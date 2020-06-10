МВФ настаивает на реформе таможни и налоговой, - министр финансов Марченко

Международный валютный фонд настаивает на реформе таможни, налоговой службы и укреплении иммунитета банковской системы.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ключевые элементы программы с МВФ: традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена и решение Фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен средствами финансирования. Кроме того, предполагается реализация ряда структурных реформ, в частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц, также предусматривается укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. Также будет усилена институциональная способность Фонда гарантирования вкладов", - сказал Марченко.

Он отметил, что к вышеупомянутым реформам следует добавить борьбу с коррупцией и с отмыванием средств, полученных незаконным путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выделении транша МВФ: "Это наша большая победа"

Напомним, ранее исполнительный совет МВФ по итогам заседания во вторник утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины, которая предусматривает финансирование в размере $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.