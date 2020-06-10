Зеленський про виділення траншу МВФ: "Це наша велика перемога"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що транш МВФ дуже допоможе Україні.
Про це Зеленський заявив журналістам під час поїздки на Чернігівщину, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.
Президент розповів, що це програма на 18 місяців і додав, що домовився про те, щоб сума першого траншу була збільшена до $2,1 млрд.
"$2,1 млрд це буде перший транш, і мені здається, що $3,5 млрд отримаємо в 2020 році", - додав Зеленський.
Президент заявив, що цей транш дуже допоможе Україні.
Нагадаємо, раніше виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.
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Материалы по теме:https://censor.net/theme/510/sotrudnichestvo_s_mvf
Все про:https://censor.net/tag/1031/zelenskiyi/news/page/1 https://censor.net/tag/1688/mvf/news/page/1 10.06.20 13:30 Зеленский о выделении транша МВФ: "Это наша большая победа"
https://images.cnscdn.com/images/3/9/e/3/39e3a59b65372daee7b9588609a22e03/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что транш МВФ очень поможет Украине.
Об этом Зеленский заявил журналистам во время поездки на Черниговщину, передает https://censor.net/.
"Я считаю, что это наша большая победа. ... Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что это программа на 18 месяцев и добавил, что договорился о том, чтобы сумма первого транша была увеличена до $2,1 млрд.
"$2,1 млрд это будет первый транш и мне кажется, что $3,5 млрд получим в 2020 году", - добавил Зеленский.
Президент заявил, что этот транш очень поможет Украине.
Напомним, ранее исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник https://censor.net/news/3200981/mvf_ofitsialno_utverdil_programmu_kreditovaniya_standby_dlya_ukrainy, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
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+26 https://censor.net/user/461391
$3,5 млрд получим в 2020 году. Зебил, твой хозяин на одном привате украл 5.5 млрд$, а ты так радуешься 3.5млрд $ кредитных денег
https://censor.net/comments/locate/3201096/019214e5-2c42-73ba-992d-0e996780a786
+15 https://censor.net/user/470057
Смешно, глупо, но факт) Гордятся единственным достоянием это кредит МВФ, но ведь кредит это не заслуга, а плачь побирающегося и нуждающегося ! Достояние это запуск заводов, производств, ИТ, инвестиционного климата, упрощение налогового пресса, увеличение доходов и поступлений, упрощение систем налогообложения, привлечение крупных производителей и стартапов в Украину ... Видимо для тех кто не разбирается в экономике это сложно понять ... Печалька...
https://censor.net/comments/locate/3201096/019214e5-2c41-7257-a735-856f46aa2174
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https://censor.net/user/161555
дык это кредит, а почему про проценты не сказал? может не совсем победа? или проценты он со своего кармана заплатит?
https://censor.net/comments/locate/3201096/019214e5-2c52-70cd-a59d-3698d5070e4dhttps://censor.net/user/468861
Еще несколько таких "больших побед" и Украина войдет в G7.
https://censor.net/comments/locate/3201096/019214e5-2c53-71e5-a57b-6c6986226eadhttps://censor.net/user/471442
да на годик хватит будет что попилить а детям потом горбатиться отдавать
А теперь за что они взяли нашу квариру-государство в залог за кредиты, а куда они пошли, на на дороги, которые развалились или используются олигархами, закуку вертолето, кораблй в Франции, выплату вкладчикам за обварованную банковскую систему,выплату процентов, а справедливые ли эти %?, 18% в доларах, кто таки % платит? только страны, где власть работает против народа (Аргентина, Гондурас, Гватемала , Вееуэлла, ну Венесуэлла там вообще неадекват рынки без пандемии закрывали), все по оному сценарию, захад в блигации внутреннего займа в месной валюте под высокий %, в Укране 18% и поддержание курса местной валюты за счет кретита МВФ, затем вывод заработаных процентов из страны-девальваци, опять кредит под залог держав - квартиры и и снова кредитпока пока не конфискуют квартиру в виде всех ресурсов государства влючая Землю и природные испамые, им нао толко наше сырье, что развивать экономику у себя, пересиление населения в фавелы , инфекции, смерть)
Теперь понятно, смерть населения - это перемога, по крайней мере нас предупредили, что б собирали тапки.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUZEVnNwXL60PVtQOd7bEoBoLTfL9qyltJtkQJFqv3ntdFnNrivHSFWH5jeDq5LryivHHy-UmLn9WjmrFwNE1h0zCX8FoQmhdHL7MHkZkN5b2diM98ytzwIBgZ_3Xn-TsE&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUZEVnNwXL60PVtQOd7bEoBoLTfL9qyltJtkQJFqv3ntdFnNrivHSFWH5jeDq5LryivHHy-UmLn9WjmrFwNE1h0zCX8FoQmhdHL7MHkZkN5b2diM98ytzwIBgZ_3Xn-TsE&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUZEVnNwXL60PVtQOd7bEoBoLTfL9qyltJtkQJFqv3ntdFnNrivHSFWH5jeDq5LryivHHy-UmLn9WjmrFwNE1h0zCX8FoQmhdHL7MHkZkN5b2diM98ytzwIBgZ_3Xn-TsE&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
6 ч.
