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Новини Окуповані території
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Захист оскаржив арешт затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

Захист оскаржив арешт затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв

Захист заарештованого в окупованому Криму українського військового Євгена Добринського подав апеляційну скаргу на рішення підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя про взяття його під варту.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 8 червня закінчується триденний термін подачі апеляційної скарги на зміну запобіжного заходу.

"Будемо сподіватися, що Верховний суд Криму розгляне нашу апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу щодо Добринського на інший, м'якший", - сказав адвокат.

Він додав: "Є інші обмеження свободи - це домашній арешт, є зобов'язання про явку. Я сподіваюся на ці м'якші види обмеження".

Читайте також: У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Автор: 

Крим (14137) Валіляєв Іслям (15) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+4
ЕСТЬ ВИДЕО КАК ОН ПЬЯНЫЙ И ОБКУРЕННЫЙ ИДЕТ БРАТАТЬСЯ КАКОЕ НАФИГ ПОХИЩЕНИЕ КАКОЙ ПОСТ КАКОЕ ОРУЖИЕ ???????
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08.06.2020 17:27
+3
это тот красавец что курнул косячок и откушал водочки ...ну ну дерзай защита
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08.06.2020 17:13
+3
Сумневаюсь я, однако, что этого хераическава воина, грозу миравой империялизьмы, кацапы умыкнули🤔 У них таких дурачков и своих хватает, а этот чмошник обдолбися и пошел искать на свою жопу приключений, вот и нашел 😂🤣😝😜
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08.06.2020 17:19
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у нас и министра обороны похищали. не помните?
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08.06.2020 17:20 Відповісти
немного напутал. он был и.о. министра обороны. но похитили его раньше.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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08.06.2020 17:25 Відповісти
По его словам он не был на посту, у него был выходной / увал.
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08.06.2020 18:06 Відповісти
это тот красавец что курнул косячок и откушал водочки ...ну ну дерзай защита
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08.06.2020 17:13 Відповісти
До речі, а чому твоя бубочка мовчить стосовно цього випадку викрадення військовослужбовця ЗСУ? Чому нема жодної реакції з МЗС? з Генштабу? з Міноборони?
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08.06.2020 17:19 Відповісти
Сумневаюсь я, однако, что этого хераическава воина, грозу миравой империялизьмы, кацапы умыкнули🤔 У них таких дурачков и своих хватает, а этот чмошник обдолбися и пошел искать на свою жопу приключений, вот и нашел 😂🤣😝😜
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08.06.2020 17:19 Відповісти
Просим определить ему домашний арест за незаконное пересечение границы.
Типа так?
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08.06.2020 17:20 Відповісти
В укрытии " Берлога".
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08.06.2020 17:22 Відповісти
А мы что уже признали окупационный суд?
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08.06.2020 17:21 Відповісти
ЕСТЬ ВИДЕО КАК ОН ПЬЯНЫЙ И ОБКУРЕННЫЙ ИДЕТ БРАТАТЬСЯ КАКОЕ НАФИГ ПОХИЩЕНИЕ КАКОЙ ПОСТ КАКОЕ ОРУЖИЕ ???????
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08.06.2020 17:27 Відповісти
это отвлекающий маневр был.
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08.06.2020 17:33 Відповісти
Очередная провокация Порошенко. Это он послал десантника на территорию оккупированного Крыма. Правда, зебилы?
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08.06.2020 17:50 Відповісти
Не стреляйте, я пришёл к вам с миром! Выкурим косячок!
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08.06.2020 18:02 Відповісти
Судячи по тому, що НІЯКИХ результатів службового розлідування не оголошено досі - щось у тому підрозділі негаразд...У будь якому разі воякИ, офіцери -батьки, які допустили ці "викрадання" - не покарані. А безкарність у подальшому буде провокувати таке ж відношення до служби у інших підрозділах - мов війна все спише та хто там буде копатися..миж герої!!..Якби при проклятому СРСР вкрали службовця на кордоні, або він втік - був би такий "зіркопад", що білі б ночі настали..Тепереча, як кажуть старі люди "не вкрасти не посторожити"...Шкода. І ще образливо, що таких "перебіжчиків" до нас з їх боку щось небачимо. Отож, наша розвідка теж переробилася у героїв за келихом??
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08.06.2020 18:35 Відповісти
Как-то у нас совсем затихла эта история....
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08.06.2020 19:08 Відповісти
 
 