Масові культурні заходи проводитимуть із температурним скринінгом і забезпеченням антисептиками, - МОЗ
В Україні з 10 червня в областях із позитивною динамікою захворюваності на COVID-19 дозволять проводити масові культурно-мистецькі заходи. Міністерство охорони здоров'я України опублікувало тимчасові правила і рекомендації для їх організаторів, працівників і відвідувачів.
Як передає Цензор.НЕТ, постанова головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з'явилася на сайті МОЗ.
Зазначається, що хоча масові культурні заходи дозволять проводити, кінотеатри в Україні й надалі будуть закритими.
Так, на концертах і виставах діятимуть правила:
- всім працівникам організатори мірятимуть температуру;
- відвідувачів зобов'язані забезпечити достатньою кількістю антисептиків;
- обов'язковим є розміщення інформаційних матеріалів щодо профілактики коронавірусу;
- організатори зобов'язані нанести розмітку для дотримання дистанції 1,5 метра між відвідувачами.
Щоб не допустити скупчення людей, забороняється створювати так звані фан-зони, а місця мають бути тільки сидячими на відстані 1,5 метра. За столиками - не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років), в залах зі стаціонарним розміщенням - з вільними місцями поруч, спереду і ззаду (шахове розміщення).
Якщо концерт або інший захід відбувається під відкритим небом, організатор має захистити територію. З метою уникнення черг МОЗ рекомендує збільшити кількість пунктів пропуску, а контроль за вхідними квитками проводити безконтактним способом.
Під час проведення заходів у приміщеннях, відвідувачі повинні бути обов'язково в масках. Обов'язкове носіння масок також стосується працівників і організаторів закладу.
На заході відвідувачів не має бути більше, ніж одна людина на 5 квадратних метрів загальної площі приміщення, або обгородженої території.
Нагадаємо, з 10 червня в областях України, де буде позитивна епідемічна ситуація, зможуть відкритися готелі і санаторії.
Будь ласка, зачекайте...