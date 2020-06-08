РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5436 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 498 26

Защита обжаловала арест задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

Защита обжаловала арест задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

Защита арестованного в оккупированном Крыму украинского военного Евгения Добринского подала апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 8 июня истекает трехдневный срок подачи апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.

"Будем надеяться, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую", - сказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев

Он добавил: "Есть другие ограничения свободы - это домашний арест, есть обязательство о явке. Я надеюсь на эти более мягкие виды ограничения".

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

Читайте также: ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Автор: 

Крым (26375) Велиляев Ислям (15) Добринский Евгений (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
ЕСТЬ ВИДЕО КАК ОН ПЬЯНЫЙ И ОБКУРЕННЫЙ ИДЕТ БРАТАТЬСЯ КАКОЕ НАФИГ ПОХИЩЕНИЕ КАКОЙ ПОСТ КАКОЕ ОРУЖИЕ ???????
показать весь комментарий
08.06.2020 17:27
+3
это тот красавец что курнул косячок и откушал водочки ...ну ну дерзай защита
показать весь комментарий
08.06.2020 17:13
+3
Сумневаюсь я, однако, что этого хераическава воина, грозу миравой империялизьмы, кацапы умыкнули🤔 У них таких дурачков и своих хватает, а этот чмошник обдолбися и пошел искать на свою жопу приключений, вот и нашел 😂🤣😝😜
показать весь комментарий
08.06.2020 17:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у нас и министра обороны похищали. не помните?
показать весь комментарий
08.06.2020 17:20 Ответить
немного напутал. он был и.о. министра обороны. но похитили его раньше.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показать весь комментарий
08.06.2020 17:25 Ответить
По его словам он не был на посту, у него был выходной / увал.
показать весь комментарий
08.06.2020 18:06 Ответить
это тот красавец что курнул косячок и откушал водочки ...ну ну дерзай защита
показать весь комментарий
08.06.2020 17:13 Ответить
До речі, а чому твоя бубочка мовчить стосовно цього випадку викрадення військовослужбовця ЗСУ? Чому нема жодної реакції з МЗС? з Генштабу? з Міноборони?
показать весь комментарий
08.06.2020 17:19 Ответить
Сумневаюсь я, однако, что этого хераическава воина, грозу миравой империялизьмы, кацапы умыкнули🤔 У них таких дурачков и своих хватает, а этот чмошник обдолбися и пошел искать на свою жопу приключений, вот и нашел 😂🤣😝😜
показать весь комментарий
08.06.2020 17:19 Ответить
Просим определить ему домашний арест за незаконное пересечение границы.
Типа так?
показать весь комментарий
08.06.2020 17:20 Ответить
В укрытии " Берлога".
показать весь комментарий
08.06.2020 17:22 Ответить
А мы что уже признали окупационный суд?
показать весь комментарий
08.06.2020 17:21 Ответить
ЕСТЬ ВИДЕО КАК ОН ПЬЯНЫЙ И ОБКУРЕННЫЙ ИДЕТ БРАТАТЬСЯ КАКОЕ НАФИГ ПОХИЩЕНИЕ КАКОЙ ПОСТ КАКОЕ ОРУЖИЕ ???????
показать весь комментарий
08.06.2020 17:27 Ответить
это отвлекающий маневр был.
показать весь комментарий
08.06.2020 17:33 Ответить
Очередная провокация Порошенко. Это он послал десантника на территорию оккупированного Крыма. Правда, зебилы?
показать весь комментарий
08.06.2020 17:50 Ответить
Не стреляйте, я пришёл к вам с миром! Выкурим косячок!
показать весь комментарий
08.06.2020 18:02 Ответить
Судячи по тому, що НІЯКИХ результатів службового розлідування не оголошено досі - щось у тому підрозділі негаразд...У будь якому разі воякИ, офіцери -батьки, які допустили ці "викрадання" - не покарані. А безкарність у подальшому буде провокувати таке ж відношення до служби у інших підрозділах - мов війна все спише та хто там буде копатися..миж герої!!..Якби при проклятому СРСР вкрали службовця на кордоні, або він втік - був би такий "зіркопад", що білі б ночі настали..Тепереча, як кажуть старі люди "не вкрасти не посторожити"...Шкода. І ще образливо, що таких "перебіжчиків" до нас з їх боку щось небачимо. Отож, наша розвідка теж переробилася у героїв за келихом??
показать весь комментарий
08.06.2020 18:35 Ответить
Как-то у нас совсем затихла эта история....
показать весь комментарий
08.06.2020 19:08 Ответить
 
 