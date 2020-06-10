Зеленский о выделении транша МВФ: "Это наша большая победа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что транш МВФ очень поможет Украине.

Об этом Зеленский заявил журналистам во время поездки на Черниговщину, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это наша большая победа. ... Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что это программа на 18 месяцев и добавил, что договорился о том, чтобы сумма первого транша была увеличена до $2,1 млрд.

"$2,1 млрд это будет первый транш и мне кажется, что $3,5 млрд получим в 2020 году", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что этот транш очень поможет Украине.

Напомним, ранее исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.

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