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Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)

Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський

Представники угруповань

Блогер Денис Казанський розповів про свою першу участь в засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Враженнями Казанський поділився в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували знервовано, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - написав він.

За словами Казанського, представник Родіон Мірошник НЗФ "ЛНР" намагався називати його і журналіста Гармаша "представниками консультативної ради", але модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що консультативна рада не створювалася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков

Представник РФ Дмитрієвський протесту проти появи в ТКГ переселенців не висловив, зазначив Казанський.

При цьому російська сторона, за його словами, запізнилася і включилася в переговори майже на 40 хвилин пізніше запланованого часу. "Кажуть, у росіян таке буває регулярно", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, 9 червня заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Також до складу ТКГ увійшов переселенець, журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.

Представники угруповань ЛДНР на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський 01Представники угруповань ЛДНР на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський 02
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Топ коментарі
+21
А вариант " по иплу с ноги" не рассматривается?
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09.06.2020 20:10
+20
Донецк - это УКРАИНА.
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 743
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09.06.2020 20:18
+11
IMHO:
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
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09.06.2020 20:06
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Певно що росіянці того й добиваються , щоби показати протистояння представників України з різних таборів , а московія вмиє руки...
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09.06.2020 20:06 Відповісти
Навпаки - кацапи намагалися виставити як сторони перемовин з одного боку - представників України, з іншого - своїх маріонеток з банд лднр, як "представників ОРДЛО".
Коли українська сторона привела своїх представників ОРДЛО - тим самим знову повернулися до сторон Україна-РФ. Та й дуже цікавий нюанс до Мінськіх - Україна ж має по Мінськім нібито узгодити зміни у законодавстві з представниками ОРДЛО - якщо ж ці представникі будуть з нашого боку - можна буде й узгодити.
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09.06.2020 20:14 Відповісти
Не думаю. Тепер московити, з чистим сумлінням, виходять з переговорів з фразою "У вас внутрішній конфлікт, бо з обох сторін представники ОРДЛО - громадяни України. А ми тут ні до чого". І де-юре вони праві будуть. Надалі відбувається те, чого Порох уникав всі роки - прямі переговори з терористами, зняття санкцій з московії за Донбас та інші няшки для кремлядів. Що буде відбуватися далі - навіть думать не хочу, бо нічого доброго для України.
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09.06.2020 20:21 Відповісти
якби наша група не увязувалася в ці суперечки з колаборантами...
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09.06.2020 20:29 Відповісти
ДА ТЕМ БОЛЕЕ 8 ГРАДОВ С РОССИИ ЗАЕХАЛО В ОРЛДО УПАКОВАННЫЕ ПО САМОЕ НЕ МОГУ РАКЕТАМИ ТАК ЧТО ЖДЕМС....
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09.06.2020 20:39 Відповісти
Не забувайте про те, що українська сторона при цьому дискредитувала московьких маріонеток, показавши їх кацапські паспорта і заявивши, що громадяни Рф не можут представляти ОРДЛО, бо це ОРДЛО України.
Тобто поставили все с голови на ноги - з одного боку - делегація України, у склад якої входять і представники окупованих територій, з іншого - делегація РФ, у склад якої входять громадяне РФ, деякі з яких беспідставно намагаються видати себе за представників ОРДЛО..
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09.06.2020 20:39 Відповісти
IMHO:
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
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09.06.2020 20:06 Відповісти
Вийде.
Але не для України.
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09.06.2020 20:08 Відповісти
Меня считают порохоботом, местные унылые зебилы, но на порохе свет клином не сошёлся . Просто мы понимали, к чему ведёт Зебелизм. Украина превыше всего! А ребятам без мозгов - и "Гудок" товарищ
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09.06.2020 20:34 Відповісти
соевая чума привела к зебелизму так что хватит тут про свою секту сказки парить.
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09.06.2020 21:29 Відповісти
Поэтому ты выбрал Портновщину? Так себе,оправдание
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09.06.2020 22:26 Відповісти
Простий тест з одного питання.
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона?

