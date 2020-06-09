РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8646 посетителей онлайн
Новости
18 584 90
Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)

Представители группировок "ЛДНР" на наше появление отреагировали нервно, - Казанский

Представители группировок

Блогер Денис Казанский рассказал о своем первом участии в заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Впечатлениями Казанский поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", — написал он.

По словам Казанского, представитель Родион Мирошник НВФ "ЛНР" пытался называть его и журналиста Гармаша "представителями консультативного совета", но модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался.

Читайте на Цензор.НЕТ: Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников

Представитель РФ Дмитриевский протеста против появления в ТКГ переселенцев не высказал, отметил Казанский.

При этом российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. "Как говорят, у россиян такое бывает регулярно", — отметил Казанский.

Также на Цензор.НЕТ: Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона

Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, 9 июня заявил о своем включении в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также в состав ТКГ вошел переселенец, журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

Представители группировок ЛДНР на наше появление отреагировали нервно, - Казанский 01Представители группировок ЛДНР на наше появление отреагировали нервно, - Казанский 02

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
А вариант " по иплу с ноги" не рассматривается?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:10
+20
Донецк - это УКРАИНА.
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 743
показать весь комментарий
09.06.2020 20:18
+11
IMHO:
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певно що росіянці того й добиваються , щоби показати протистояння представників України з різних таборів , а московія вмиє руки...
показать весь комментарий
09.06.2020 20:06 Ответить
Навпаки - кацапи намагалися виставити як сторони перемовин з одного боку - представників України, з іншого - своїх маріонеток з банд лднр, як "представників ОРДЛО".
Коли українська сторона привела своїх представників ОРДЛО - тим самим знову повернулися до сторон Україна-РФ. Та й дуже цікавий нюанс до Мінськіх - Україна ж має по Мінськім нібито узгодити зміни у законодавстві з представниками ОРДЛО - якщо ж ці представникі будуть з нашого боку - можна буде й узгодити.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:14 Ответить
Не думаю. Тепер московити, з чистим сумлінням, виходять з переговорів з фразою "У вас внутрішній конфлікт, бо з обох сторін представники ОРДЛО - громадяни України. А ми тут ні до чого". І де-юре вони праві будуть. Надалі відбувається те, чого Порох уникав всі роки - прямі переговори з терористами, зняття санкцій з московії за Донбас та інші няшки для кремлядів. Що буде відбуватися далі - навіть думать не хочу, бо нічого доброго для України.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:21 Ответить
якби наша група не увязувалася в ці суперечки з колаборантами...
показать весь комментарий
09.06.2020 20:29 Ответить
ДА ТЕМ БОЛЕЕ 8 ГРАДОВ С РОССИИ ЗАЕХАЛО В ОРЛДО УПАКОВАННЫЕ ПО САМОЕ НЕ МОГУ РАКЕТАМИ ТАК ЧТО ЖДЕМС....
показать весь комментарий
09.06.2020 20:39 Ответить
Не забувайте про те, що українська сторона при цьому дискредитувала московьких маріонеток, показавши їх кацапські паспорта і заявивши, що громадяни Рф не можут представляти ОРДЛО, бо це ОРДЛО України.
Тобто поставили все с голови на ноги - з одного боку - делегація України, у склад якої входять і представники окупованих територій, з іншого - делегація РФ, у склад якої входять громадяне РФ, деякі з яких беспідставно намагаються видати себе за представників ОРДЛО..
показать весь комментарий
09.06.2020 20:39 Ответить
IMHO:
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:06 Ответить
Вийде.
Але не для України.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:08 Ответить
Меня считают порохоботом, местные унылые зебилы, но на порохе свет клином не сошёлся . Просто мы понимали, к чему ведёт Зебелизм. Украина превыше всего! А ребятам без мозгов - и "Гудок" товарищ
показать весь комментарий
09.06.2020 20:34 Ответить
соевая чума привела к зебелизму так что хватит тут про свою секту сказки парить.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:29 Ответить
Поэтому ты выбрал Портновщину? Так себе,оправдание
показать весь комментарий
09.06.2020 22:26 Ответить
Простий тест з одного питання.
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона?

