніторинг проявів антисемітизму та оперативно реагує на правопорушення на підгрунті релігійної та національної нетерпимості. Співробітниками правоохоронних органів постійно проводиться контроль ситуації для виявлення інформації про радикальні настрої як окремих осіб, так і організацій. За кожним фактом було розпочато досудове розслідування. Також проводяться оперативно-профілактичні відпрацювання місць концентрації радикально налаштованих угруповань. Міністр Аваков та команда міністерства професійно підходять окремо до кожного випадку проявів антисемітизму, інформуючи нас про хід та результати розслідувань", - наголошується в повідомленні.

У Єврейській конфедерації України припускають, що "така злагоджена робота МВС не до вподоби тим політичним силам в Україні, які хотіли б розхитати ситуацію в країні задля здійснення своїх інтересів" і "на цій хвилі прийти до влади".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Авакова: "Досі немає кращого міністра"

"Заради цього вони всіляко роздмухують окремі інциденти, які могли статися і в будь-якій іншій країні. Однак своєчасна та рішуча реакція керівництва МВС не дає їм змоги здійснити свої плани. Робота Міністерства внутрішніх справ України вселяє впевненість у тому, що єврейська громада України має надійних захисників та прихильників еволюції громадянського суспільства на засадах миролюбності та толерантності, нетерпимості до будь-яких проявів ксенофобії та міжнаціональної ворожнечі. Саме завдяки ефективній діяльності міністра Арсена Авакова ми переконані у тому, що єврейське життя в Україні розвиватиметься та єврейська спадщина надійно захищена від вандалів", - впевнені в організації.

Там також зазначають: "Єврейська громадськість України підтримує Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ України та бажає йому плідної праці та подальших успіхів на благо нашої країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повний звіт Авакова в Раді: Перестрілка в Броварах, зґвалтування в Кагарлику і рівень злочинності в Україні. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, депутати Верховної Ради зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації постанови про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Згодом проєкт постанови 3606 з'явився на сайті парламенту з позначкою "Передано на розгляд керівництву".

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі повинен відповідати не міністр МВС, а насамперед регіональне керівництво поліції.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) євреї (124) МВС (3500)


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Топ коментарі
+60
Это писец полный.Кто еще подпишется за гнилого мусора.
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08.06.2020 16:42
+49
Еврейская общественность поддерживает мафию, коррупцию и преступность?
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08.06.2020 16:45
+37
Вот так и появляется антисемитизм
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08.06.2020 16:44
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Аваков заверил главу Всемирного еврейского конгресса, что МВД борется с антисемитизмом
14:45, https://strana.ua/archive/day=2018-6-12.html 12 июня 2018
Об этом он сказал на встрече с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщил http://mvs.gov.ua/ua/news/14071_Arsen_Avakov_Antisemitski_nastroi__nepripustimimi_u_suchasniy_demokratichniy_Ukraini_FOTO.htm департамент коммуникации МВД.
Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.
https://strana.ua/news/146154-ministr-mvd-arsen-avakov-zaveril-chto-mvd-boretsja-s-antisemitskimi-projavlenijami-v-ukraine.html
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08.06.2020 21:22 Відповісти
Президент цієї конфедерації, Борис Ложкін.
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08.06.2020 18:10 Відповісти
Знайоме призвіще...))
голова АП одного Бариги..
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08.06.2020 18:12 Відповісти
Коломойский, ето тебе не поможет. Лично тебя, суку, если не успеешь на поезд до земли обетованной, желеть никто не станет. И еврейские организации, козел в свиной шкуре тут совсем не причем.
Запомни, свинячье говно, ети слова
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08.06.2020 18:22 Відповісти
туфта полная все эти еврейские общины, проsтитутки, евреи шныри похоже такие же коррупционеры, поддержали коррупционера авакова и преступность в стране. Аваков хорошо им башляет, в доле... при гнилом Авакове вся правоохранительная система прогнила, реформ никаких нет, после ухода Деканоидзе.
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09.06.2020 03:01 Відповісти
Коломойша постарався! А де підтримка армяшів? Президент жид, премєр жид, кодло ОП жиди і так суть цю Україну!
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08.06.2020 18:27 Відповісти
Правильно! Если их терпят, значит можно плевать в харю, а если гой возмутится = антиараб и антииудей(аба - семитские народы).
Еще бы Беня не отслюнявил собратьям чтобы любили армянина
"боший норот", грузины, армяне, абхазы, россияне, да кто хочешь, кроме местных аборигенов рулят.
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08.06.2020 18:28 Відповісти
Надзвичайно цікавить думка конфедерації бомжів України. І конфедерації повій також
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08.06.2020 18:30 Відповісти
такі, сАбаков нє армянін, а із етіх
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08.06.2020 18:32 Відповісти
А "українська конфедерація України", що каже з цього приводу?
В Америці поліцаї вбили Джорджа Флойда, а в Україні тихо так, ніби, нічого не сталося. В Лондоні, біля Даунінгстріт 10, демонстранти б'ються з поліцією з цього приводу, в Парижі, те саме ...
А все тому, що в Україні панує Свобода і Справедливість для всіх і єврейське козацтво цілком слушно підносить свій голос на підтримку того, хто нам це все забезпечив.
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08.06.2020 18:33 Відповісти
Глобалісти використали убивство наркомана і розбійника флойда для роздмухування кампанії проти білої раси.
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08.06.2020 21:05 Відповісти
Коли закінчиться цей сіонізм в Україні?
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08.06.2020 18:38 Відповісти
Так уже ж всё. Еврея Пороха погнали и нееврея Зеленского поставили. Чё вам ещё надо?
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08.06.2020 18:44 Відповісти
Коли при владі будуть націоналісти.
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08.06.2020 21:06 Відповісти
73% прголосовавших за зюзю этого не допустит
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08.06.2020 21:24 Відповісти
а ******цию ЛГБТ спросить не забыли ?
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08.06.2020 18:41 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

Наша власть допустит чтобы мы жили как в Европе? Никогда !!!
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08.06.2020 18:45 Відповісти
Ну як же Беня скакзав , Що Аваков вічний ,адже він вірно служить олігархату і сам таким являєтся хоч не першої величини,булоб дивно якби це товариство захищало інтереси України ,а не свої шкурні.
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08.06.2020 18:48 Відповісти
И папуасы папуасии тожа за. Патаму шо жирный, пущай исчё аткормицца.
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08.06.2020 18:49 Відповісти
Господи!
И болгарин евреем оказался!
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08.06.2020 19:01 Відповісти
Армянином.
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08.06.2020 21:18 Відповісти
чье это бородатое личико бабушки выглянуло из-за угла?
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08.06.2020 19:20 Відповісти
евреи поддержали армяна, что на это скажут грузины?
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08.06.2020 19:23 Відповісти
Євреї втрачають почуття міри в Україні.
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08.06.2020 19:26 Відповісти
Українофоба Авакяна - рюкзака всі люті вороги України хвалять притом щосили: І фашисти, Жирик, сепаратисти, капітулянти при владі ... А тепер ще й представники кращої частини? Української нації яка отирається в основному при владі. Так а ось український народ який в основному весь любить свою рідну Українську державу він люто ненавидить цього анти-українського копа і всіх ворогів які його маніакально хвалять.
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08.06.2020 19:32 Відповісти
Еще один аргумент против Авакермяна
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08.06.2020 19:53 Відповісти
Евреи, олигархи, коррупционеры, и Московский Патриархат уже объединились против народа Украины. Они за присоединение ДНР,ЛНР и Украины к России в качестве Юго-Западного Федерального Округа.
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08.06.2020 19:53 Відповісти
Коломойский- за Авакова! Теж мені новина!
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08.06.2020 19:54 Відповісти
Похоже, евреи перекупили Арсена!
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08.06.2020 19:55 Відповісти
Один цілком конкретний - Ігор Валєр'євич. Купив давно - як сторожа для Бубочки.
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08.06.2020 20:09 Відповісти
Цікавить кількість євреїв, котрі воювали за Україну.
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08.06.2020 20:03 Відповісти
Уволить Авакова - это антисемитизм.
Не проголосовать за Порошенко, Зеленского- это антисемитизм.
Недавно один еврей выступил, что если ты сказал, что в правительстве , во власти Украины много евреев, это антисемитизм.
И так говори, что во власти инопланетяне.
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08.06.2020 20:06 Відповісти
Нам потрібен український міністр МВС, який захищає українців в Україні!
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08.06.2020 20:18 Відповісти
" Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел."

