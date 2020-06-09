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В одному з дитячих садків Ірпеня під Києвом виявлено коронавірус

В одному з дитячих садків Ірпеня під Києвом виявлено коронавірус

У місті Ірпінь Київської області на карантин закривають дитячий садок "Казка". В одної з працівниць закладу виявили коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин.

"На жаль, маємо неприємну новину. Сьогодні виявлено випадок захворювання на COVID-19 в одного з працівників ірпінського дитсадка "Казка". Садок закривають на карантин, а всі контактні особи пройдуть ПЛР-діагностику", - написав Маркушин.

Втім, як запевняє заступник мера, з дітьми хвора не контактувала.

"Востаннє вона була в приміщенні ДНЗ 29 травня, коли заклад ще не працював. Потім пішла на лікарняний. Оперативно починаємо загальну дезінфекцію дитсадка", - повідомив заступник мера Ірпеня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, спалах коронавірусу раніше було зафіксовано в дитсадку Броварів "Калинка". Першою там захворіла вихователька. Згодом COVID-19 діагностували ще в 9-ти дітей і трьох співробітниць дошкільного закладу.

Читайте також: Двоє лікарів лікарні в Бучі захворіли на COVID-19, стаціонар перестає приймати пацієнтів, - заступник мера Ірпеня Маркушин
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09.06.2020 21:59 Відповісти
так само як в Броварах, відкрили...
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09.06.2020 22:01 Відповісти
Спокойно, ... сядем усе. (С) Все пересидят на самоизоляции, шоб пообвыклись, некоторым повезет, и они пересидят по несколько раз. Скупите, наконец, уже все маски в аптеках за 20 грн и весь спирт...
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09.06.2020 22:20 Відповісти
Ребята властные, вы ещё не знаете, что будет осенью, когда весной и летом вы не даёте укрепить иммунитет, особенно старикам, требуя от них самоизоляции.
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09.06.2020 23:10 Відповісти
а что скажут короноистерички о заяве ВОЗ о том, что от безсимптомных вирус не передается практически! зачем тогда создавать секту масочников?))
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09.06.2020 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CjAfmxuCFks В новом выпуске передачи из цикла "Разоблачено" мы пообщались с врачом общей практики, психотерапевтом, специалистом по психосоматике из Австрии доктором Пиром Айфлером. Обсудили ситуацию по коронавирусу в Австрии. По мнению Айфлера, СМИ искажают информацию. Ведь в Австрии 98% процентов больничных коек пусты. А в погибшие от коронавируса записывают тех, у кого был положительный тест, даже если причиной смерти на самом деле явилось другое заболевание.
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09.06.2020 23:58 Відповісти
"В одной из работниц заведения обнаружили коронавирус,,," Цензор, нюхаем или пьём?
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10.06.2020 06:31 Відповісти
 
 