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Сегодня МВФ утвердил программу кредита для Украины,в размере пяти миллиардов долларов.Ну давайте просмотрим хотя бы последние пять дней из жизни страны и придем к выводу,куда УЙДУТ эти деньги.Вот смотрите друзья,четвертого июня арестовывают прокурора,который взял взятку в СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.Оперативники сработали блестяще,все сняли на видео,они ПОЛ ГОДА ночами не спали,что бы взять этого вурдалака с ПОЛИЧНЫМ.Ну и что же мы видим дальше.А видим то,что суд отпускает ВУРДАЛАКА под залог в ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.Вообщем математика нехитрая,можешь ВОРОВАТЬ сколько хочешь,Занеси СУДЬЕ одну ПЯТУЮ и ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ.Ну идем дальше.Несколько дней назад судье Мойсак вынесли ПОРИЦАНИЕ.А он не много не мало,снял ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА с конрабандиста Альперина,уменьшил ему залог на МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ и показал всей стране,что он БОЛТ ложил и на Президента и на общественное мнение и в том числе на тех людей,которые ТРИ ГОДА собирали доказательства,РИСКОВАЛИ СОБОЙ,что бы взять и коррумпированных таможенников и Альперина с ПОЛИЧНЫМ.Ну нормальная же математика,вот это НЕСЧАСТЬЕ в мантии получил как МИНИМУМ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ и УНИЗИЛ и РАСТОПТАЛ ВСЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ.И что он получил в ответ от Государства??ПОРИЦАНИЕ Карл.ПОРИЦАНИЕ,которым он вытрет одно место и будет ИЗДЕВАТЬСЯ над ВСЕМИ НАМИ дальше.И так происходит ВЕЗДЕ и ВСЮДУ.И самое страшное в том,что те НЕМНОГИЕ оставшиеся ПАТРИОТЫ и ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ,которые работают в органах,окончательно РАЗОЧАРОВЫВАЮТСЯ и ОПУСКАЮТ РУКИ.Ну какой им смысл рисковать ЖИЗНЯМИ,если тех против кого они боролись отпускают на свободы и они просто приобретают себе ВРАГОВ....Пол года назад один ЧЕСТНЫЙ офицер высшего звена СБУ,предупредил меня,что НЕГОДЯИ,которые хотят УКРАСТЬ у украинцев берег моря,сильно недовольны тем,что моими стараниями был снят с должности глава Каролино Бугаза,их ставленник по фамилии Апанасенко,пойманный с ПОЛИЧНЫМ на крупной взятке.Ими была дана крупная сумма на то,что бы суд отменил это решение,а за мою голову они проплатили людям,которые ПОСЛЕ БЕСЕДЫ,отказались принять ЗАКАЗ,и вернули деньги..Ну понимаете друзья,с каждым днем таких НАСТОЯЩИХ ОФИЦЕРОВ становится все меньше и меньше,да что там офицеров,ЛЮДЕЙ которые хотят видеть страну СПРАВЕДЛИВОЙ и СЧАСТЛИВОЙ для проживания и ГОТОВЫХ БОРОТЬСЯ за это,уже по пальцам можно пересчитать.Меня одно успокаивает.У ХРИСТА было всего ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ и он смог изменить МИР.Верю,что и тем кто не скурвился и не продался удастся поменять Украину...
Украина, получив финансирование Международного валютного фонда в рамках новой программы кредитования Stand-by, проиграла по всем переговорным позициям.
Об этом в сегодняшнем интервью изданию «Страна» https://strana.ua/news/272271-novyj-kredit-ot-mvf-javljaetsja-proihryshem-ukrainy-po-vsem-perehovornym-pozitsijam-umanskij.html сообщил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C.html На какие гадости Украина согласилась за $1,9 млрд от МВФ - Дубинский
- Насколько новая программа кредитования от МВФ выгодна или не выгодна Украине? И почему мы так и не получили финансирование по программе борьбы с коронавирусом?
