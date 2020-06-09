Массовые культурные мероприятия будут проводить с температурным скринингом и обеспечением антисептиками, - Минздрав

В Украине с 10 июня в областях с положительной динамикой заболеваемости COVID-19 позволят проводить массовые культурно-художественные мероприятия. Министерство здравоохранения Украины опубликовало временные правила и рекомендации для их организаторов, работников и посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко появилась на сайте Минздрава.

Отмечается, что хотя и массовые культурные мероприятия позволят проводить, кинотеатры в Украине и в дальнейшем будут закрытыми.

Так, на концертах и ​​спектаклях будут действовать правила:

всем работникам организаторы мерить температуру;

посетителей обязаны обеспечить достаточным количеством антисептиков;

обязательным является размещение информационных материалов по профилактике коронавируса;

организаторы нанести разметку для соблюдения дистанции 1,5 метра между посетителями.

Чтобы не допустить скопления людей, запрещается создавать так называемые фан-зоны, а места должны быть только сидящими на расстоянии 1,5 метра. За столиками - не более 4 человек (без учета детей до 14 лет), в залах со стационарным размещением - со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматной размещения).

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Если концерт или другое мероприятие происходит под открытым небом, организатор имеет оградить территорию. Во избежание очередей Минздрав рекомендует увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входящими билетами проводить бесконтактным способом.

При проведении мероприятий в помещениях, посетители должны находиться обязательно в масках. Обязательное ношение масок также касается работников и организаторов заведения.

На западе посетителей не должно быть больше, чем один человек на 5 квадратных метров общей паломничества помещения, или огороженной территории.

Напомним, с 10 июня в областях Украины, где будет положительная эпидемическая ситуация, смогут открыться гостиницы и санатории.

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