а) та *****, хай хоч у валянки всеряться
б) терміново кинутися на коліна з вибаченнями, піднести горілки "Стоособова" на підносі та поцілувати чоботі, бо ИХНИЕ СЯСЕСТВА ИЗВОЛИЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ
показать весь комментарий
09.06.2020 20:07 Ответить
А вариант " по иплу с ноги" не рассматривается?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:10 Ответить
"их сиятельства" истолкуют это как "бьют, значит любят" )
показать весь комментарий
09.06.2020 20:14 Ответить
Дипломатичний формат ТКГ начебто цього не передбачає
...
Втім цей варіант мені подобається
показать весь комментарий
09.06.2020 20:16 Ответить
Нажаль...У меня как раз где-то старый протез завалялся, титановый
показать весь комментарий
09.06.2020 20:18 Ответить
Трубный ключ, надёжней
показать весь комментарий
09.06.2020 20:37 Ответить
Пан має рацію
показать весь комментарий
09.06.2020 20:58 Ответить
Якщо рація важка, можна і рацією... але не пошкодити б девайс...
показать весь комментарий
09.06.2020 21:21 Ответить
Как бывший связист - протестую! Ну ишо АКБ по тыковке... Но и то ,только из любви к Родине
показать весь комментарий
09.06.2020 22:25 Ответить
Та натхнення
показать весь комментарий
09.06.2020 22:22 Ответить
Макс, я бы еще рассмотреп вариант, без сапогов. Просто "тройка" (ладонь в шнобак, и два локтевых).
Макс, меня, как старого опера ВКР, многое уже приводит в "berserK condition".
Но твоя идея,мне нравится!,
показать весь комментарий
09.06.2020 20:44 Ответить
Ну ты ж лучше меня знаешь, шо холодная, хорошо выдержанная ненависть гораздо лучше взрыва священной ярости Одина.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:49 Ответить
Макс, я в работе "сангвиник". Долго ненависть в себе держать нельзя. Идет перебор адреналина в кровище. Это пробежками не сбить. Алкоголь нельзя.
Просто вижу, как мой товарищ - тупо сбухивается. Нихрена сделать немогу. Он сапер..... На "лепесток" нарвался в траве....
показать весь комментарий
09.06.2020 20:57 Ответить
Ты знаешь, я там был, где твой товарищ. Левой коленной чашечкой оскoлок поймал когда-то. Дошел до потери почти всего. Жена вытащила, а я брыкался и визжал шо жить так не хочу. А она била меня по морде и...короче на ноги таки поставила. Сейчас вот с внуками на полторых ногах лезгинку танцую.С саблей.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:05 Ответить
Ок.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:17 Ответить
Слухай, не бросай своего товарища. Тащи его. Как хочешь, как можешь. Удачи, брат.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:19 Ответить
Люто плюсую. Может сбухаться. Варианты центров есть? Если в Киеве, то могу подсказать Церковь. Многих вывели!
показать весь комментарий
09.06.2020 21:33 Ответить
Промазал, брат. То к фантому. Тут реабилитационный центр в Ветеранском Госпитале Пеннсилвании, там доня моя волонтерит, психологом.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:38 Ответить
Не промазал, брате. Наш пост фантом 100% прочитает.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:40 Ответить
Для православных - Отец Андрей, 7-я линия Пущи-водицы.
Для протестантов - пастор Вадим на Черниговской.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:36 Ответить
Фантом. Сделай себе макивару! Либо тяжелую и твердую грушу. Может поможет.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:30 Ответить
Сложно, костяшками в кадык - не?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:56 Ответить
На тренировке очень просто.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:37 Ответить
Поверь, эт самое простое. Сложнее контролировать - уклепать в кадык, или болевой. Когда дрочат на автоматизм - не думаешь.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:29 Ответить
Я знаю. Спасибо.
показать весь комментарий
10.06.2020 07:48 Ответить
Фантом, товарищ "СМЕРШ", давай твоего друга отдадим в церковь. Протестанскую. Очень много зависимых "режут канаты" навсегда.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:45 Ответить
Режут канаты - выходят свободными. ( Но притча о соленом огурце не дает покоя)
показать весь комментарий
09.06.2020 21:48 Ответить
)) нервные реакции их всегда и всюду сдают. этим и надо их мочить. потерявший самообладание всегда проигрывает.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:12 Ответить
а чого вони взагалі сідали без росіянців??
показать весь комментарий
09.06.2020 20:34 Ответить
Как - "досягнення"
показать весь комментарий
09.06.2020 20:36 Ответить
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона - достижение зеполитики. Ну типа того
показать весь комментарий
09.06.2020 20:58 Ответить
Очень нервные люди...эти из Лугендона
Представители группировок "ЛДНР" на наше появление отреагировали нервно, - Казанский - Цензор.НЕТ 8818