а) та *****, хай хоч у валянки всеряться
б) терміново кинутися на коліна з вибаченнями, піднести горілки "Стоособова" на підносі та поцілувати чоботі, бо ИХНИЕ СЯСЕСТВА ИЗВОЛИЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ
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09.06.2020 20:07 Відповісти
А вариант " по иплу с ноги" не рассматривается?
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09.06.2020 20:10 Відповісти
"их сиятельства" истолкуют это как "бьют, значит любят" )
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09.06.2020 20:14 Відповісти
Дипломатичний формат ТКГ начебто цього не передбачає
...
Втім цей варіант мені подобається
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09.06.2020 20:16 Відповісти
Нажаль...У меня как раз где-то старый протез завалялся, титановый
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09.06.2020 20:18 Відповісти
Трубный ключ, надёжней
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09.06.2020 20:37 Відповісти
Пан має рацію
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Якщо рація важка, можна і рацією... але не пошкодити б девайс...
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09.06.2020 21:21 Відповісти
Как бывший связист - протестую! Ну ишо АКБ по тыковке... Но и то ,только из любви к Родине
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09.06.2020 22:25 Відповісти
Та натхнення
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09.06.2020 22:22 Відповісти
Макс, я бы еще рассмотреп вариант, без сапогов. Просто "тройка" (ладонь в шнобак, и два локтевых).
Макс, меня, как старого опера ВКР, многое уже приводит в "berserK condition".
Но твоя идея,мне нравится!,
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09.06.2020 20:44 Відповісти
Ну ты ж лучше меня знаешь, шо холодная, хорошо выдержанная ненависть гораздо лучше взрыва священной ярости Одина.
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09.06.2020 20:49 Відповісти
Макс, я в работе "сангвиник". Долго ненависть в себе держать нельзя. Идет перебор адреналина в кровище. Это пробежками не сбить. Алкоголь нельзя.
Просто вижу, как мой товарищ - тупо сбухивается. Нихрена сделать немогу. Он сапер..... На "лепесток" нарвался в траве....
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09.06.2020 20:57 Відповісти
Ты знаешь, я там был, где твой товарищ. Левой коленной чашечкой оскoлок поймал когда-то. Дошел до потери почти всего. Жена вытащила, а я брыкался и визжал шо жить так не хочу. А она била меня по морде и...короче на ноги таки поставила. Сейчас вот с внуками на полторых ногах лезгинку танцую.С саблей.
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09.06.2020 21:05 Відповісти
Ок.
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09.06.2020 21:17 Відповісти
Слухай, не бросай своего товарища. Тащи его. Как хочешь, как можешь. Удачи, брат.
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09.06.2020 21:19 Відповісти
Люто плюсую. Может сбухаться. Варианты центров есть? Если в Киеве, то могу подсказать Церковь. Многих вывели!
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09.06.2020 21:33 Відповісти
Промазал, брат. То к фантому. Тут реабилитационный центр в Ветеранском Госпитале Пеннсилвании, там доня моя волонтерит, психологом.
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09.06.2020 21:38 Відповісти
Не промазал, брате. Наш пост фантом 100% прочитает.
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09.06.2020 21:40 Відповісти
Для православных - Отец Андрей, 7-я линия Пущи-водицы.
Для протестантов - пастор Вадим на Черниговской.
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09.06.2020 21:36 Відповісти
Фантом. Сделай себе макивару! Либо тяжелую и твердую грушу. Может поможет.
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09.06.2020 21:30 Відповісти
Сложно, костяшками в кадык - не?
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09.06.2020 20:56 Відповісти
На тренировке очень просто.
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09.06.2020 21:37 Відповісти
Поверь, эт самое простое. Сложнее контролировать - уклепать в кадык, или болевой. Когда дрочат на автоматизм - не думаешь.
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09.06.2020 22:29 Відповісти
Я знаю. Спасибо.
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10.06.2020 07:48 Відповісти
Фантом, товарищ "СМЕРШ", давай твоего друга отдадим в церковь. Протестанскую. Очень много зависимых "режут канаты" навсегда.
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09.06.2020 21:45 Відповісти
Режут канаты - выходят свободными. ( Но притча о соленом огурце не дает покоя)
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09.06.2020 21:48 Відповісти
)) нервные реакции их всегда и всюду сдают. этим и надо их мочить. потерявший самообладание всегда проигрывает.
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09.06.2020 20:12 Відповісти
а чого вони взагалі сідали без росіянців??
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09.06.2020 20:34 Відповісти
Как - "досягнення"
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09.06.2020 20:36 Відповісти
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона - достижение зеполитики. Ну типа того
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Очень нервные люди...эти из Лугендона
Представители группировок "ЛДНР" на наше появление отреагировали нервно, - Казанский - Цензор.НЕТ 8818


