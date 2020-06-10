Суд дозволив арешт екснардепа Жеваго

Слідчий суддя Печерського райсуду м.Києва виніс ухвалу, що дозволяє заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков.

Крім того, сьогодні цей самий суд розглядає клопотання про арешт майна екснардепа.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань. Прокуратура подала нове клопотання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду подано нове клопотання про арешт Жеваго

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.