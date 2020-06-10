МВФ наполягає на реформі митниці і податкової, - міністр фінансів Марченко
Міжнародний валютний фонд наполягає на реформі митниці, податкової служби і зміцненні імунітету банківської системи.
Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ключові елементи програми з МВФ: традиційно МВФ хоче бачити збалансованість бюджетної політики, вона збережена і рішення Фонду гарантує, що бюджет на 2020 рік збалансований і забезпечений засобами фінансування. Крім того, передбачається реалізація низки структурних реформ, зокрема, буде продовжена реформа митниці й податкової в частині створення єдиних юридичних осіб, також передбачається зміцнення імунітету банківської системи в частині роботи з непрацюючими кредитами. Також буде посилено інституційну спроможність Фонду гарантування вкладів", - сказав Марченко.
Він наголосив, що до вищезгаданих реформ слід додати боротьбу з корупцією та з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.
Нагадаємо, раніше виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.
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Скорей МВФ посоветует поднять тарифы для населения вот и вся что нужно знать о МВФ) плюс протолкнут продаж украинской земли и зависимость банковской системы. МВФ это неофашизм 21 века.
Что ж он со сцены не сказал, что будет ровняться на бпп и было ли у него тогда монобольшинство?
Любящее и надеющееся на тебя, население Украины.
Діра в бюджеті в сотні лярдів - то збалансованість бюджету??? Дивні поняття про баланс у міністрів
Не только МВФ но и украинский народ настаивает .!! Или по вашему , зебильному - эти реформы Украине не нужны .??