Мы значительно сократили очереди в лабораториях, - Ляшко

Очереди на ПЦР-диагностику COVID-19 удалось значительно сократить в лабораториях Киева, Луцка и Львова.

Об этом замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в ходе пресс-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о лабораторных центрах Киева, Луцка и Львова, уточнил он.

"Мы значительно сократили количество очередей в лабораториях с ПЦР-диагностикой. Теперь результаты в большинстве лабораторий предоставляются не позже, чем через сутки. Особенно очереди в Луцке в лаборатории Минздрава - 706 образцов. Поэтому мы организационными методами помогаем сократить эти очереди и передаем образцы в несколько лабораторий. В частности, в предыдущие дни лаборатория Тернопольского лабцентра проводила исследования для Волынской области", - сказал он.

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"Также очередь есть во Львове - там около 2 тыс. образцов. Поэтому вчера и сегодня там работает наша команда вирусологов национального уровня, которая помогает настроить очередные процессы в самой лаборатории. Кроме того, будем рассматривать возможность передачи образцов в другие лаборатории, чтобы достаточно быстро снять очередь. В Киеве была очередь около 7 тыс. образцов, в настоящее время все исследования сделаны под ноль. Проводятся исследования "сегодня на сегодня" или "на завтра". Незначительные очереди есть в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях", - добавил главсанврач.

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