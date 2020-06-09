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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1736) самолет (3551) МАУ (328) Енин (328)

Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

Украинская делегация на переговорах с Ираном будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций родственникам погибших в результате уничтожения самолета авиакомнаии "МАУ" в Иране, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую "hardship" - страховку от страховых компаний. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков. Украинская делегация будет вести переговоры на межправительственном уровне и потребует от иранской стороны максимально полного выполнения ею международно-правовых обязательств, в том числе относительно выплаты компенсаций", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Енин пояснил, что формула подсчета компенсаций как раз является одним из предметов переговорного процесса.

"Ее расчет является достаточно непростым. Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере", - подчеркнул он.

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Замглавы МИД также добавил, что Украина будет активно содействовать компенсации убытков МАУ.

Енин проинформировал, что в ближайшее время ожидается обнародование указа президента о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной. Кроме того, планируется утвердить соответствующие директивы делегации.

"Тем не менее, мы не стоим на месте, мы ведем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству не только с Украиной, но и с другими государствами, пострадавшими в результате этой катастрофы. Во многом это зависит от политической воли иранской стороны", - сказал он.

Замминистра отметил, что во время прошлого совета Международной организации гражданской авиации в марте этого года иранская сторона заверила, что передача произойдет в течение двух недель.

"Безусловно, можно делать определенные поправки на мероприятия, связанные с пандемией. Однако я уверен, что иранская сторона, оттягивая передачу черных ящиков, играет не в свою пользу", - подчеркнул он.

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Кроме того, Енин напомнил, что требования Чикагской конвенции и Монреальской конвенции определяют принцип неотложной расшифровки или, в случае отсутствия надлежащих технических возможностей, безотлагательной и безусловной передачи для расшифровки черных ящиков тому государству, которое имеет соответствующее оборудование и авторизованное компанией-производителем, в данном случае "Боинг", программное обеспечение.

"Ключевым в этом этапе является доверие и международное признание результатов соответствующей экспертизы именно потому, что нельзя исключать, что на определенной стадии, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, и соответствующие переговорные возможности будут исчерпаны, Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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Топ комментарии
+2
Вы не можете их заставить даже черные ящики отдать!
Вас тупо ИГНОРИРУЮТ!
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09.06.2020 12:37
+2
Все деньги ушли на повышенные зарплаты учителей, 4000 евро в мес., нужно подождать...
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09.06.2020 12:42
+1
Это турборежим прямо, и года не прошло а уже что то требуете, самописцы сперва заберите.
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09.06.2020 12:36
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Это турборежим прямо, и года не прошло а уже что то требуете, самописцы сперва заберите.
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09.06.2020 12:36 Ответить
Вы не можете их заставить даже черные ящики отдать!
Вас тупо ИГНОРИРУЮТ!
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09.06.2020 12:37 Ответить
33 е., китайское предупреждение.
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09.06.2020 12:39 Ответить
Уже по 200 тыс.компенсации от бубочки людям заплатили? Или можно не спрашивать и не смешить людей?
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09.06.2020 12:39 Ответить
Все деньги ушли на повышенные зарплаты учителей, 4000 евро в мес., нужно подождать...
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09.06.2020 12:42 Ответить
Нормальную компенсацию можно получить только если действовать в тандеме с Канадой, а так я не удивлюсь если украинцы получат в разы меньше.
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09.06.2020 12:41 Ответить
В Тегеран полетели на расследование катастрофы НЕ ДОЖИДАЯСЬ Канады, какой там тандем? Мы сами. Потом когда международная комиссия приехала, им рассказывают. - "Так мы же уже всё Украине показали и предъявили, у неё и спрашивайте". Тандем не нужен. Сами.
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09.06.2020 13:35 Ответить
Вы хоть какой-нибудь компенсации для семей экипажа добейтесь. За всё остальное просто забудьте. Сначала нужно стать ГОСУДАРСТВОМ !!
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09.06.2020 14:44 Ответить
Почему не требуют с раши за два сбитых самолёта с 2014-го ?
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09.06.2020 12:41 Ответить
"Тем не менее, мы не стоим на месте, мы ведем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству, опубликуйте результаты активных переговоров, а то что занялись стимулированием можете и не описывать.
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09.06.2020 12:42 Ответить
"Потребует от Ирана компенсации..." - за ПЯТЬ месяцев "не спромоглыся"? Часу не вистачило? Зеленский с самого начала повел себя, как безнадежный трус - отсюда и отношение к Украине, как просителю....
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09.06.2020 12:46 Ответить
а ну ослик копытцем постучи, щас золотые посыпятся
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09.06.2020 12:47 Ответить
Чего их просить то?
просить надо Британию и Канаду шоб блокировали дебилов, хотя бы с моря. По гражд. борту - 2 ракеты???
Если ошибка, то в Киеве должно быть на пост. основе делегация с ковриками, на которых они просят прощения.
А то иран высрал: а вот того кого мы посадили, что сбил, мы не посадили((а вы - лохи, поверили нам)
сглотнули? - продолжай.те просить Иран шоб чет там дал или взял слова свои взад.
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09.06.2020 12:53 Ответить
Украинская делегация на переговорах с Ираном будет Источник: https://censor.net/n3200806
Украинская делегация будет вести переговоры и потребует от иранской стороны Источник: https://censor.net/n3200806
Задачей украинской делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций Источник: https://censor.net/n3200806

Замглавы МИД также добавил, что Украина будет активно содействовать компенсации убытков МАУ. Источник: https://censor.net/n3200806
Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов" Источник: https://censor.net/n3200806
Шоб поржать

"Тем не менее, мы не стоим на месте, мы ведем достаточно активные переговоры Источник: https://censor.net/n3200806
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09.06.2020 13:25 Ответить
Обратиться в международный суд наложить арест на все счета Ирана и начать тяжбу против Ирана за возмещение материального, гуманитарного и морального ущерба! Отсудить столько /раз 10-20 больше, чем планировали получить вначале/, чтоб больше неповадно было сбивать самолеты и "тянуть резину"!
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09.06.2020 13:28 Ответить
Да кто ж за это возьмется? В стране ведь кадровый голод.
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09.06.2020 14:25 Ответить
 
 