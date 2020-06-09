Представители группировок "ЛДНР" на наше появление отреагировали нервно, - Казанский

Блогер Денис Казанский рассказал о своем первом участии в заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Впечатлениями Казанский поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", — написал он.

По словам Казанского, представитель Родион Мирошник НВФ "ЛНР" пытался называть его и журналиста Гармаша "представителями консультативного совета", но модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался.

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Представитель РФ Дмитриевский протеста против появления в ТКГ переселенцев не высказал, отметил Казанский.

При этом российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. "Как говорят, у россиян такое бывает регулярно", — отметил Казанский.

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Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, 9 июня заявил о своем включении в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также в состав ТКГ вошел переселенец, журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.