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09.06.2020 20:07 Відповісти
Это всё русские туристы.
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09.06.2020 20:20 Відповісти
О, знайомі дупи. Ось вони у 2004-му:
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4587
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09.06.2020 21:01 Відповісти
Какие одухотворённые лица! Илита Донбасса.
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09.06.2020 21:39 Відповісти
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4941
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09.06.2020 21:47 Відповісти
точность - вежливость королей )) а там варвары и их тсцарь ***** по часах понимать пока не асилили.
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09.06.2020 20:09 Відповісти
)))) знайшов на Мракопедії у розділі гумору ось таке коротеньке оповідання... що характерно, в принципі не виключаю такої матеріалізації в реалі

КВАДРАТНЫЙ КОШМАР

Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Взяв трубку, я услышал непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и плакала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странно знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щерился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой и проскрипело:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - недавно порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?..
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09.06.2020 20:24 Відповісти
прикольно. материализация карикатурного, но не исконно вонючего, а стерильного ватнико. от такого бабы не нарожают, а если оно само бабо, то тоже ведь стерильно )))))))))) хотя йа б сказал скорее, шо это одновременно и символ квадратной расеюшки, поднимающейся с колен из лужи, шоб накатить за саму себя и покатится дальше в своё райское будущее. как ***** и обещал.
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09.06.2020 20:42 Відповісти
))))) стерільний, бо щойно матеріалізувався з ектоплазми (хоч і в калюжі). Бо інакше сестрьонка ГГ сказала б: "Оно спросило, не хочу ли я от него нарожа..."
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09.06.2020 20:58 Відповісти
та там я як-то ваааще не поняв, шо воно по полу було. гендерні разлічія в опісаніі чуда прописані не чотко, як і в реалі у таких, з льоту не всігда й поймеш. ) може то було й руцька бабо, чого й не спитало про нарожать. а шо стерільне воно було то 100 пудов. потцан сам сказав, шо він з аптечки достав і откривав, коли по запаху оприділивсь ))
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09.06.2020 21:12 Відповісти
Давай это себе в одноглазники отправь, тут никому не интересно.
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09.06.2020 20:58 Відповісти
"нікому" з проксі-ватників? "одноглазниками" ти себе спалив остаточно.
І чисто на рефлексах самозбереження - проковтни мовчки.
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09.06.2020 21:10 Відповісти
То його образило тролювання на тему матеріалізації не чогось там, а "русской души"
(хоть возьми и удуши)
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09.06.2020 21:19 Відповісти
Я спочатку подумав що то якась матеріалізована "мислєформа" (колись писали що воно схоже на їжачка чи свиню). Але ж які в кацапів "мислі"?
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09.06.2020 21:25 Відповісти
Паўтару ў апошні раз: украінцаў у одноватниках няма.
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09.06.2020 21:10 Відповісти
Да что ты говоришь, в ВК из 550 друзей, 400+ украинцы, но в одноглазниках я не сижу, только посто зайду, и дам х"йка кацапам нюхнуть, группы из Украины как были, так и есть, даже незаметно никакой блокировки.
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09.06.2020 21:38 Відповісти
оккупанты,всеми силами пытаются заставить Украину вести прямые имена говоря со своими гауляйтерами.Это не опоздание,это тупая очередная уловка в этом направлении.Любые переговоры бессмысленны.
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09.06.2020 20:10 Відповісти
При Порошенко такого не було,бо "там жеж наші люди"
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09.06.2020 20:44 Відповісти
Донецк - это УКРАИНА.
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 743
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09.06.2020 20:18 Відповісти
Путлер уже рассказывал Меркель о "прямом диалоге Украины с ОРДЛО! Казанскому ,"со товарищи",не кажеться что их использовали в роли "полезных идиотов"?! Что они стали частью кремлёвских планов?!
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09.06.2020 20:22 Відповісти
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09.06.2020 20:26 Відповісти
а чого вони взагалі ув'язувалия в дискусію з цими мірошниками? Хіба вони є тороною переговорів?
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09.06.2020 20:24 Відповісти
правильно і я так думаю... нема нікого з москви-допобачення каву пити
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09.06.2020 20:35 Відповісти
🤕Зеленский рассказал, что предлагал иностранным лидерам общаться по WhatsApp.Президент Владимир Зеленский предлагал мировым лидерам общаться по WhatsApp, но они не пользуются таким мессенджером. Об этом Зеленский рассказал журналистам УП.

