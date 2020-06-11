Найближчим часом команда уряду буде доукомплектована й остаточно представлена, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом команда Кабміну буде доукомплектована.
Про це заявив глава Кабміну під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас кілька вакантних посад, ми проводимо співбесіди, і найближчим часом команда уряду доформується і буде остаточно представлена", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.
Топ коментарі
+5 Степан Иванов 8d06009e
показати весь коментар11.06.2020 14:54
+3 Артур Пирожков 0437828b
показати весь коментар11.06.2020 14:56
+3 Степан Иванов 8d06009e
показати весь коментар11.06.2020 15:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сколько можно!!
Где-то между культурой и МВД.
Как насчет УкрСпирта?
Они что, идиоты?
Я считаю что идиоты!
Знакомый, условно умный, зебил мне сказал:
- я за год хуже жить не стал.
Не він веде переговори, а його сюзерени. Бо шмига - васал. Йому що накказуватимуть - підписуватиме і виконуватиме.
Да вы чемпионы в скорости ! Может, года через три работать начнёте, при таком раскладе ?
Смелее, ребята !
И еще ж не все из Квартала трудоустроены
До него какие-то соросята были, на самокате.
Нічо не міняється..
🤣
а зачем вы пришли?)))