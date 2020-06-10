Дело экс-заместителя Кличко Слончака об избиении полицейского направлено в суд, - прокуратура

Прокуратура передала в суд дело экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киевская местная прокуратура № 9 направила в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

"Согласно материалам следствия, во время оформления работниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир ее автомобиля. Человек, который в то время занимал должность заместителя председателя КГГА, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания патрульных, а в дальнейшем нанес одному из правоохранителей телесные повреждения", - отметили в прокуратуре.

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В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.