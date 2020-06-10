НАЗЯВО виявило новий плагіат у дисертації Портнова

Комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив ще один фрагмент академічного плагіату в докторській дисертації юриста, колишнього заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомив глава Нацагентства Сергій Квіт.

За його словами, комітет буде рекомендувати НАЗЯВО під час розгляду цього питання залучити цей фрагмент до попереднього рішення комітету від 12 березня про наявність плагіату в роботі Портнова.

"У нас додалося два фрагменти. Один із них ми розцінюємо власне як академічний плагіат – відтворення опублікованого тексту іншого автора без зазначення авторства. І ще один фрагмент, який ми розглядаємо як не порушення академічної доброчесності, а як недостатню академічну якість – той самий шматок тексту самого автора виявлений у вступі й у висновках", – повідомив Квіт.

"Така практика дуже часто в цій дисертації використовувалася, коли ті самі шматки можна було зустріти в різних частинах дисертації", – додав він.

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НАЗЯВО надало порівняльну таблицю, в якій зазначено новий приклад текстових запозичень у роботі Портнова без посилання на джерело.

Рішення рекомендувати долучити новий фрагмент плагіату до розгляду НАЗЯВО комітет із питань етики Нацагентства ухвалив 9 червня. На нього, за словами Сергія Квіта, був також запрошений Андрій Портнов.

"Прийшли два адвокати від Андрія Портнова. Їхня позиція полягає в тому, що ми взагалі не маємо права нічого робити стосовно академічної доброчесності. Ми їх вислухали, вони заперечували все: з формального боку і по суті. Ми розглянули всі свідчення, вислухали адвокатів й ухвалили рекомендації до Національного агентства – додати до попередніх фрагментів оці два нові фрагменти".

Сам Портнов нову інформацію поки що не коментував.

Нагадаємо, раніше комітет з питань етики Національного агентства з питань забезпечення якості освіти виявив плагіат у дисертації колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

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