ЦВК дозволила голосувати на виборах виборцям без прописки

Центральна виборча комісія дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах. Також ЦВК дозволила голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення дозволить брати участь у виборах ще понад 1 млн виборців.

"Чимала кількість громадян України (понад 1 млн осіб) і надалі не мала можливості реалізувати своє право голосу. Йдеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії виборців відносяться й особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання. Тож Тому ЦВК з власної ініціативи вирішив врегулювати це питання", - йдеться в повідомленні.

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Раніше за відсутності прописки заборонялося брати участь в будь-яких виборах, а тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах - за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Держреєстру виборців в період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу. При цьому визначена за місцем фактичного проживання виборча адреса не можна буде змінити протягом пів року.

Раніше ЦВК так само дозволила голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації. Правила для цього аналогічні вищенаведеним.

Обидва рішення набудуть чинності з 1 липня.

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Нагадаємо, раніше змінити місце голосування дозволялася тільки на виборах президента і для голосування за партії в Раду, в той час як такого права не було при голосуванні за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах. У грудні ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури.