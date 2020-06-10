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НАЗЯВО виявило новий плагіат у дисертації Портнова

НАЗЯВО виявило новий плагіат у дисертації Портнова

Комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив ще один фрагмент академічного плагіату в докторській дисертації юриста, колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив глава Нацагентства Сергій Квіт.

За його словами, комітет буде рекомендувати НАЗЯВО під час розгляду цього питання залучити цей фрагмент до попереднього рішення комітету від 12 березня про наявність плагіату в роботі Портнова.

"У нас додалося два фрагменти. Один із них ми розцінюємо власне як академічний плагіат – відтворення опублікованого тексту іншого автора без зазначення авторства. І ще один фрагмент, який ми розглядаємо як не порушення академічної доброчесності, а як недостатню академічну якість – той самий шматок тексту самого автора виявлений у вступі й у висновках", – повідомив Квіт.

"Така практика дуже часто в цій дисертації використовувалася, коли ті самі шматки можна було зустріти в різних частинах дисертації", – додав він.

Також читайте: Керівництво "Слуги народу" бачить документи уряду очима Дубінського і Портнова, а не уряду, - директор фонду "Відродження" Сушко

НАЗЯВО надало порівняльну таблицю, в якій зазначено новий приклад текстових запозичень у роботі Портнова без посилання на джерело.

Рішення рекомендувати долучити новий фрагмент плагіату до розгляду НАЗЯВО комітет із питань етики Нацагентства ухвалив 9 червня. На нього, за словами Сергія Квіта, був також запрошений Андрій Портнов.

"Прийшли два адвокати від Андрія Портнова. Їхня позиція полягає в тому, що ми взагалі не маємо права нічого робити стосовно академічної доброчесності. Ми їх вислухали, вони заперечували все: з формального боку і по суті. Ми розглянули всі свідчення, вислухали адвокатів й ухвалили рекомендації до Національного агентства – додати до попередніх фрагментів оці два нові фрагменти".

Сам Портнов нову інформацію поки що не коментував.

Нагадаємо, раніше комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у дисертації колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Також читайте: НАЗЯВО заявляє про блокування роботи після виявленого плагіату в дисертації Портнова і декана юрфаку КНУ Гриценка

Автор: 

плагіат (69) Портнов (334) НАЗЯВО (16)


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Топ коментарі
+31
он должен встретиться с олесем бузиной
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10.06.2020 11:44
+24
цю тварину давно на утилізацію потрібно відправити
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10.06.2020 11:43
+22
премию Бузины этому юрЫсту Портнову!
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10.06.2020 11:46
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Гігант мислі!
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10.06.2020 11:42 Відповісти
цю тварину давно на утилізацію потрібно відправити
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10.06.2020 11:43 Відповісти
он должен встретиться с олесем бузиной
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10.06.2020 11:44 Відповісти
как можно скорее!
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10.06.2020 12:05 Відповісти
Треба тих, хто голосував за Зеленського, загнати у концентраційні табори. І хай там виготовляють шоколад!!!!
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10.06.2020 13:03 Відповісти
Нехай хоч так послуже Батьківщині, на добриво. "Земле, ей все едино, что апатиты, что навоз", правда з цього тіла багато "навоза" вийде
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10.06.2020 12:16 Відповісти
А что с предыдущими "плагиатами"?
Каков результат?
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10.06.2020 11:44 Відповісти
Чи ти не бачиш? Зебіли й далі надрочують на свого кумира.
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10.06.2020 12:46 Відповісти
проффессор!
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10.06.2020 11:44 Відповісти
премию Бузины этому юрЫсту Портнову!
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10.06.2020 11:46 Відповісти
та він знає, що є цапом офірним у гебнявих - таких першими в жертву приносять заради медійного хайпу
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10.06.2020 11:58 Відповісти
Цікаво, що коли у дружини Кириленка найшли плагіат, то зеботи тут хай влаштували, а зараз мовчать. Чому? Бо Портнов типу свій і йому можна плагіатить?))
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10.06.2020 11:46 Відповісти
портнов - черт, кацапская псина. Жив до сих пор потому, что передвигается по Киеву в сопровождении охраны.
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10.06.2020 11:50 Відповісти
а шо, хтось гадав, що воно розумне й освічене?
звичайне ватне чмо
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10.06.2020 11:51 Відповісти
Плагиат Дебилович Портнов .)
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10.06.2020 12:00 Відповісти
Скорее, Портков
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10.06.2020 13:39 Відповісти
почему эта мразь портнов досих пор гуляет на воле?

по нему уже давно зона плачет)))
так чувак кореш бубочки , так что все понятно.
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10.06.2020 12:01 Відповісти
Сегодня ещё один день , когда живёт шикса партновская без звездюлин. Печалька 😉😉😉
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10.06.2020 12:05 Відповісти
галимый луганский петух януковича, грозившийся ******* в рот кучу народа, сам оказался ******** нацагенством. ахахаха)))
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10.06.2020 12:06 Відповісти
А перед этим на свет божий его втащила Жулька в свою партию "Батьківщина",как и Королескую и многих других подлецов!
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10.06.2020 15:09 Відповісти
Совершенно точно, что такое название как НАЗЯВО сплагиатить уже никому не удастся.
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10.06.2020 12:28 Відповісти
Портнов це афер, що ви від нього очікували? Що він буде витрачати час на написання чогось там? Йому це зробили і скоріше за усе, він навіть цю роботу не купував. Розрахувався якоюсь посадою...
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10.06.2020 13:08 Відповісти
хай вимагає манібек.
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10.06.2020 13:17 Відповісти
От присудили Табачнику дохтурську "за сукупністю публікацій" в науково-популярних виданнях та звітах і нема питань.
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10.06.2020 13:16 Відповісти
Так йомуще й офіцерське звання Кучма дав - і Табачнік став полканом! Прям як Зе Баканову організував...
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10.06.2020 15:26 Відповісти
Лишить эту самодовольную безграмотную харю докторской диссертации!!
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10.06.2020 15:14 Відповісти
Зато Портнов умеет угрожатьпо телефону и при этом высококачественно матерится.
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10.06.2020 16:05 Відповісти
 
 