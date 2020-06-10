Зеленський про виділення траншу МВФ: "Це наша велика перемога"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що транш МВФ дуже допоможе Україні.

Про це Зеленський заявив журналістам під час поїздки на Чернігівщину, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що це програма на 18 місяців і додав, що домовився про те, щоб сума першого траншу була збільшена до $2,1 млрд.

"$2,1 млрд це буде перший транш, і мені здається, що $3,5 млрд отримаємо в 2020 році", - додав Зеленський.

Президент заявив, що цей транш дуже допоможе Україні.

Нагадаємо, раніше виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.

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