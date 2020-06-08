Защита обжаловала арест задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

Защита арестованного в оккупированном Крыму украинского военного Евгения Добринского подала апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 8 июня истекает трехдневный срок подачи апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.

"Будем надеяться, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую", - сказал адвокат.

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Он добавил: "Есть другие ограничения свободы - это домашний арест, есть обязательство о явке. Я надеюсь на эти более мягкие виды ограничения".

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.