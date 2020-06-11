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Кабмін (13944) кадри (309) призначення (2241) Денис Шмигаль (4408)

Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль

Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом команда Кабміну буде доукомплектована.

Про це заявив глава Кабміну під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас кілька вакантних посад, ми проводимо співбесіди, і найближчим часом команда уряду доформується і буде остаточно представлена", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В.о. міністра освіти, енергетики і культури мають перспективи очолити міністерства, - Шмигаль

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.

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Топ коментарі
+5
Дайте Сивохе посаду!
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
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11.06.2020 14:54
+3
Никаких культур-шмультур, все это мелко. Нужно что-то более стратегическое для фигуры такого масштаба.
Как насчет УкрСпирта?
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11.06.2020 14:56
+3
Ну а как же 73 процента долбодятлов, которые решили для борьбы с олигархами выбрать обслугу олигархов?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
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11.06.2020 15:15
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Дайте Сивохе посаду!
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
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11.06.2020 14:54 Відповісти
Никаких культур-шмультур, все это мелко. Нужно что-то более стратегическое для фигуры такого масштаба.
Как насчет УкрСпирта?
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11.06.2020 14:56 Відповісти
Так это как раз между МВД и культурой!
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Что они могут представить? Слуги олигархата могут представить только команду, которая работает на ОЛИГАРХАТ. Украина занимает почетное 1 место по олигархии, по расслоению общества на миллиардеров и нищих. Нормально? РФ за нами, на 2 месте. В расчет берется количество миллиардеров в стране на единицу валового продукта. И слуги олигархата еще помогли олигархам нажиться на карантине, обогатили их, освободили от части налогов. Вот такое у нас правительство и нех его представлять.Это не народное правительство, а антинародное, избранное идиотами. Геть!
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11.06.2020 15:08 Відповісти
Ну а как же 73 процента долбодятлов, которые решили для борьбы с олигархами выбрать обслугу олигархов?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Пусть теперь платят в коммунальных платежках за ТРАНСПОРТ газа, света и т.д. То есть за воздух. Эти зеленые при нулевой эффективности умеют сдирать деньги ни за что, за воздух. Слуги олигархата, одно слово. А избирателям все пох, они довольны, что власть залезла в их карман и вытаскивает оттуда последние деньги. При чем плату за транспорт газа будут брать за прошлый год, а не за настоящий, то есть в прошлом году была стоимость газа большая, вот они эту стоимость и берут и с нее считают. То что творят эти зеленые кадры просто жах.
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11.06.2020 16:47 Відповісти
Дойдет только желудком.
Знакомый, условно умный, зебил мне сказал:
- я за год хуже жить не стал.
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11.06.2020 20:36 Відповісти
Бреше, зебільна 73/43%-на шлюха рижої мразі.
Не він веде переговори, а його сюзерени. Бо шмига - васал. Йому що накказуватимуть - підписуватиме і виконуватиме.
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11.06.2020 14:56 Відповісти
Всего за сто дней уложились, чтобы сформировать правительство ?
Да вы чемпионы в скорости ! Может, года через три работать начнёте, при таком раскладе ?
Смелее, ребята !
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11.06.2020 14:58 Відповісти
Каких 100дней? Больше года уже прошло!
И еще ж не все из Квартала трудоустроены
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Ну, Шмыгаль вроде сегодня юбилей отмечает: 100 дней.
До него какие-то соросята были, на самокате.
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11.06.2020 15:29 Відповісти
И так и дальше будет - каждому экспериментатору по 100дней. Это для того, чтоб потом некому было конкретно ответственность предъявить. Оне меняются. Коллективная безответственность
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11.06.2020 15:51 Відповісти
Главное - никого не выпускать. Сядут вместе.
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11.06.2020 16:07 Відповісти
Яка ціна??))
Нічо не міняється..
🤣
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11.06.2020 14:59 Відповісти
ну вот, команды так и нет???
а зачем вы пришли?)))
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11.06.2020 15:08 Відповісти
По приказу Хозяина (Ахметова).
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11.06.2020 15:16 Відповісти
Может оговорка - на самом деле не укомплектовывать. а разукоплектовывать. С того роя не выйдет ....... (мёду).
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11.06.2020 15:48 Відповісти
 
 