Карантин продовжать після 22 червня, - голова медкомісії Києва Гелевей

Голова медичної комісії Києва Олег Гелевей вважає, що після 22 червня карантин буде продовжено на всій території України, адже кількість хворих далі зростає.

Про це він сказав під час пресконференції в УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно, 22 червня карантин буде продовжено. Тому що, ви ж бачите, що у нас все ж таки йде повільний ріст. Про відмову від карантину ми зможемо сказати, коли у нас буде щоденне конкретне зменшення кількості активно хворих. На сьогодні такого немає", - сказав Гелевей.

"Весь світ мріє про те, що буде якесь плато. На жаль, як в Україні, так і світі, ми констатуємо той факт, що плато ще не настало, йде зростання. Але позитивний факт, що це йде повільне зростання", - додав він. (Нагадаємо, 2 червня на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу зазначалося, що в Україні тримається плато захворюваності. - Ред.)

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На запитання, чи планує влавда Києва встановлення дезінфікуючих тунелів в місцях масового скупчення людей, Гелевей відповів заперечно, адже "основний метод зараження - через слизові оболонки".

"Тому потрібно, щоб стояли засоби для постійного очищення наших рук, щоб їх можна було дезінфікувати... Цього є цілком достатньо", - додав голова медичної комісії Києва.