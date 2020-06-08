Захист оскаржив арешт затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

Захист заарештованого в окупованому Криму українського військового Євгена Добринського подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя про взяття його під варту.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 8 червня закінчується триденний термін подачі апеляційної скарги на зміну запобіжного заходу.

"Будемо сподіватися, що Верховний суд Криму розгляне нашу апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, м'якший", - сказав адвокат.

Він додав: "Є інші обмеження свободи - це домашній арешт, є зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'якші види обмеження".

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Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.