показать весь комментарий
09.06.2020 20:07 Ответить
Это всё русские туристы.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:20 Ответить
О, знайомі дупи. Ось вони у 2004-му:
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4587
показать весь комментарий
09.06.2020 21:01 Ответить
Какие одухотворённые лица! Илита Донбасса.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:39 Ответить
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4941
показать весь комментарий
09.06.2020 21:47 Ответить
точность - вежливость королей )) а там варвары и их тсцарь ***** по часах понимать пока не асилили.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:09 Ответить
)))) знайшов на Мракопедії у розділі гумору ось таке коротеньке оповідання... що характерно, в принципі не виключаю такої матеріалізації в реалі

КВАДРАТНЫЙ КОШМАР

Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Взяв трубку, я услышал непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и плакала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странно знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щерился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой и проскрипело:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - недавно порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?..
показать весь комментарий
09.06.2020 20:24 Ответить
прикольно. материализация карикатурного, но не исконно вонючего, а стерильного ватнико. от такого бабы не нарожают, а если оно само бабо, то тоже ведь стерильно )))))))))) хотя йа б сказал скорее, шо это одновременно и символ квадратной расеюшки, поднимающейся с колен из лужи, шоб накатить за саму себя и покатится дальше в своё райское будущее. как ***** и обещал.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:42 Ответить
))))) стерільний, бо щойно матеріалізувався з ектоплазми (хоч і в калюжі). Бо інакше сестрьонка ГГ сказала б: "Оно спросило, не хочу ли я от него нарожа..."
показать весь комментарий
09.06.2020 20:58 Ответить
та там я як-то ваааще не поняв, шо воно по полу було. гендерні разлічія в опісаніі чуда прописані не чотко, як і в реалі у таких, з льоту не всігда й поймеш. ) може то було й руцька бабо, чого й не спитало про нарожать. а шо стерільне воно було то 100 пудов. потцан сам сказав, шо він з аптечки достав і откривав, коли по запаху оприділивсь ))
показать весь комментарий
09.06.2020 21:12 Ответить
Давай это себе в одноглазники отправь, тут никому не интересно.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:58 Ответить
"нікому" з проксі-ватників? "одноглазниками" ти себе спалив остаточно.
І чисто на рефлексах самозбереження - проковтни мовчки.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:10 Ответить
То його образило тролювання на тему матеріалізації не чогось там, а "русской души"
(хоть возьми и удуши)
показать весь комментарий
09.06.2020 21:19 Ответить
Я спочатку подумав що то якась матеріалізована "мислєформа" (колись писали що воно схоже на їжачка чи свиню). Але ж які в кацапів "мислі"?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:25 Ответить
Паўтару ў апошні раз: украінцаў у одноватниках няма.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:10 Ответить
Да что ты говоришь, в ВК из 550 друзей, 400+ украинцы, но в одноглазниках я не сижу, только посто зайду, и дам х"йка кацапам нюхнуть, группы из Украины как были, так и есть, даже незаметно никакой блокировки.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:38 Ответить
оккупанты,всеми силами пытаются заставить Украину вести прямые имена говоря со своими гауляйтерами.Это не опоздание,это тупая очередная уловка в этом направлении.Любые переговоры бессмысленны.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:10 Ответить
При Порошенко такого не було,бо "там жеж наші люди"
показать весь комментарий
09.06.2020 20:44 Ответить
Донецк - это УКРАИНА.
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 743
показать весь комментарий
09.06.2020 20:18 Ответить
Путлер уже рассказывал Меркель о "прямом диалоге Украины с ОРДЛО! Казанскому ,"со товарищи",не кажеться что их использовали в роли "полезных идиотов"?! Что они стали частью кремлёвских планов?!
показать весь комментарий
09.06.2020 20:22 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2020 20:26 Ответить
а чого вони взагалі ув'язувалия в дискусію з цими мірошниками? Хіба вони є тороною переговорів?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:24 Ответить
правильно і я так думаю... нема нікого з москви-допобачення каву пити
показать весь комментарий
09.06.2020 20:35 Ответить
🤕Зеленский рассказал, что предлагал иностранным лидерам общаться по WhatsApp.Президент Владимир Зеленский предлагал мировым лидерам общаться по WhatsApp, но они не пользуются таким мессенджером. Об этом Зеленский рассказал журналистам УП.

