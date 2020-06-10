МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой, - министр финансов Марченко
Международный валютный фонд настаивает на реформе таможни, налоговой службы и укреплении иммунитета банковской системы.
Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Ключевые элементы программы с МВФ: традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение Фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен средствами финансирования. Кроме того, предполагается реализация ряда структурных реформ, в частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц, также предусматривается укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. Также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов", - сказал Марченко.
Он отметил, что к вышеупомянутым реформам следует добавить борьбу с коррупцией и с отмыванием средств, полученных незаконным путем.
Напомним, ранее исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
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Скорей МВФ посоветует поднять тарифы для населения вот и вся что нужно знать о МВФ) плюс протолкнут продаж украинской земли и зависимость банковской системы. МВФ это неофашизм 21 века.
Что ж он со сцены не сказал, что будет ровняться на бпп и было ли у него тогда монобольшинство?
Любящее и надеющееся на тебя, население Украины.
Діра в бюджеті в сотні лярдів - то збалансованість бюджету??? Дивні поняття про баланс у міністрів
Не только МВФ но и украинский народ настаивает .!! Или по вашему , зебильному - эти реформы Украине не нужны .??