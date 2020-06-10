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Суд дозволив арешт екснардепа Жеваго

Суд дозволив арешт екснардепа Жеваго

Слідчий суддя Печерського райсуду м.Києва виніс ухвалу, що дозволяє заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який підозрюється в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков.

Крім того, сьогодні цей самий суд розглядає клопотання про арешт майна екснардепа.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 25 травня 2020 року, за клопотанням адвокатів Жеваго, Київський апеляційний суд скасував раніше винесену слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва ухвалу, яка дозволяє арешт колишнього народного депутата України III-VIII скликань. Прокуратура подала нове клопотання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду подано нове клопотання про арешт Жеваго

Нагадаємо, у вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

Автор: 

арешт (2523) Жеваго Костянтин (393) суд (11674) Фінанси та Кредит (90) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+12
Интересно в Куршевеле какая погода, и как группе захвата одеться что бы не запариться при задержании.
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10.06.2020 14:22
+4
Сейчас арестуют миллиардера в Украине, еще и посадят
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10.06.2020 14:20
+3
Больше интересует не судьба банка-банкрота (этого говна навалом в Украине), а автозавода КрАЗ, владельцем которого был Жеваго. Петруша оставил завод без госзаказа, отдав закупки ВСУ в пользу своего бизнеспартнера Свинарчука на Богдан-МАЗы.
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10.06.2020 16:03
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Сейчас арестуют миллиардера в Украине, еще и посадят
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10.06.2020 14:20 Відповісти
Интересно в Куршевеле какая погода, и как группе захвата одеться что бы не запариться при задержании.
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10.06.2020 14:22 Відповісти
😁 к тому же только подозреваемого
Виновным его пока не признали
Когда признают, будет огромный прогресс, даже если он скрывается заграницей
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Такой же прогресс как с Онищенко?
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10.06.2020 16:32 Відповісти
Не живаку нада арестовывать, от этого толку нет, а его активы экспарприировать в пользу зеленских!!!!
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Жеваго где,в Швейцарии смеется над решением суда?
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10.06.2020 15:00 Відповісти
И ЧТО ДАЖЕ СВОЙ СРОК ОТСИДИТ !?)
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10.06.2020 15:01 Відповісти
Больше интересует не судьба банка-банкрота (этого говна навалом в Украине), а автозавода КрАЗ, владельцем которого был Жеваго. Петруша оставил завод без госзаказа, отдав закупки ВСУ в пользу своего бизнеспартнера Свинарчука на Богдан-МАЗы.
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10.06.2020 16:03 Відповісти
Эта инфа - сотка?
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10.06.2020 16:35 Відповісти
Жеваго сам обокрал свой банк ? Или Валерка помогла ?..Ну то что пещерский суд дает такие определения надо еще разобраться а лучше сделать независимое расследование и всем станет ясно кто кого обьегорил в 2014 когда курс с 13 на 28 прыгнул ..ну и обоснуйте как Краз смогли переоборудовать за год с ЯМЗ на МАЗ . Но они что сделали завод забрали у Жеваго и начали Когуары делать из Ланд Крузеров ..10 сделали по 5 аналу показали и все забыли а Когуар бурьянами порос на выставочной площадке у Айсберга
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10.06.2020 16:17 Відповісти
Эта всё - инфа-сотка? Подтвержено беспристрастным и независимым расследованием старушек на лавке возле парадного?
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10.06.2020 16:38 Відповісти
Поедте в Горишни Плавни и спросите кем был Костя до 1996 года когда он первый раз стал нардепом потративши еще тогда 50 000 баксов на предвыборную кампанию ..
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10.06.2020 16:46 Відповісти
Спасибо, что поделились инфой. Продолжайте наблюдение
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10.06.2020 16:48 Відповісти
А что мне наблюдать я живу здесь и не только я это знаю а все ..ФК Ворскла тоже пойдет под нож ?это ж Костина тима
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10.06.2020 16:52 Відповісти
Любопытная и ценная инфа. Продолжайте делиться с нами вашими знаниями
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10.06.2020 16:54 Відповісти
Магу исчё падилицца. Как указаный член опчисфа замачил некава палякова.
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10.06.2020 19:00 Відповісти
Ну, это если Люксембург (или где он там находится) его выдаст.
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10.06.2020 16:19 Відповісти
Єто из єтого банка нарисовался яйценюх?
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Ну все - это победа Зе!, дело сделано!!! Щас только германский суд подтвердит приговор, оценит достаточно ли гуманные условия, дле Жеваго, в украинских тюрьмах, не будет ли он подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению, достаточно ли там комфортно для такого человека... А потом его сразу выдадут в Украину
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10.06.2020 16:41 Відповісти
Ты мне оту собаку из Маугли напоминаеш ...Акело промахнулся ...иди будку пили
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10.06.2020 16:47 Відповісти
Благодарю за отзыв. Ваше мнение очень ценно для меня.
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10.06.2020 16:51 Відповісти
Можа па частям, мы нипротив. И антрюха байчук ни протиф.
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10.06.2020 19:01 Відповісти
Да ты упоротый я смотрю ...а упоротые только кто у нас ?

пороховата
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10.06.2020 16:53 Відповісти
Я дико извиняюсь... А вы с кем говорите? Заранее благодарен за отзыв
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10.06.2020 16:57 Відповісти
 
 