Хто все эти люди ? И шо они делают в Украине , а ?
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08.06.2020 20:19 Відповісти
Стрижуть бабло.
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08.06.2020 21:08 Відповісти
Мільярдер https://nv.ua/ukr/tags/ihor-kolomojskij.html Ігор Коломойський підтвердив інформацію журналістів програми Схеми про візити до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Знімальна група https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-avakov-kolomoyskyy/30260091.html Схем зафіксувала щонайменше два візити Коломойського до відомства Авакова. Перший відбувся 20 травня - у день інавгурації президента Володимира Зеленського.
Вдруге Коломойський приїхав до будівлі МВС 24 червня. Автомобіль, яким користується олігарх, виїхав з території відомства приблизно через три години.
У коментарі Схемам Коломойський пояснив, що іноді приїжджає до Авакова як «до старого друга», щоб поговорити «про життя». https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-jizdit-do-avakova-video-novini-ukrajini-50052444.html
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08.06.2020 21:39 Відповісти
И что это за евреи, которые поддерживают воровитых армян, а на своих, в трудную минуту, наплевали?! Я имею в виду Яценюка и Порошенка - Вальцмана.
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08.06.2020 20:32 Відповісти
Яценюк и Порошенко не евреи - потому и травля была на них.
Еврей еврею глаз не выколет
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09.06.2020 17:56 Відповісти
В свое время Авкян находился в международном розыске по линии Интерпола и отсиживался у *********** дружка Берлускони. К этому времени он уже был завербован фсб. В 2010 году ему была предоставлена депутатская крыша в Украине кремлевской шлюхой, которая дала ему неприкосновенность и помогла избежать уголовной ответственности за многочисленные преступления...
Авакян не просто мафия и преступность - это политический враг независимой Украини
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08.06.2020 20:40 Відповісти
Арсену Авакову, а также членам его семьи принадлежит несколько десятков компаний и дочерних предприятий. Официально в электронной декларации за 2015 год у Авакова указаны 15 юридических лиц, конечным бенефициаром (контролёром) которых является сам Арсен или Инна Авакова.
За 2016 год Арсен Аваков задекларировал доход в виде зарплаты в сумме 466 121 гривну. На счету в Укрэксимбанке у него имелось 626 348 гривен, в Ощадбанке - 175 804 доллара, 338 598 гривен и 200 тыс. гривен в виде активов в драгоценных металлах.
Кроме того, министр указал, что является владельцем кипрских компаний Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited и 12 акций футбольного клуба «Металлист».
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08.06.2020 22:18 Відповісти
Оце спалились чуваки!
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08.06.2020 20:43 Відповісти
Поскольку у власти одни евреи в Украине, то вполне логично.
А армянская конфедерация кого поддерживает? А азербайджанская?
И в последнюю очередь поинтересуемся уже мнением украинцев. Это ведь их земля!
Я вообще то не нацист, но чувствую явные перегибы. Пора бы избирать уже украинцев во власть!
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08.06.2020 21:06 Відповісти
Про це вам, телепням, Свобода вже років зо 20 талдичить, а до вас лише зараз доперло.
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08.06.2020 21:09 Відповісти
Свобода, Свобода. Я за нее уже не помню уже сколько голосовал, а она свои результаты защитить не может. Тигипко ее обходит типа . А как случается событие какое, этой Свободы не видно и не слышно. Вот Стерненко опять пробуют засадить. Где эта Свобода?
Бутафория.
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08.06.2020 21:32 Відповісти
Так ведь был. Порошенко. И что вы с ним сделали, умники?
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08.06.2020 21:20 Відповісти
Слили Порошенко и этого клоуна сольем. Какие проблемы? Оба практически копируют друг друга. Даже запродажу земли Украины голосовали в унисон.
Порошенко не украинец. Зеленский тоже. Есть еще вопросы?
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08.06.2020 21:37 Відповісти
а потом орут ..антисемизм антисемиз... не еще не было антисемизма .но будет ......
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08.06.2020 21:07 Відповісти
еврейский конгломерат а не конфедерация ))
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08.06.2020 21:11 Відповісти
На когда назначено обрезание?
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08.06.2020 21:18 Відповісти
Аваков- креатура Коломойского. А Коломойский- президент объединенной еврейской общины Украины, член Попечительского совета еврейской общины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Днепропетровска , бывший глава и член до 2011 года Европейского совета еврейских общин, президент Европейского еврейского союза (EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чём заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году. Естественно- все евреи за Авакова!
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08.06.2020 21:38 Відповісти
Армяне - евреи Кавказа. Ничего удивительного в том, что они этого поддерживают.
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08.06.2020 21:43 Відповісти
" Мы должны быть откровенны.
Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем, ...наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции"- отметил Коломойский.

