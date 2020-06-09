Представники угруповань "ЛДНР" на нашу появу відреагували знервовано, - Казанський
Блогер Денис Казанський розповів про свою першу участь в засіданні Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.
Враженнями Казанський поділився в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Представники угруповань "ЛДНР", які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреагували знервовано, хамили, намагалися провокувати перепалки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно", - написав він.
За словами Казанського, представник Родіон Мірошник НЗФ "ЛНР" намагався називати його і журналіста Гармаша "представниками консультативної ради", але модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що консультативна рада не створювалася.
Представник РФ Дмитрієвський протесту проти появи в ТКГ переселенців не висловив, зазначив Казанський.
При цьому російська сторона, за його словами, запізнилася і включилася в переговори майже на 40 хвилин пізніше запланованого часу. "Кажуть, у росіян таке буває регулярно", - зазначив Казанський.
Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, 9 червня заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.
Також до складу ТКГ увійшов переселенець, журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
Коли українська сторона привела своїх представників ОРДЛО - тим самим знову повернулися до сторон Україна-РФ. Та й дуже цікавий нюанс до Мінськіх - Україна ж має по Мінськім нібито узгодити зміни у законодавстві з представниками ОРДЛО - якщо ж ці представникі будуть з нашого боку - можна буде й узгодити.
Тобто поставили все с голови на ноги - з одного боку - делегація України, у склад якої входять і представники окупованих територій, з іншого - делегація РФ, у склад якої входять громадяне РФ, деякі з яких беспідставно намагаються видати себе за представників ОРДЛО..
Вот эта ТКГ и есть "план Б" Бубочки.
И я на 100500% уверен, что и из него НИЧЕГО хорошего не выйдет.
Але не для України.
Як ми маємо реагувати на "нервную" реакцію лугандона?
а) та *****, хай хоч у валянки всеряться
б) терміново кинутися на коліна з вибаченнями, піднести горілки "Стоособова" на підносі та поцілувати чоботі, бо ИХНИЕ СЯСЕСТВА ИЗВОЛИЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ
...
Втім цей варіант мені подобається
Макс, меня, как старого опера ВКР, многое уже приводит в "berserK condition".
Но твоя идея,мне нравится!,
Просто вижу, как мой товарищ - тупо сбухивается. Нихрена сделать немогу. Он сапер..... На "лепесток" нарвался в траве....
Для протестантов - пастор Вадим на Черниговской.
КВАДРАТНЫЙ КОШМАР
Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Взяв трубку, я услышал непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и плакала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странно знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щерился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой и проскрипело:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - недавно порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?..
І чисто на рефлексах самозбереження - проковтни мовчки.
(хоть возьми и удуши)
"Я предлагал лидерам разных государств - не буду называть каких - общаться по WhtasApp. Так быстрее, чем вся эта политическая гарячая линия", - рассказывает президент.
Якщо Казанський пише "российская сторона, по его словам, опоздала и включилась в переговоры почти на 40 минут позже запланированного времени. Как говорят, у россиян такое бывает регулярно"...
То Резніков - принципово інше: "Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити. Тому що ми повідомили їх про це тільки сьогодні вранці" - https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/9/7255047/
********
представители ЛДНР
Я постоянно в твиттере и фейсбуке его читаю и уважаю, вместо зели был бы президентом на 100%, а не не 73 (хотя у зели уже 47%).
А вот Рашка, уверен, была СЧАСТЛИВА!!!
Какие афигенные перспективы открылись изобразить ВОЙНУ - "местным украинским конфликтом"!
Казанський,так між ким там перемовини,і хто сторони?