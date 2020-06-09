Представители группировок "ЛДНР" на наше появление отреагировали нервно, - Казанский
Блогер Денис Казанский рассказал о своем первом участии в заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Впечатлениями Казанский поделился в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", — написал он.
По словам Казанского, представитель Родион Мирошник НВФ "ЛНР" пытался называть его и журналиста Гармаша "представителями консультативного совета", но модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался.
Читайте на Цензор.НЕТ: Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников
Представитель РФ Дмитриевский протеста против появления в ТКГ переселенцев не высказал, отметил Казанский.
При этом российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. "Как говорят, у россиян такое бывает регулярно", — отметил Казанский.
Также на Цензор.НЕТ: Блогер Казанский заявил об участии в ТКГ по Донбассу: Переселенцы получили возможность решать судьбу родного региона
Напомним, украинский блогер Денис Казанский, который из-за оккупации Донбасса Россией был вынужден переехать на контролируемую украинскими властями территорию, 9 июня заявил о своем включении в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Также в состав ТКГ вошел переселенец, журналист, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Коли українська сторона привела своїх представників ОРДЛО - тим самим знову повернулися до сторон Україна-РФ. Та й дуже цікавий нюанс до Мінськіх - Україна ж має по Мінськім нібито узгодити зміни у законодавстві з представниками ОРДЛО - якщо ж ці представникі будуть з нашого боку - можна буде й узгодити.
Тобто поставили все с голови на ноги - з одного боку - делегація України, у склад якої входять і представники окупованих територій, з іншого - делегація РФ, у склад якої входять громадяне РФ, деякі з яких беспідставно намагаються видати себе за представників ОРДЛО..
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
Але не для України.
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона?
а) та *****, хай хоч у валянки всеряться
б) терміново кинутися на коліна з вибаченнями, піднести горілки "Стоособова" на підносі та поцілувати чоботі, бо ИХНИЕ СЯСЕСТВА ИЗВОЛИЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ
...
Втім цей варіант мені подобається
Макс, меня, как старого опера ВКР, многое уже приводит в "berserK condition".
Но твоя идея,мне нравится!,
Просто вижу, как мой товарищ - тупо сбухивается. Нихрена сделать немогу. Он сапер..... На "лепесток" нарвался в траве....
Для протестантов - пастор Вадим на Черниговской.
КВАДРАТНЫЙ КОШМАР
Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Взяв трубку, я услышал непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и плакала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странно знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щерился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой и проскрипело:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - недавно порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?..
І чисто на рефлексах самозбереження - проковтни мовчки.
(хоть возьми и удуши)
"Я предлагал лидерам разных государств - не буду называть каких - общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", - рассказывает президент.
Якщо Казанський пише "российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. Как говорят, у россиян такое бывает регулярно"...
То Резніков - принципово інше: "Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки сьогодні вранці" - https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/9/7255047/
********
представители ЛДНР
Я постоянно в твиттере и фейсбуке его читаю и уважаю, вместо зели был бы президентом на 100%, а не не 73 (хотя у зели уже 47%).
А вот Рашка, уверен, была СЧАСТЛИВА!!!
Какие афигенные перспективы открылись изобразить ВОЙНУ - "местным украинским конфликтом"!
Казанський,так між ким там перемовини,і хто сторони?