Об этом заявил Президент объединенной еврейской общины Украины Игорь Коломойский на 7 съезде евреев.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306/#_blank https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/10/31/6976306
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08.06.2020 21:45 Відповісти
это и так было ясно давно, все об этом знают.
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09.06.2020 17:54 Відповісти
Олигарх Игорь Коломойский отметил, что вместе с главой МВД Арсеном Аваковым хотели победы и Владимира Зеленского, и Юлии Тимошенко на выборах президента
На вопрос давно ли существует партнерство между ним и Аваковым, он сказал:
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского. У нас есть фан-клуб Зеленского. То есть мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети".
Отвечая на вопрос о том, с какого периода он вместе болеет с Аваковым, Коломойский отметил:
"Если бы у меня спросили, когда у него произошел необратимый процесс - когда Петя перешел рубикон - это по поводу истории с сыном (речь идет о "деле рюкзаков Авакова",
https://www.dsnews.ua/politics/kolomoyskiy-ob-avakove-my-vmeste-boleli-protiv-peti--02052019212900
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08.06.2020 21:46 Відповісти
оказывается Петя решает, а не суды, прокуратура, НАБУ в деле рюкзаков. тогда общественность подняла большой шум - причем тут Петя: это Схемы, Бигусы, Г+Г, Мосейчук и мураев с ньюс вана.
Это элементарная месть каломоя Пете руками якобы авакяна.
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09.06.2020 17:53 Відповісти
Знаєте чому євреї дивляться порно з кінця на початок? Їм дуже подобається, коли проститутка віддає клієнту гроші.
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08.06.2020 21:54 Відповісти
А церковь Сатаны его не поддержала? Или Конфедирация поклонников Мефистофеля?
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08.06.2020 22:00 Відповісти
Перші вори в Україні з двома паспортами,можуть піддержувати авакова.
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08.06.2020 22:12 Відповісти
товарисчи ) евреи-конфедерссты, не будите лихо, пока оно тихо. История вас ничему не научила.
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08.06.2020 22:32 Відповісти
В Украине уже пора украинцев от евреев защищать.
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08.06.2020 22:45 Відповісти
На примере Украины наглядно видно к чему приводит еврейская власть.
Весь мир может смотреть на украинские реалии и мотать на ус.
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08.06.2020 23:07 Відповісти
Еврейская конфедерация Украины - це Рабінович чи Беня ?

