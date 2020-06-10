Справу ексзаступника Кличка Слончака про побиття поліцейського направлено до суду, - прокуратура

Прокуратура передала в суд справу ексзаступника голови КМДА Володимира Слончака, якого підозрюють в умисному заподіянні травм поліцейському.

Про це повідомили в прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київською місцевою прокуратурою № 9 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього столичного чиновника, підозрюваного в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, під час оформлення працівниками патрульної поліції адміністративного протоколу відносно жінки-водія у ситуацію втрутився пасажир її автомобіля. Чоловік, який на той час займав посаду заступника голови КМДА, поводився агресивно, не реагував на зауваження патрульних, а у подальшому наніс одному з правоохоронців тілесні ушкодження", - зазначили в прокуратурі.

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В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

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