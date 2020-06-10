НАЗЯВО обнаружило новый плагиат в диссертации Портнова

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) обнаружил еще один фрагмент академического плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщил глава Нацагентства Сергей Квит.

По его словам, комитет будет рекомендовать НАЗЯВО при рассмотрении этого вопроса привлечь этот фрагмент в предыдущее решение комитета от 12 марта о наличии плагиата в работе Портнова.

"У нас добавилось два фрагмента. Один из них мы расцениваем именно как академический плагиат - воспроизведение опубликованного текста другого автора без указания авторства. И еще один фрагмент, который мы рассматриваем как нарушение академической доброчестности, а как недостаточное академическое качество -тот самый кусок текста самого автора обнаруженный во введении и в заключении", - сообщил Квит.

"Такая практика очень часто в этой диссертации использовалась, когда те же куски можно было встретить в разных частях диссертации", - добавил он.

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НАЗЯВО предоставило сравнительную таблицу, в которой указан новый пример текстовых заимствований в работе Портнова без ссылки на источник.

Решение рекомендовать включить новый фрагмент плагиата к рассмотрению НАЗЯВО комитет по вопросам этики Нацагентства принял 9 июня. На него, по словам Сергея Квита, был также приглашен Андрей Портнов.

"Пришли два адвоката от Андрея Портнова. Их позиция заключается в том, что мы вообще не имеем права ничего делать в отношении академической добродетели. Мы их выслушали, они отрицали все: с формальной стороны и по существу. Мы рассмотрели все свидетельства, выслушали адвокатов и приняли рекомендации в Национальное агентство - добавить к предыдущим фрагментам эти два новых фрагмента".

Сам Портнов новую информацию пока не комментировал.

Напомним, ранее комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

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