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В ближайшее время команда правительства будет доукомплектована и окончательно представлена, - Шмыгаль

В ближайшее время команда правительства будет доукомплектована и окончательно представлена, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время команда Кабмина будет доукомплектована.

Об этом заявил глава Кабмина во время пресс конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас несколько вакантных должностей, мы ведем собеседования, и в ближайшее время команда правительства доформируется и будет окончательно представлена", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. министров образования, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить министерства, - Шмыгаль

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля
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Топ комментарии
+5
Дайте Сивохе посаду!
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
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11.06.2020 14:54
+3
Никаких культур-шмультур, все это мелко. Нужно что-то более стратегическое для фигуры такого масштаба.
Как насчет УкрСпирта?
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11.06.2020 14:56
+3
Ну а как же 73 процента долбодятлов, которые решили для борьбы с олигархами выбрать обслугу олигархов?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
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11.06.2020 15:15
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Дайте Сивохе посаду!
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
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11.06.2020 14:54 Ответить
Никаких культур-шмультур, все это мелко. Нужно что-то более стратегическое для фигуры такого масштаба.
Как насчет УкрСпирта?
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11.06.2020 14:56 Ответить
Так это как раз между МВД и культурой!
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11.06.2020 15:03 Ответить
Что они могут представить? Слуги олигархата могут представить только команду, которая работает на ОЛИГАРХАТ. Украина занимает почетное 1 место по олигархии, по расслоению общества на миллиардеров и нищих. Нормально? РФ за нами, на 2 месте. В расчет берется количество миллиардеров в стране на единицу валового продукта. И слуги олигархата еще помогли олигархам нажиться на карантине, обогатили их, освободили от части налогов. Вот такое у нас правительство и нех его представлять.Это не народное правительство, а антинародное, избранное идиотами. Геть!
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11.06.2020 15:08 Ответить
Ну а как же 73 процента долбодятлов, которые решили для борьбы с олигархами выбрать обслугу олигархов?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
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11.06.2020 15:15 Ответить
Пусть теперь платят в коммунальных платежках за ТРАНСПОРТ газа, света и т.д. То есть за воздух. Эти зеленые при нулевой эффективности умеют сдирать деньги ни за что, за воздух. Слуги олигархата, одно слово. А избирателям все пох, они довольны, что власть залезла в их карман и вытаскивает оттуда последние деньги. При чем плату за транспорт газа будут брать за прошлый год, а не за настоящий, то есть в прошлом году была стоимость газа большая, вот они эту стоимость и берут и с нее считают. То что творят эти зеленые кадры просто жах.
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11.06.2020 16:47 Ответить
Дойдет только желудком.
Знакомый, условно умный, зебил мне сказал:
- я за год хуже жить не стал.
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11.06.2020 20:36 Ответить
Бреше, зебільна 73/43%-на шлюха рижої мразі.
Не він веде переговори, а його сюзерени. Бо шмига - васал. Йому що накказуватимуть - підписуватиме і виконуватиме.
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11.06.2020 14:56 Ответить
Всего за сто дней уложились, чтобы сформировать правительство ?
Да вы чемпионы в скорости ! Может, года через три работать начнёте, при таком раскладе ?
Смелее, ребята !
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11.06.2020 14:58 Ответить
Каких 100дней? Больше года уже прошло!
И еще ж не все из Квартала трудоустроены
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11.06.2020 15:21 Ответить
Ну, Шмыгаль вроде сегодня юбилей отмечает: 100 дней.
До него какие-то соросята были, на самокате.
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11.06.2020 15:29 Ответить
И так и дальше будет - каждому экспериментатору по 100дней. Это для того, чтоб потом некому было конкретно ответственность предъявить. Оне меняются. Коллективная безответственность
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11.06.2020 15:51 Ответить
Главное - никого не выпускать. Сядут вместе.
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11.06.2020 16:07 Ответить
Яка ціна??))
Нічо не міняється..
🤣
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11.06.2020 14:59 Ответить
ну вот, команды так и нет???
а зачем вы пришли?)))
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11.06.2020 15:08 Ответить
По приказу Хозяина (Ахметова).
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11.06.2020 15:16 Ответить
Может оговорка - на самом деле не укомплектовывать. а разукоплектовывать. С того роя не выйдет ....... (мёду).
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11.06.2020 15:48 Ответить
 
 