шото я не понимаю
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08.06.2020 23:18 Відповісти
Побачив купу антисемітського та взагалі ксенофобського лайна.

Але не побачив (може когось прогавив, вибачте, бо проглянув побіжно, тому що смердить на Цензор-коментах так, що ховайся) головного на мій погляд питання - а хвамілії, чи прізвища у тих конфедератів є?

За посиланням Цензору - https://jcu.org.ua/ru/news/zayavlenie-evreyskoy-konfederacii-ukrainy-0?fbclid=IwAR3HzYbuvTpg-S1TKnqN9b1thlMMU4ZLmjCGj7oK2uOoyfENmxRwYjZLH0E заявление - то якась анонімна х-ня.

І тут вже питання до Цензору - якого біса він тут репродукує, повторюсь, анонімну х-ню?

Треба нагадувати шановному (без кпин, дійсно мною шанованому) пану Бутусову - головному редактору? сайту, що пристойне видання анонімок не друкує.
На то є достатньо парканів, де колись писали крейдою, а зараз спреюють з балончиків хто і що бажає?
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08.06.2020 23:58 Відповісти
коломойский уже и поддержку организовал авакяну
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09.06.2020 00:02 Відповісти
100% кто же еще мог это организовать.) руки коломойши....по фиг на еврейскую огранизацию, народ Украины против такого гнилого министра авакова..и таких будет большинство украинцев.
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09.06.2020 03:09 Відповісти
А кто назначает этих заместителей на местах??? Дядя???
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09.06.2020 00:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1269989490556272640 7 ч

Еврейская конфедерация Украины ( евреи по версии Блайха\Ложкина) выступили в поддержку Авакова в должности министра внутренних дел.
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09.06.2020 00:19 Відповісти
Хтось дуже хоче показати світові, які українці антисеміти. Але ці заяви тільки демонструють, що серед євреїв є багато антиукраїнців. Антиукраїнізм треба карати! Треба прийняти закон про антиукраїнізм і карати за прояви антиукраїнізму.
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09.06.2020 00:24 Відповісти
АНТИУКРАЇНІЗМ=АНТИСЕМЕТИЗМ

так будет правильно
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09.06.2020 03:29 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1270014623006294017 6 ч

Пропоную єврейській конфедерації України забрать це лайно до собе в Ізраїль, працевлаштувати його там на посаду міністра внутрішніх справ і насолоджуватись тим, як воно гвалтує свідків та вбиває їх дітей.
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09.06.2020 00:31 Відповісти
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09.06.2020 00:39 Відповісти
евреи в доле на схемах...и походу наркет поставляет им аваков и ко.
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09.06.2020 02:46 Відповісти
Азохенвей !!!!

граждане евреи эта бородатая бабушка вас элементарно подставляет под нехорошее .....
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09.06.2020 03:27 Відповісти
Худшей антирекламы Авакову и пожелать нельзя.
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09.06.2020 03:32 Відповісти
а украинская, болгарская, греческая...?
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09.06.2020 06:53 Відповісти
Ну, а лично я ничего особого в новости "Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова" - не вижу!
Это - весьма своеобразные (и боюсь - всем другим того не понять) еврейские "подколочки"/юмор (ирония/сарказм/стёб) такие!
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09.06.2020 10:32 Відповісти
Жиды проявляют солидарность!!
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09.06.2020 10:45 Відповісти
Там де появляються жи....ди, там появляється антисиметизм, соплі, воплі, які ми обіжені.
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11.06.2020 10:23 Відповісти
Себто, не повний лузер чорт-авакян, таки так, є й у нього друзі, жиди цього разу. З ким тільки не злигаєшся, чи то пак,не подружишся, які тільки спектаклі не почнеш ставити на площах міст із заручниками, щоб залишитись "вєчним міністром, вєчно внутрєнніх органов". Але потрібно пам'ятати: "З ким поведешся, з тим і наберешся...."
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24.07.2020 16:14 Відповісти
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