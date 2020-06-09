В одном из детских садов Ирпеня под Киевом обнаружен коронавирус

В городе Ирпень Киевской области на карантин закрывают детский сад "Сказка". В одной из работниц заведения обнаружили коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заместитель городского головы Александр Маркушин.

"К сожалению, имеем неприятную новость. Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 у одного из работников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрывают на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику", - написал Маркушин.

Впрочем, как уверяет заместитель мэра, с детьми больная не контактировала.

"Последний раз она была в помещении ДОУ 29 мая, когда заведение еще не работало. Потом ушла на больничный. Оперативно начинаем общую дезинфекцию детсада", - сообщил заместитель мэра Ирпеня.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вспышка коронавируса ранее была зафиксирована в детсаду Броваров "Калинка". Первой там заболела воспитательница. Впоследствии COVID-19 диагностировали еще в 9-х детей и трех сотрудниц дошкольного учреждения.



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