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В одном из детских садов Ирпеня под Киевом обнаружен коронавирус

В одном из детских садов Ирпеня под Киевом обнаружен коронавирус

В городе Ирпень Киевской области на карантин закрывают детский сад "Сказка". В одной из работниц заведения обнаружили коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин.

"К сожалению, имеем неприятную новость. Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 у одного из работников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрывают на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику", - написал Маркушин.

Впрочем, как уверяет заместитель мэра, с детьми больная не контактировала.

"Последний раз она была в помещении ДОУ 29 мая, когда заведение еще не работало. Потом ушла на больничный. Оперативно начинаем общую дезинфекцию детсада", - сообщил заместитель мэра Ирпеня.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вспышка коронавируса ранее была зафиксирована в детсаду Броваров "Калинка". Первой там заболела воспитательница. Впоследствии COVID-19 диагностировали еще в 9-х детей и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два врача больницы в Буче заболели COVID-19, стационар прекращает принимать пациентов, - заммэра Ирпеня Маркушин

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09.06.2020 21:59 Ответить
так само як в Броварах, відкрили...
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09.06.2020 22:01 Ответить
Спокойно, ... сядем усе. (С) Все пересидят на самоизоляции, шоб пообвыклись, некоторым повезет, и они пересидят по несколько раз. Скупите, наконец, уже все маски в аптеках за 20 грн и весь спирт...
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09.06.2020 22:20 Ответить
Ребята властные, вы ещё не знаете, что будет осенью, когда весной и летом вы не даёте укрепить иммунитет, особенно старикам, требуя от них самоизоляции.
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09.06.2020 23:10 Ответить
а что скажут короноистерички о заяве ВОЗ о том, что от безсимптомных вирус не передается практически! зачем тогда создавать секту масочников?))
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09.06.2020 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CjAfmxuCFks В новом выпуске передачи из цикла "Разоблачено" мы пообщались с врачом общей практики, психотерапевтом, специалистом по психосоматике из Австрии доктором Пиром Айфлером. Обсудили ситуацию по коронавирусу в Австрии. По мнению Айфлера, СМИ искажают информацию. Ведь в Австрии 98% процентов больничных коек пусты. А в погибшие от коронавируса записывают тех, у кого был положительный тест, даже если причиной смерти на самом деле явилось другое заболевание.
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09.06.2020 23:58 Ответить
"В одной из работниц заведения обнаружили коронавирус,,," Цензор, нюхаем или пьём?
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10.06.2020 06:31 Ответить
 
 