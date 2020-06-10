Суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго

Следственный судья Печерского райсуда г. Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

Как сообщал ранее Цензор. НЕТ, 25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд подано новое ходатайство об аресте Жеваго

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно объявлено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) УК Украины.