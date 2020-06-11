В ближайшее время команда правительства будет доукомплектована и окончательно представлена, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время команда Кабмина будет доукомплектована.
Об этом заявил глава Кабмина во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня у нас несколько вакантных должностей, мы ведем собеседования, и в ближайшее время команда правительства доформируется и будет окончательно представлена", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля
Топ комментарии
+5 Степан Иванов 8d06009e
показать весь комментарий11.06.2020 14:54
+3 Артур Пирожков 0437828b
показать весь комментарий11.06.2020 14:56
+3 Степан Иванов 8d06009e
показать весь комментарий11.06.2020 15:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
Как насчет УкрСпирта?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
Знакомый, условно умный, зебил мне сказал:
- я за год хуже жить не стал.
Не він веде переговори, а його сюзерени. Бо шмига - васал. Йому що накказуватимуть - підписуватиме і виконуватиме.
Да вы чемпионы в скорости ! Может, года через три работать начнёте, при таком раскладе ?
Смелее, ребята !
И еще ж не все из Квартала трудоустроены
До него какие-то соросята были, на самокате.
Нічо не міняється..
🤣
а зачем вы пришли?)))