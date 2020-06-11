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ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки

ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки

Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям без прописки голосовать на выборах. Также ЦИК разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

"Большое количество граждан Украины (более1 млн человек) не имели возможности реализовать свое право голоса. Речь идет об избирателях, которые не имеют зарегистрированного места жительства. К этой категории относятся и лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, а значит - они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства. Поэтому ЦИК по собственной инициативе решил урегулировать этот вопрос", - говорится в сообщении.

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Ранее при отсутствии прописки запрещалось участвовать в любых выборах, а теперь проголосовать можно будет и на общегосударственных, и на местных выборах - по месту фактического проживания.

Для этого необходимо будет обратиться с заявлением к органу ведения Госреестра избирателей в период между выборами или в первые пять дней избирательного процесса. При этом определенный по месту фактического жительства избирательный адрес нельзя будет изменить в течение полугода.

Ранее ЦИК также разрешил голосование на местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации. Правила для этого аналогичные вышеуказанным.

Оба решения вступят в силу с 1 июля.

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Напомним, раньше сменить место голосования разрешалась только на выборах президента и для голосования за партии в Раду, в то время как такого права не было при голосовании за мажоритарного кандидата на парламентских выборах, а также на местных выборах. В декабре ЦИК разрешил менять место голосования онлайн и сразу на два тура.

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Топ комментарии
+20
"Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей"

А уж сфальсифицировать выборы это как позволит...
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11.06.2020 16:55
+19
...такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки - Цензор.НЕТ 5266
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11.06.2020 16:57
+9
Каждому взявшему 2 бюллетеня, третий - в подарок!
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11.06.2020 17:08
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"Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей"

А уж сфальсифицировать выборы это как позволит...
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11.06.2020 16:55 Ответить
...такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки - Цензор.НЕТ 5266
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11.06.2020 16:57 Ответить
Наконец-то все бомжи смогут реализовать свою давнюю мечту и проголосовать за слуг урода и опзж
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11.06.2020 16:57 Ответить
это шоб орков или им сочуствубщим завести во власть - во зебилы
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11.06.2020 16:58 Ответить
ѢѢ! осталось ещё разрешить и рашским заробитчанам, так же голосовать.
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11.06.2020 17:01 Ответить
Це як? Щоб і населенІЄ ордло, криму і запоребріка змогло проголосувати?
Цікаво кому і для чого потрібні ці вибори?
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11.06.2020 17:01 Ответить
Коли падають рейтенги, то всє мєтоди хараши...
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11.06.2020 17:19 Ответить
Слава Ахендовского и ******** кому-то спать не дает?
А вообще-то списки избирателей будут вообще? Или каждый у кого есть в руках смартфон может проголосовать хоть в ближайшем избирательном участке от его любимого пивного бара - все для удобства больших и маленьких украинцев. А слабо, шоб можно было официанта попросить сбегать за меня проголосовать, пока я шаурму ем...
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11.06.2020 17:07 Ответить
Каждому взявшему 2 бюллетеня, третий - в подарок!
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11.06.2020 17:08 Ответить
На ВСЕХ предыдуших с пропиской каруселили, а сейчас вообще Диснейленд будет
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11.06.2020 17:12 Ответить
Каруселі в законі! Оце так свято підрахуям! (((
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11.06.2020 17:18 Ответить
следующий шаг ЦИК разрешить голосовать избирателям с лугандонскими паспортами?
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11.06.2020 17:19 Ответить
А нах*я вообще тогда ети выборы? Какая здесь нах. децентрализация если бандюки будут возить карусельщиков автобусами и решать кто у вас будет депутатом или мером?
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11.06.2020 17:28 Ответить
Какой смысл идти на ваши выборы. Просто кивните телевизору, а ЦИК из своего кабинета посчитает ваши кивки.
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11.06.2020 17:33 Ответить
Сикока раз?
Хотя прописка это и рудимент, но надо бы прописать процедуры сначала...
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11.06.2020 17:40 Ответить
А це як?
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11.06.2020 17:54 Ответить
Мокшане гляди как давят на зе, все по ихнему. Вводят у нас то, что у мокшан уже давным давно введено. К концу правления зе, клетка захлопнется, а оболваненный и перевоспитанный народ, сдастся в рабство москалям. Я уже молчу о том, что во львове, местами бигбоды стоят с русскоязычной рекламой, во львове подобное говно срывают уже через 5 минут, а тут чуть что копы приезжают, и в хулиганстве обвиняют.
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11.06.2020 18:37 Ответить
Цензор, яка прописка, у нас в Україні реєстрація.
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11.06.2020 19:10 Ответить
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель - это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
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11.06.2020 19:21 Ответить
Это решение очень хорошо для пророссийских, антиукраинских сил,обычно широко использующих фальсификации и махинации с избирателями. Это немного немало угроза независимости Украины.
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11.06.2020 20:21 Ответить
ну тепер "каруселі" будуть масові. переплюнуть і янека мабуть по закритим рейтингам ситуація тю тю.
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11.06.2020 21:25 Ответить
"ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки" - Ну вы поняли - да? - замысел врагов народа!
ЦВК дозволила голосувати на виборах виборцям без прописки - Цензор.НЕТ 4353
ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ!
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11.06.2020 22:54 Ответить
Следующий шаг - узакониваем пакетное голосование ("печенье")
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12.06.2020 03:06 Ответить
 
 