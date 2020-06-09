Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

Украинская делегация на переговорах с Ираном будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций родственникам погибших в результате уничтожения самолета авиакомнаии "МАУ" в Иране, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую "hardship" - страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков. Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Енин пояснил, что формула подсчета компенсаций как раз является одним из предметов переговорного процесса.

"Ее расчет является достаточно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере", - подчеркнул он.

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Замглавы МИД также добавил, что Украина будет активно содействовать компенсации убытков МАУ.

Енин проинформировал, что в ближайшее время ожидается обнародование указа президента о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной. Кроме того, планируется утвердить соответствующие директивы делегации.

"Тем не менее, мы не стоим на месте, мы ведем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству не только с Украиной, но и с другими государствами, пострадавшими в результате этой катастрофы. Во многом это зависит от политической воли иранской стороны", - сказал он.

Замминистра отметил, что во время прошлого совета Международной организации гражданской авиации в марте этого года иранская сторона заверила, что передача произойдет в течение двух недель.

"Безусловно, можно делать определенные поправки на мероприятия, связанные с пандемией. Однако я уверен, что иранская сторона, оттягивая передачу черных ящиков, играет не в свою пользу", - подчеркнул он.

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Кроме того, Енин напомнил, что требования Чикагской конвенции и Монреальской конвенции определяют принцип неотложной расшифровки или, в случае отсутствия надлежащих технических возможностей, безотлагательной и безусловной передачи для расшифровки черных ящиков тому государству, которое имеет соответствующее оборудование и авторизованное компанией-производителем, в данном случае "Боинг", программное обеспечение.

"Ключевым в этом этапе является доверие и международное признание результатов соответствующей экспертизы именно потому, что нельзя исключать, что на определенной стадии, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, и соответствующие переговорные возможности будут исчерпаны, Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.