"Я предлагал лидерам разных государств - не буду называть каких - общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", - рассказывает президент.
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09.06.2020 20:27 Відповісти
Дивно що не запропонував створити групу у вайбері.
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09.06.2020 21:16 Відповісти
какие еще представители??... думать надо!
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09.06.2020 20:30 Відповісти
кому вірити?

Якщо Казанський пише "российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. Как говорят, у россиян такое бывает регулярно"...
То Резніков - принципово інше: "Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки сьогодні вранці" - https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/9/7255047/
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09.06.2020 20:35 Відповісти
А чому немає Андрія Луганського там бы эти заговорщики-переговорщики с пакетиками льда сидели
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09.06.2020 20:40 Відповісти
Який Луганській... ти що... від Андрія у бубочки янєлоха розриває дещо, його не допустять.
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09.06.2020 20:49 Відповісти
Запізненням пytлераські рашисти виказують зневагу!!! Коли вже іньші учасники зустрічей з рашистами почнуть нарешті себе поважати й після 5 минутного запізнення покидати приміщення й повідомляти про зрив рашистами зустрічі???!!!
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09.06.2020 20:47 Відповісти
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 8996
********
представители ЛДНР
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09.06.2020 20:47 Відповісти
Блогер Денис Казанский умный мужик, надо было его вначале переговорной группы включить, он способен поменять всё в войне с кацапами.
Я постоянно в твиттере и фейсбуке его читаю и уважаю, вместо зели был бы президентом на 100%, а не не 73 (хотя у зели уже 47%).
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09.06.2020 20:48 Відповісти
Лухандоны может и были нервными.
А вот Рашка, уверен, была СЧАСТЛИВА!!!
Какие афигенные перспективы открылись изобразить ВОЙНУ - "местным украинским конфликтом"!
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09.06.2020 20:50 Відповісти
"Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" не сторона конфликта)", - сообщил Казанский.Источник: https://censor.net/n3200762 ----- "Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛОИсточник: https://censor.net/n3200946

Казанський,так між ким там перемовини,і хто сторони?
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09.06.2020 20:55 Відповісти
Польза для нас от всех этих встречь, разговоров,переговоров - оттягивание времени полномасштабного наступления путинских войск.... Время работает на нас.... ПаРаша загибается, путин долго не протянет....
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09.06.2020 21:11 Відповісти
а где можно посмотреть ценники на донбасскую землю?
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09.06.2020 21:54 Відповісти
абзацом вище від ціни на рабів.
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10.06.2020 10:31 Відповісти
Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський - Цензор.НЕТ 4567
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09.06.2020 22:08 Відповісти
Імітація діяльності, яка жодної користі для України не матиме.
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09.06.2020 22:17 Відповісти
Підключення біженців до переговорів є нормальною практикою, яка демонструє міжнародним спостерігачам другу сторону питання і позбавляє кацапських підстилок ексклюзивного права виступати від імені "народа Дамбасса". Це, потрібно було зробити одразу, як моцкалота притягнула свою вату в Мінськ. Більше того, їх потрібно було робити членами переговорної группи, які б казали що, це ми є справжніми мешканцями окупованих територій- громадянами України, а не оці манкурти скацаплені.
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10.06.2020 10:30 Відповісти
Иногда лучше потерять, чем найти.
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10.06.2020 10:33 Відповісти
 
 