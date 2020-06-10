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МВФ наполягає на реформі митниці і податкової, - міністр фінансів Марченко

МВФ наполягає на реформі митниці і податкової, - міністр фінансів Марченко

Міжнародний валютний фонд наполягає на реформі митниці, податкової служби і зміцненні імунітету банківської системи.

Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ключові елементи програми з МВФ: традиційно МВФ хоче бачити збалансованість бюджетної політики, вона збережена і рішення Фонду гарантує, що бюджет на 2020 рік збалансований і забезпечений засобами фінансування. Крім того, передбачається реалізація низки структурних реформ, зокрема, буде продовжена реформа митниці й податкової в частині створення єдиних юридичних осіб, також передбачається зміцнення імунітету банківської системи в частині роботи з непрацюючими кредитами. Також буде посилено інституційну спроможність Фонду гарантування вкладів", - сказав Марченко.

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Він наголосив, що до вищезгаданих реформ слід додати боротьбу з корупцією та з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.

Нагадаємо, раніше виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.

Автор: 

МВФ (3069) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+2
Мвф ужасная конторка. Все врем'я залазе в чужу країну зі своїм уставом
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10.06.2020 16:56
+2
лучше у раши попросить?, правда?)
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10.06.2020 16:57
+2
Лучше быть независимыми и иметь экономический рост, а не быть чужой колонией, без земли и прав людей.
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10.06.2020 17:01
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Это что,теперь таможня и податкова не будут драть взяток?чудеса.
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10.06.2020 16:55 Відповісти
врядле. реформизм у таможенников неистребим.
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10.06.2020 17:02 Відповісти
МВФу те взятки до сраки. Им надо чтоб поступления в бюджет были на определенном уровне, пошлины, и всякое такое. И это кстате может отразится на стоимости импорта и вовсе не в бок уменьшения
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10.06.2020 17:13 Відповісти
Мвф ужасная конторка. Все врем'я залазе в чужу країну зі своїм уставом
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10.06.2020 16:56 Відповісти
лучше у раши попросить?, правда?)
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10.06.2020 16:57 Відповісти
Лучше быть независимыми и иметь экономический рост, а не быть чужой колонией, без земли и прав людей.
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10.06.2020 17:01 Відповісти
что бы купить что-нибудь не нужное, надо продать что-нибудь не нужное.... (С)))
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10.06.2020 17:12 Відповісти
Маришка ну ты же Зелю выбрала. Вот и ждем роста))))
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10.06.2020 17:28 Відповісти
А вот ты бы свои деньги дал взаймы безработному нарокоману-героинщику или человеку с постоянной работой и хорошей зарплатой?
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10.06.2020 17:02 Відповісти
Бред пишешь. Мвф не борится с корупцией
Скорей МВФ посоветует поднять тарифы для населения вот и вся что нужно знать о МВФ) плюс протолкнут продаж украинской земли и зависимость банковской системы. МВФ это неофашизм 21 века.
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10.06.2020 17:26 Відповісти
МВФ-"абсолютно необхідний"-казав порох.Що змінилося?Корито відібрали,а слюньки мародерні все течуть?А в гноєві ритися,слабо?
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10.06.2020 17:37 Відповісти
Зеленского выбрали, чтобы он шёл по пути порошенко?
Что ж он со сцены не сказал, что будет ровняться на бпп и было ли у него тогда монобольшинство?
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10.06.2020 18:10 Відповісти
Виборці можливо б і вибрали одного із запропонованих ними,а безправні вибирачі можуть вибрати тільки полову з гречки-тобто того,кого запропонує олігархат.Я не бачу різниці між каломойними і шоколадними-вони від феодальної системи.
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10.06.2020 18:35 Відповісти
У нас самая честная таможня и самая честная налоговая инспекция на земном шаре. С ними никогда не бывает проблем.
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10.06.2020 17:01 Відповісти
Дорогое МВФ, пожалуйста, продолжай давить зе!леную плесень, чтобы она делала риформы, так как сама она не хочет. Еще, пожалуйста, заставь их выгнать авакова и отреформировать полицию, суды и тд. Также хотим сообщить тебе, что "антикоррупционные органы" - фальшивые. Помоги нам пожалуйста, ждем.

Любящее и надеющееся на тебя, население Украины.
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10.06.2020 17:03 Відповісти
"традиционно МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики, она сохранена" Источник: https://censor.net/n3201174

Діра в бюджеті в сотні лярдів - то збалансованість бюджету??? Дивні поняття про баланс у міністрів
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10.06.2020 17:09 Відповісти
И ви знаете, я таки понимаю МВФ... Такие "жирные" таможенники и налоговики водятся только в Украине! Да, я сталкивался с самими "низами" таможенной иерархии... Но живут эти "низы" - как "средней руки Билл Гейтс" на Западе! По ФАКТУ живут, не по зарплате!
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10.06.2020 17:09 Відповісти
А что, сракашвили до сих пор не реформировал? А в какой норе сидит сей великий рехварматор? Не видно и не слышно.
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10.06.2020 17:33 Відповісти
Ну так в чём дело .? Флаг в руки и вперёд и с песней . ! Или вас подтолкнуть надо ? .
Не только МВФ но и украинский народ настаивает .!! Или по вашему , зебильному - эти реформы Украине не нужны .??
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10.06.2020 17:56 Відповісти
 
 