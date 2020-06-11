В ближайшее время команда правительства будет доукомплектована и окончательно представлена, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время команда Кабмина будет доукомплектована.

Об этом заявил глава Кабмина во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас несколько вакантных должностей, мы ведем собеседования, и в ближайшее время команда правительства доформируется и будет окончательно представлена", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. министров образования, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить министерства, - Шмыгаль

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля