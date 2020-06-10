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Суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго

Суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго

Следственный судья Печерского райсуда г. Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, 25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд подано новое ходатайство об аресте Жеваго

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.

арест (10455) Жеваго Константин (110) суд (25092) Финансы и Кредит (17) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+12
Интересно в Куршевеле какая погода, и как группе захвата одеться что бы не запариться при задержании.
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10.06.2020 14:22
+4
Сейчас арестуют миллиардера в Украине, еще и посадят
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10.06.2020 14:20
+3
Больше интересует не судьба банка-банкрота (этого говна навалом в Украине), а автозавода КрАЗ, владельцем которого был Жеваго. Петруша оставил завод без госзаказа, отдав закупки ВСУ в пользу своего бизнеспартнера Свинарчука на Богдан-МАЗы.
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10.06.2020 16:03
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Сейчас арестуют миллиардера в Украине, еще и посадят
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10.06.2020 14:20 Ответить
Интересно в Куршевеле какая погода, и как группе захвата одеться что бы не запариться при задержании.
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10.06.2020 14:22 Ответить
😁 к тому же только подозреваемого
Виновным его пока не признали
Когда признают, будет огромный прогресс, даже если он скрывается заграницей
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10.06.2020 14:31 Ответить
Такой же прогресс как с Онищенко?
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10.06.2020 16:32 Ответить
Не живаку нада арестовывать, от этого толку нет, а его активы экспарприировать в пользу зеленских!!!!
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10.06.2020 14:27 Ответить
Жеваго где,в Швейцарии смеется над решением суда?
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10.06.2020 15:00 Ответить
И ЧТО ДАЖЕ СВОЙ СРОК ОТСИДИТ !?)
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10.06.2020 15:01 Ответить
Больше интересует не судьба банка-банкрота (этого говна навалом в Украине), а автозавода КрАЗ, владельцем которого был Жеваго. Петруша оставил завод без госзаказа, отдав закупки ВСУ в пользу своего бизнеспартнера Свинарчука на Богдан-МАЗы.
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10.06.2020 16:03 Ответить
Эта инфа - сотка?
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10.06.2020 16:35 Ответить
Жеваго сам обокрал свой банк ? Или Валерка помогла ?..Ну то что пещерский суд дает такие определения надо еще разобраться а лучше сделать независимое расследование и всем станет ясно кто кого обьегорил в 2014 когда курс с 13 на 28 прыгнул ..ну и обоснуйте как Краз смогли переоборудовать за год с ЯМЗ на МАЗ . Но они что сделали завод забрали у Жеваго и начали Когуары делать из Ланд Крузеров ..10 сделали по 5 аналу показали и все забыли а Когуар бурьянами порос на выставочной площадке у Айсберга
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10.06.2020 16:17 Ответить
Эта всё - инфа-сотка? Подтвержено беспристрастным и независимым расследованием старушек на лавке возле парадного?
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10.06.2020 16:38 Ответить
Поедте в Горишни Плавни и спросите кем был Костя до 1996 года когда он первый раз стал нардепом потративши еще тогда 50 000 баксов на предвыборную кампанию ..
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10.06.2020 16:46 Ответить
Спасибо, что поделились инфой. Продолжайте наблюдение
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10.06.2020 16:48 Ответить
А что мне наблюдать я живу здесь и не только я это знаю а все ..ФК Ворскла тоже пойдет под нож ?это ж Костина тима
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10.06.2020 16:52 Ответить
Любопытная и ценная инфа. Продолжайте делиться с нами вашими знаниями
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10.06.2020 16:54 Ответить
Магу исчё падилицца. Как указаный член опчисфа замачил некава палякова.
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10.06.2020 19:00 Ответить
Ну, это если Люксембург (или где он там находится) его выдаст.
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10.06.2020 16:19 Ответить
Єто из єтого банка нарисовался яйценюх?
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10.06.2020 16:33 Ответить
Ну все - это победа Зе!, дело сделано!!! Щас только германский суд подтвердит приговор, оценит достаточно ли гуманные условия, дле Жеваго, в украинских тюрьмах, не будет ли он подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению, достаточно ли там комфортно для такого человека... А потом его сразу выдадут в Украину
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10.06.2020 16:41 Ответить
Ты мне оту собаку из Маугли напоминаеш ...Акело промахнулся ...иди будку пили
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10.06.2020 16:47 Ответить
Благодарю за отзыв. Ваше мнение очень ценно для меня.
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10.06.2020 16:51 Ответить
Можа па частям, мы нипротив. И антрюха байчук ни протиф.
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10.06.2020 19:01 Ответить
Да ты упоротый я смотрю ...а упоротые только кто у нас ?

пороховата
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10.06.2020 16:53 Ответить
Я дико извиняюсь... А вы с кем говорите? Заранее благодарен за отзыв
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10.06.2020 16:57 Ответить
 
 