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МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой, - министр финансов Марченко

МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой, - министр финансов Марченко

Международный валютный фонд настаивает на реформе таможни, налоговой службы и укреплении иммунитета банковской системы.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ключевые элементы программы с МВФ: традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение Фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен средствами финансирования. Кроме того, предполагается реализация ряда структурных реформ, в частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц, также предусматривается укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. Также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов", - сказал Марченко.

Он отметил, что к вышеупомянутым реформам следует добавить борьбу с коррупцией и с отмыванием средств, полученных незаконным путем.

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Напомним, ранее исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.

Автор: 

МВФ (3334) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+2
Мвф ужасная конторка. Все врем'я залазе в чужу країну зі своїм уставом
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10.06.2020 16:56
+2
лучше у раши попросить?, правда?)
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10.06.2020 16:57
+2
Лучше быть независимыми и иметь экономический рост, а не быть чужой колонией, без земли и прав людей.
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10.06.2020 17:01
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Это что,теперь таможня и податкова не будут драть взяток?чудеса.
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10.06.2020 16:55 Ответить
врядле. реформизм у таможенников неистребим.
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10.06.2020 17:02 Ответить
МВФу те взятки до сраки. Им надо чтоб поступления в бюджет были на определенном уровне, пошлины, и всякое такое. И это кстате может отразится на стоимости импорта и вовсе не в бок уменьшения
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10.06.2020 17:13 Ответить
Мвф ужасная конторка. Все врем'я залазе в чужу країну зі своїм уставом
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10.06.2020 16:56 Ответить
лучше у раши попросить?, правда?)
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10.06.2020 16:57 Ответить
Лучше быть независимыми и иметь экономический рост, а не быть чужой колонией, без земли и прав людей.
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10.06.2020 17:01 Ответить
что бы купить что-нибудь не нужное, надо продать что-нибудь не нужное.... (С)))
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10.06.2020 17:12 Ответить
Маришка ну ты же Зелю выбрала. Вот и ждем роста))))
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10.06.2020 17:28 Ответить
А вот ты бы свои деньги дал взаймы безработному нарокоману-героинщику или человеку с постоянной работой и хорошей зарплатой?
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10.06.2020 17:02 Ответить
Бред пишешь. Мвф не борится с корупцией
Скорей МВФ посоветует поднять тарифы для населения вот и вся что нужно знать о МВФ) плюс протолкнут продаж украинской земли и зависимость банковской системы. МВФ это неофашизм 21 века.
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10.06.2020 17:26 Ответить
МВФ-"абсолютно необхідний"-казав порох.Що змінилося?Корито відібрали,а слюньки мародерні все течуть?А в гноєві ритися,слабо?
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10.06.2020 17:37 Ответить
Зеленского выбрали, чтобы он шёл по пути порошенко?
Что ж он со сцены не сказал, что будет ровняться на бпп и было ли у него тогда монобольшинство?
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10.06.2020 18:10 Ответить
Виборці можливо б і вибрали одного із запропонованих ними,а безправні вибирачі можуть вибрати тільки полову з гречки-тобто того,кого запропонує олігархат.Я не бачу різниці між каломойними і шоколадними-вони від феодальної системи.
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10.06.2020 18:35 Ответить
У нас самая честная таможня и самая честная налоговая инспекция на земном шаре. С ними никогда не бывает проблем.
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10.06.2020 17:01 Ответить
Дорогое МВФ, пожалуйста, продолжай давить зе!леную плесень, чтобы она делала риформы, так как сама она не хочет. Еще, пожалуйста, заставь их выгнать авакова и отреформировать полицию, суды и тд. Также хотим сообщить тебе, что "антикоррупционные органы" - фальшивые. Помоги нам пожалуйста, ждем.

Любящее и надеющееся на тебя, население Украины.
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10.06.2020 17:03 Ответить
"традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена" Источник: https://censor.net/n3201174

Діра в бюджеті в сотні лярдів - то збалансованість бюджету??? Дивні поняття про баланс у міністрів
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10.06.2020 17:09 Ответить
И ви знаете, я таки понимаю МВФ... Такие "жирные" таможенники и налоговики водятся только в Украине! Да, я сталкивался с самими "низами" таможенной иерархии... Но живут эти "низы" - как "средней руки Билл Гейтс" на Западе! По ФАКТУ живут, не по зарплате!
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10.06.2020 17:09 Ответить
А что, сракашвили до сих пор не реформировал? А в какой норе сидит сей великий рехварматор? Не видно и не слышно.
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10.06.2020 17:33 Ответить
Ну так в чём дело .? Флаг в руки и вперёд и с песней . ! Или вас подтолкнуть надо ? .
Не только МВФ но и украинский народ настаивает .!! Или по вашему , зебильному - эти реформы Украине не нужны .??
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10.06.2020 17:56 Ответить
 
 