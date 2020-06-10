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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин продовжать після 22 червня, - голова медкомісії Києва Гелевей

Карантин продовжать після 22 червня, - голова медкомісії Києва Гелевей

Голова медичної комісії Києва Олег Гелевей вважає, що після 22 червня карантин буде продовжено на всій території України, адже кількість хворих далі зростає.

Про це він сказав під час пресконференції в УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно, 22 червня карантин буде продовжено. Тому що, ви ж бачите, що у нас все ж таки йде повільний ріст. Про відмову від карантину ми зможемо сказати, коли у нас буде щоденне конкретне зменшення кількості активно хворих. На сьогодні такого немає", - сказав Гелевей.

"Весь світ мріє про те, що буде якесь плато. На жаль, як в Україні, так і світі, ми констатуємо той факт, що плато ще не настало, йде зростання. Але позитивний факт, що це йде повільне зростання", - додав він. (Нагадаємо, 2 червня на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу зазначалося, що в Україні тримається плато захворюваності. - Ред.)

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На запитання, чи планує влавда Києва встановлення дезінфікуючих тунелів в місцях масового скупчення людей, Гелевей відповів заперечно, адже "основний метод зараження - через слизові оболонки".

"Тому потрібно, щоб стояли засоби для постійного очищення наших рук, щоб їх можна було дезінфікувати... Цього є цілком достатньо", - додав голова медичної комісії Києва. 

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Власть вошла во вкус... Часто такое кончается не очень хорошо....
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10.06.2020 17:18
+8
https://twitter.com/tZEinform/status/1269985449008943104?s=20 С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы
1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.

2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.

3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
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10.06.2020 17:32
+5
Конченые зеленые рептилии, может хватит над народом издеваться с ложнопандемией? Может хватит людей считать за быдло? Геть, сволочи из власти. Вы народу не служите, а народ для вас подопытные кролики, а служите вы ОЛИГАРХАТУ.
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10.06.2020 17:28
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Власть вошла во вкус... Часто такое кончается не очень хорошо....
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10.06.2020 17:18 Відповісти
Конченые зеленые рептилии, может хватит над народом издеваться с ложнопандемией? Может хватит людей считать за быдло? Геть, сволочи из власти. Вы народу не служите, а народ для вас подопытные кролики, а служите вы ОЛИГАРХАТУ.
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10.06.2020 17:28 Відповісти
Шмыгаль от Ахметки, Ахметка сколько скажет, столько и будет карантин.
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10.06.2020 17:31 Відповісти
При чем тут Ахметка? В Украине штук 10 олигархов, а не только Ахметка. И плюс мировой олигархат в несколько тысяч, вот им слуги и служат.
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10.06.2020 18:08 Відповісти
Наверное вам жить надоело. А олигархам и служить не надо, они все у власти.
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10.06.2020 17:35 Відповісти
Ты за олигархов топишь тут? Они тебе нравятся?Ты их тролль? Да, все у власти и что? К чему ты это написала? Моя хата с краю?
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10.06.2020 18:06 Відповісти
самое эффективное средство борьбы с пандемией - это забанить навеки вот таких пропагандонов.
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10.06.2020 19:16 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1269985449008943104?s=20 С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы
1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.

2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.

3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
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10.06.2020 17:32 Відповісти
Сейчас я увижу тонны ненависти в комментах к этому Гелевею(к слову, возможно заслуженной).
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10.06.2020 17:19 Відповісти
карантин продлят ...но все откроют (базары-вокзалы-туризм-пофигизм-кафешки-шаурмяшки)
но...все в масках ))))) и больше 10 не собираться ))))))))))
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10.06.2020 17:21 Відповісти
зебыдло может тоько разрушать, врать, воровать, запрещать.
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10.06.2020 17:29 Відповісти
Наверное кому то выгоден этот карантин, где они этих больных находят.
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10.06.2020 17:29 Відповісти
Назначают
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10.06.2020 17:51 Відповісти
Так никто карантин не соблюдает. Уже ясно, что 2.5 месяца были потрачены зря и карантином вирус не остановить. Можно только сделать народ нищим и безработным
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10.06.2020 17:32 Відповісти
назвать в Украине власть властью а политиков политиками даже плохими язык не поворачивается даже в конченной Раше между верхами идут разногласия а у нас все соревнуются как бы нас лучше сгнобить этой херью натянуть на каждую тварь в правительстве и ВР по ВМП и на весь день на рынок при 35 грд С и они делают так что мы и это будем вспоминать как сладкий сон хоть как то работали....
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10.06.2020 17:55 Відповісти
На вопрос о том, планирует ли власти Киева установить в местах массового скопления людей дезинфицирующие тоннели, Гелевей ответил отрицательно, ведь "основной метод заражения - через слизистые оболочки".
"Поэтому нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно", - добавил ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ КИЕВА. Реально председатель. Где он нашел слизистые на руках...
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10.06.2020 18:28 Відповісти
реально https://censor.net/user/471566.
Руками прикасаются к слизистым носа и глаз и заражаются.
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10.06.2020 20:41 Відповісти
Слышь дибил Гелевей этот карантин ни один человек правильно несоблюдает даже те припадочные которые таскают в 40 градусоа жары тряпку на хавальнике для понтов. Выйди в люди придурок и посмотри на ситуацию какие тебе еще доказательства нужны что на карантин все забили. Так что пшн
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10.06.2020 18:30 Відповісти
Та ви задовбали...суки.. три місяці люди не можуть судові рішення отримати...бо внесено зміни в процесуальні кодекси і на час карантину посунуті всі строки.
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10.06.2020 19:32 Відповісти
 
 