Ми значно скоротили черги в лабораторіях, - Ляшко

Черги на ПЛР-діагностику COVID-19 вдалося значно скоротити в лабораторіях Києва, Луцька та Львова.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про лабораторні центри Києва, Луцька та Львова, уточнив він.

"Ми значно скоротили кількість черг у лабораторіях з ПЛР-діагностикою. Тепер результати в більшості лабораторій надаються не пізніше, ніж через добу. Особливо черги в Луцьку в лабораторії МОЗ - 706 зразків. Тому ми організаційними методами допомагаємо скоротити ці черги і передаємо зразки в кілька лабораторій. Зокрема, в попередні дні лабораторія Тернопільського лабцентру проводила дослідження для Волинської області", - сказав він.

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"Також черги є у Львові - там близько 2 тис. зразків. Тому вчора і сьогодні там працює наша команда вірусологів національного рівня, яка допомагає налаштувати чергові процеси в самій лабораторії. Крім того, будемо розглядати можливість передачі зразків у інші лабораторії, щоб доволі швидко зняти чергу. У Києві була черга близько 7 тис. зразків, нині всі дослідження зроблені під нуль. Проводяться дослідження "сьогодні на сьогодні" або "на завтра". Незначні черги є в Київській, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях" , - додав головний санлікар.

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