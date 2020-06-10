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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин продлят после 22 июня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Карантин продлят после 22 июня, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей считает, что после 22 июня карантин будет продлен на всей территории Украины, ведь количество болеющих продолжает расти.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", - сказал Гелевей.

"Весь мир мечтает о том, что будет какое-то плато. К сожалению, как в Украине, так и мире, мы констатируем тот факт, что плато еще не наступило, идет рост. Но положительный факт, что это идет медленный рост", — добавил он. (Напомним, 2 июня на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса отмечалось, что в Украине держится плато заболеваемости. - Ред.)

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На вопрос о том, планирует ли власти Киева установить в местах массового скопления людей дезинфицирующие тоннели, Гелевей ответил отрицательно, ведь "основной метод заражения - через слизистые оболочки".

"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", — добавил председатель медицинской комиссии Киева.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство киевлян заражаются коронавирусом в общественном транспорте, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Власть вошла во вкус... Часто такое кончается не очень хорошо....
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10.06.2020 17:18
+8
https://twitter.com/tZEinform/status/1269985449008943104?s=20 С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы
1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.

2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.

3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
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10.06.2020 17:32
+5
Конченые зеленые рептилии, может хватит над народом издеваться с ложнопандемией? Может хватит людей считать за быдло? Геть, сволочи из власти. Вы народу не служите, а народ для вас подопытные кролики, а служите вы ОЛИГАРХАТУ.
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10.06.2020 17:28
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Власть вошла во вкус... Часто такое кончается не очень хорошо....
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10.06.2020 17:18 Ответить
Конченые зеленые рептилии, может хватит над народом издеваться с ложнопандемией? Может хватит людей считать за быдло? Геть, сволочи из власти. Вы народу не служите, а народ для вас подопытные кролики, а служите вы ОЛИГАРХАТУ.
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10.06.2020 17:28 Ответить
Шмыгаль от Ахметки, Ахметка сколько скажет, столько и будет карантин.
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10.06.2020 17:31 Ответить
При чем тут Ахметка? В Украине штук 10 олигархов, а не только Ахметка. И плюс мировой олигархат в несколько тысяч, вот им слуги и служат.
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10.06.2020 18:08 Ответить
Наверное вам жить надоело. А олигархам и служить не надо, они все у власти.
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10.06.2020 17:35 Ответить
Ты за олигархов топишь тут? Они тебе нравятся?Ты их тролль? Да, все у власти и что? К чему ты это написала? Моя хата с краю?
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10.06.2020 18:06 Ответить
самое эффективное средство борьбы с пандемией - это забанить навеки вот таких пропагандонов.
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10.06.2020 19:16 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1269985449008943104?s=20 С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы
1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.

2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.

3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
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10.06.2020 17:32 Ответить
Сейчас я увижу тонны ненависти в комментах к этому Гелевею(к слову, возможно заслуженной).
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10.06.2020 17:19 Ответить
карантин продлят ...но все откроют (базары-вокзалы-туризм-пофигизм-кафешки-шаурмяшки)
но...все в масках ))))) и больше 10 не собираться ))))))))))
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10.06.2020 17:21 Ответить
зебыдло может тоько разрушать, врать, воровать, запрещать.
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10.06.2020 17:29 Ответить
Наверное кому то выгоден этот карантин, где они этих больных находят.
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10.06.2020 17:29 Ответить
Назначают
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10.06.2020 17:51 Ответить
Так никто карантин не соблюдает. Уже ясно, что 2.5 месяца были потрачены зря и карантином вирус не остановить. Можно только сделать народ нищим и безработным
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10.06.2020 17:32 Ответить
назвать в Украине власть властью а политиков политиками даже плохими язык не поворачивается даже в конченной Раше между верхами идут разногласия а у нас все соревнуются как бы нас лучше сгнобить этой херью натянуть на каждую тварь в правительстве и ВР по ВМП и на весь день на рынок при 35 грд С и они делают так что мы и это будем вспоминать как сладкий сон хоть как то работали....
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10.06.2020 17:55 Ответить
На вопрос о том, планирует ли власти Киева установить в местах массового скопления людей дезинфицирующие тоннели, Гелевей ответил отрицательно, ведь "основной метод заражения - через слизистые оболочки".
"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", - добавил ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ КИЕВА. Реально председатель. Где он нашел слизистые на руках...
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10.06.2020 18:28 Ответить
реально https://censor.net/user/471566.
Руками прикасаются к слизистым носа и глаз и заражаются.
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10.06.2020 20:41 Ответить
Слышь дибил Гелевей этот карантин ни один человек правильно несоблюдает даже те припадочные которые таскают в 40 градусоа жары тряпку на хавальнике для понтов. Выйди в люди придурок и посмотри на ситуацию какие тебе еще доказательства нужны что на карантин все забили. Так что пшн
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10.06.2020 18:30 Ответить
Та ви задовбали...суки.. три місяці люди не можуть судові рішення отримати...бо внесено зміни в процесуальні кодекси і на час карантину посунуті всі строки.
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10.06.2020 19:32 Ответить
 
 