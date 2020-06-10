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НАЗЯВО обнаружило новый плагиат в диссертации Портнова

НАЗЯВО обнаружило новый плагиат в диссертации Портнова

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) обнаружил еще один фрагмент академического плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщил глава Нацагентства Сергей Квит.

По его словам, комитет будет рекомендовать НАЗЯВО при рассмотрении этого вопроса привлечь этот фрагмент в предыдущее решение комитета от 12 марта о наличии плагиата в работе Портнова.

"У нас добавилось два фрагмента. Один из них мы расцениваем именно как академический плагиат - воспроизведение опубликованного текста другого автора без указания авторства. И еще один фрагмент, который мы рассматриваем как нарушение академической доброчестности, а как недостаточное академическое качество -тот самый кусок текста самого автора обнаруженный во введении и в заключении", - сообщил Квит.

"Такая практика очень часто в этой диссертации использовалась, когда те же куски можно было встретить в разных частях диссертации", - добавил он.

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НАЗЯВО предоставило сравнительную таблицу, в которой указан новый пример текстовых заимствований в работе Портнова без ссылки на источник.

Решение рекомендовать включить новый фрагмент плагиата к рассмотрению НАЗЯВО комитет по вопросам этики Нацагентства принял 9 июня. На него, по словам Сергея Квита, был также приглашен Андрей Портнов.

"Пришли два адвоката от Андрея Портнова. Их позиция заключается в том, что мы вообще не имеем права ничего делать в отношении академической добродетели. Мы их выслушали, они отрицали все: с формальной стороны и по существу. Мы рассмотрели все свидетельства, выслушали адвокатов и приняли рекомендации в Национальное агентство - добавить к предыдущим фрагментам эти два новых фрагмента".

Сам Портнов новую информацию пока не комментировал.

Напомним, ранее комитет по вопросам этики Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования обнаружил плагиат в диссертации бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Также читайте: НАЗЯВО заявляет о блокировании работы после выявленного плагиата в диссертации Портнова и декана юрфака КНУ Гриценко

Автор: 

плагиат (133) Портнов Андрей (638) НАЗЯВО (13)


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Топ комментарии
+31
он должен встретиться с олесем бузиной
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10.06.2020 11:44
+24
цю тварину давно на утилізацію потрібно відправити
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10.06.2020 11:43
+22
премию Бузины этому юрЫсту Портнову!
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10.06.2020 11:46
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Гігант мислі!
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10.06.2020 11:42 Ответить
цю тварину давно на утилізацію потрібно відправити
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10.06.2020 11:43 Ответить
он должен встретиться с олесем бузиной
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10.06.2020 11:44 Ответить
как можно скорее!
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10.06.2020 12:05 Ответить
Треба тих, хто голосував за Зеленського, загнати у концентраційні табори. І хай там виготовляють шоколад!!!!
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10.06.2020 13:03 Ответить
Нехай хоч так послуже Батьківщині, на добриво. "Земле, ей все едино, что апатиты, что навоз", правда з цього тіла багато "навоза" вийде
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10.06.2020 12:16 Ответить
А что с предыдущими "плагиатами"?
Каков результат?
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10.06.2020 11:44 Ответить
Чи ти не бачиш? Зебіли й далі надрочують на свого кумира.
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10.06.2020 12:46 Ответить
проффессор!
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10.06.2020 11:44 Ответить
премию Бузины этому юрЫсту Портнову!
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10.06.2020 11:46 Ответить
та він знає, що є цапом офірним у гебнявих - таких першими в жертву приносять заради медійного хайпу
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10.06.2020 11:58 Ответить
Цікаво, що коли у дружини Кириленка найшли плагіат, то зеботи тут хай влаштували, а зараз мовчать. Чому? Бо Портнов типу свій і йому можна плагіатить?))
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10.06.2020 11:46 Ответить
портнов - черт, кацапская псина. Жив до сих пор потому, что передвигается по Киеву в сопровождении охраны.
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10.06.2020 11:50 Ответить
а шо, хтось гадав, що воно розумне й освічене?
звичайне ватне чмо
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10.06.2020 11:51 Ответить
Плагиат Дебилович Портнов .)
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10.06.2020 12:00 Ответить
Скорее, Портков
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10.06.2020 13:39 Ответить
почему эта мразь портнов досих пор гуляет на воле?

по нему уже давно зона плачет)))
так чувак кореш бубочки , так что все понятно.
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10.06.2020 12:01 Ответить
Сегодня ещё один день , когда живёт шикса партновская без звездюлин. Печалька 😉😉😉
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10.06.2020 12:05 Ответить
галимый луганский петух януковича, грозившийся ******* в рот кучу народа, сам оказался ******** нацагенством. ахахаха)))
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10.06.2020 12:06 Ответить
А перед этим на свет божий его втащила Жулька в свою партию "Батьківщина",как и Королескую и многих других подлецов!
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10.06.2020 15:09 Ответить
Совершенно точно, что такое название как НАЗЯВО сплагиатить уже никому не удастся.
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10.06.2020 12:28 Ответить
Портнов це афер, що ви від нього очікували? Що він буде витрачати час на написання чогось там? Йому це зробили і скоріше за усе, він навіть цю роботу не купував. Розрахувався якоюсь посадою...
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10.06.2020 13:08 Ответить
хай вимагає манібек.
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10.06.2020 13:17 Ответить
От присудили Табачнику дохтурську "за сукупністю публікацій" в науково-популярних виданнях та звітах і нема питань.
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10.06.2020 13:16 Ответить
Так йомуще й офіцерське звання Кучма дав - і Табачнік став полканом! Прям як Зе Баканову організував...
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10.06.2020 15:26 Ответить
Лишить эту самодовольную безграмотную харю докторской диссертации!!
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10.06.2020 15:14 Ответить
Зато Портнов умеет угрожатьпо телефону и при этом высококачественно матерится.
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10.06.2020 16:05 Ответить
 
 