"Я предлагал лидерам разных государств - не буду называть каких - общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", - рассказывает президент.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:27 Ответить
Дивно що не запропонував створити групу у вайбері.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:16 Ответить
какие еще представители??... думать надо!
показать весь комментарий
09.06.2020 20:30 Ответить
кому вірити?

Якщо Казанський пише "российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. Как говорят, у россиян такое бывает регулярно"...
То Резніков - принципово інше: "Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки сьогодні вранці" - https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/9/7255047/
показать весь комментарий
09.06.2020 20:35 Ответить
А чому немає Андрія Луганського там бы эти заговорщики-переговорщики с пакетиками льда сидели
показать весь комментарий
09.06.2020 20:40 Ответить
Який Луганській... ти що... від Андрія у бубочки янєлоха розриває дещо, його не допустять.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:49 Ответить
Запізненням пytлераські рашисти виказують зневагу!!! Коли вже іньші учасники зустрічей з рашистами почнуть нарешті себе поважати й після 5 минутного запізнення покидати приміщення й повідомляти про зрив рашистами зустрічі???!!!
показать весь комментарий
09.06.2020 20:47 Ответить
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 8996
********
представители ЛДНР
показать весь комментарий
09.06.2020 20:47 Ответить
Блогер Денис Казанский умный мужик, надо было его вначале переговорной группы включить, он способен поменять всё в войне с кацапами.
Я постоянно в твиттере и фейсбуке его читаю и уважаю, вместо зели был бы президентом на 100%, а не не 73 (хотя у зели уже 47%).
показать весь комментарий
09.06.2020 20:48 Ответить
Лухандоны может и были нервными.
А вот Рашка, уверен, была СЧАСТЛИВА!!!
Какие афигенные перспективы открылись изобразить ВОЙНУ - "местным украинским конфликтом"!
показать весь комментарий
09.06.2020 20:50 Ответить
"Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта)", - сообщил Казанский.Источник: https://censor.net/n3200762 ----- "Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛОИсточник: https://censor.net/n3200946

Казанський,так між ким там перемовини,і хто сторони?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:55 Ответить
Польза для нас от всех этих встречь, разговоров,переговоров - оттягивание времени полномасштабного наступления путинских войск.... Время работает на нас.... ПаРаша загибается, путин долго не протянет....
показать весь комментарий
09.06.2020 21:11 Ответить
а где можно посмотреть ценники на донбасскую землю?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:54 Ответить
абзацом вище від ціни на рабів.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:31 Ответить
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4567
показать весь комментарий
09.06.2020 22:08 Ответить
Імітація діяльності, яка жодної користі для України не матиме.
показать весь комментарий
09.06.2020 22:17 Ответить
Підключення біженців до переговорів є нормальною практикою, яка демонструє міжнародним спостерігачам другу сторону питання і позбавляє кацапських підстилок ексклюзивного права виступати від імені "народа Дамбасса". Це, потрібно було зробити одразу, як моцкалота притягнула свою вату в Мінськ. Більше того, їх потрібно було робити членами переговорної группи, які б казали що, це ми є справжніми мешканцями окупованих територій- громадянами України, а не оці манкурти скацаплені.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:30 Ответить
Иногда лучше потерять, чем найти.
показать весь комментарий
10.06.2020 10:33 Ответить
 
 