- Мы взяли деньги в рамках программы Stand-by, хотя изначально переговоры шли по другой программе - EFF. Программа для преодоления коронавируса - это вообще третья, отдельная история, по нему Украина запрос не делала. Причина проста: МВФ доходчиво объяснил, что две программы одновременно быть не может.
Одна из опций, которую я в свое время рассматривал - попросить у МВФ сначала «коронавирусные» деньги (наша квота - 1,4 млрд долларов), а после этого обратиться за основной программой. Параллельно две программы получать нельзя.
- МВФ вашу идею не одобрил?
- Нет, МВФ сказал, мол, давайте вы не будете просить сначала одну программу, потом вторую, а получите одну, но увеличенную. То есть не 5,5 млрд долларов, а 8 млрд. долларов.
- Но в итоге мы получили не 8, не 5,5 а 5 млрд.
- Да. В итоге мы не имеем EFF, а имеем stand-by - то есть даже не 5,5 млрд, как было заявлено и обещано изначально, а 5 млрд долларов. Более того, мы получили деньги по другой программе.
Упрощенно: Stand-by - антикризисная, EFF - это программа о структурных реформах. Соответственно, в программе Stand-by не должно быть элементов структурных реформ. А они там есть. Там есть и структурные маяки, и антикризисные. Например, закон про рынок земли, антикоррупционное законодательство. Туда "всунули" и то, и то.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%80%D0%B0.html Урежут все соцвыплаты: чем украинцы расплатятся за кредит МВФ - эксперт
Если уже мы получили Stand-by, тогда по идее надо было нам настаивать, чтобы оттуда убрали пункты, которые к Stand-by не имеют отношения. Не убрали. Мы проиграли по всем переговорным позициям.
- Насколько пункты нового меморандума обязательны к исполнению? На чем настаивает МВФ?
- По выполнимости - тут все будет зависеть от доброй воли украинской власти. Есть пункты, по которым в МВФ уперлись и настаивают на выполнении. По некоторым вещам можно вести переговоры.
По бюджетному дефициту на этот раз в МВФ были невозможно гибкими. А в чем они не гибкие - так это Нацбанк и тарифы. Более того, МВФ под диктовку НАК «Нафтогаз» прописал дополнительные пункты по поднятию тарифов на отопление, которых не было раньше.
По открытию рынка земли МВФ настаивал просто на принятии закона, но не тотальном открытии всего и распродаже. Они не сильно лезли в суть того, что было по факту принято. То, что там написано, является частью программы с Мировым банком. А вот Мировой банк уже выкручивает руки по конкретным нормам и положениям законодательства по земле.
- На что конкретно пойдут деньги, которые Украина получит сейчас от МВФ?
- Кредит Stand-by идет на финансирование дефицита бюджета. Золотовалютные резервы - это по большому счету бухгалтерское понятие. Деньги попадут на счета казначейства, а они находятся в Нацбанке.
Соответственно, валютные активы, в том числе эти, до момента их использования, с точки зрения бухгалтерии, будут считаться как часть золотовалютных резервов (ЗВР). То есть они временно упадут в ЗВР, а потом будут расходоваться по общей процедуре.
- На что именно?
- У Минфина достаточно большие погашения в этом году - и по суммам, и по процентам. Скорее всего, Минфин не будет менять валюту на гривну, а будет хранить для погашения долгов. Деньги от МВФ, грубо говоря, попадут в общий котел. Бюджет - это же как бочка с водой. Вы взяли ведро с водой - это налог на прибыль, - вылили в эту бочку. Взяли второе ведро - это НДС, - вылили в бочку. Взяли третье ведро - например, кредит от МВФ, - тоже вылили в бочку. Три ведра вы вылили, а потом уже нереально определить, из какого именно ведра та вода, которую вы чашкой из бочки зачерпнули.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BAc-%D0%B2%D1%80.html Тимошенко обещает отменить через КC вредительские для Украины условия МВФ. Видео
Там нет привязки. Это просто общая бочка с водой. Эти деньги от МВФ просто идут в бюджет.
Радуешься, что подали на бедность? Гоняешься за Порохом, от осознания своей ничтожности и быдлячества и это все, на что ты способно. Чмо зеленое!
бубочка, на)(уя ты пошел в президенты, баран?))))
что бы радоваться кредиту мвф? а отдавать кто будет, наши внуки, правнуки. вы ублюдки свалите по заграничным вилам и после вас хоть потоп. твои идиоты ******* в правительстве просрали даже то что предшественники хоть как то наскребли. )))))
рожденный быть клоуном на большее не способен, разве что написать закон о первой леди)))) ))))) какое же оно конченое )))) таки пора в отставку)))