Карантин продлят после 22 июня, - глава медкомиссии Киева Гелевей
Председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей считает, что после 22 июня карантин будет продлен на всей территории Украины, ведь количество болеющих продолжает расти.
Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет", - сказал Гелевей.
"Весь мир мечтает о том, что будет какое-то плато. К сожалению, как в Украине, так и мире, мы констатируем тот факт, что плато еще не наступило, идет рост. Но положительный факт, что это идет медленный рост", — добавил он. (Напомним, 2 июня на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса отмечалось, что в Украине держится плато заболеваемости. - Ред.)
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На вопрос о том, планирует ли власти Киева установить в местах массового скопления людей дезинфицирующие тоннели, Гелевей ответил отрицательно, ведь "основной метод заражения - через слизистые оболочки".
"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", — добавил председатель медицинской комиссии Киева.
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но...все в масках ))))) и больше 10 не собираться ))))))))))
"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", - добавил ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ КИЕВА. Реально председатель. Где он нашел слизистые на руках...
Руками прикасаются к слизистым носа и глаз и заражаются.