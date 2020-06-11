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ЦВК дозволила голосувати на виборах виборцям без прописки

ЦВК дозволила голосувати на виборах виборцям без прописки

Центральна виборча комісія дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах. Також ЦВК дозволила голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації.

Про це повідомила пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення дозволить брати участь у виборах ще понад 1 млн виборців.

"Чимала кількість громадян України (понад 1 млн осіб) і надалі не мала можливості реалізувати своє право голосу. Йдеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії виборців відносяться й особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання. Тож Тому ЦВК з власної ініціативи вирішив врегулювати це питання", - йдеться в повідомленні.

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Раніше за відсутності прописки заборонялося брати участь в будь-яких виборах, а тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах - за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Держреєстру виборців в період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу. При цьому визначена за місцем фактичного проживання виборча адреса не можна буде змінити протягом пів року.

Раніше ЦВК так само дозволила голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації. Правила для цього аналогічні вищенаведеним.

Обидва рішення набудуть чинності з 1 липня.

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Нагадаємо, раніше змінити місце голосування дозволялася тільки на виборах президента і для голосування за партії в Раду, в той час як такого права не було при голосуванні за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах. У грудні ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури.

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Топ коментарі
+20
"Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей"

А уж сфальсифицировать выборы это как позволит...
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11.06.2020 16:55
+19
...такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки - Цензор.НЕТ 5266
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11.06.2020 16:57
+9
Каждому взявшему 2 бюллетеня, третий - в подарок!
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11.06.2020 17:08
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Правила форума Рада форумчан
"Отмечается, что такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей"

А уж сфальсифицировать выборы это как позволит...
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11.06.2020 16:55 Відповісти
...такое решение позволит участвовать в выборах еще более 1 млн избирателей.

ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки - Цензор.НЕТ 5266
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11.06.2020 16:57 Відповісти
Наконец-то все бомжи смогут реализовать свою давнюю мечту и проголосовать за слуг урода и опзж
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11.06.2020 16:57 Відповісти
это шоб орков или им сочуствубщим завести во власть - во зебилы
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11.06.2020 16:58 Відповісти
ѢѢ! осталось ещё разрешить и рашским заробитчанам, так же голосовать.
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11.06.2020 17:01 Відповісти
Це як? Щоб і населенІЄ ордло, криму і запоребріка змогло проголосувати?
Цікаво кому і для чого потрібні ці вибори?
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11.06.2020 17:01 Відповісти
Коли падають рейтенги, то всє мєтоди хараши...
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11.06.2020 17:19 Відповісти
Слава Ахендовского и ******** кому-то спать не дает?
А вообще-то списки избирателей будут вообще? Или каждый у кого есть в руках смартфон может проголосовать хоть в ближайшем избирательном участке от его любимого пивного бара - все для удобства больших и маленьких украинцев. А слабо, шоб можно было официанта попросить сбегать за меня проголосовать, пока я шаурму ем...
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Каждому взявшему 2 бюллетеня, третий - в подарок!
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11.06.2020 17:08 Відповісти
На ВСЕХ предыдуших с пропиской каруселили, а сейчас вообще Диснейленд будет
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11.06.2020 17:12 Відповісти
Каруселі в законі! Оце так свято підрахуям! (((
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11.06.2020 17:18 Відповісти
следующий шаг ЦИК разрешить голосовать избирателям с лугандонскими паспортами?
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11.06.2020 17:19 Відповісти
А нах*я вообще тогда ети выборы? Какая здесь нах. децентрализация если бандюки будут возить карусельщиков автобусами и решать кто у вас будет депутатом или мером?
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11.06.2020 17:28 Відповісти
Какой смысл идти на ваши выборы. Просто кивните телевизору, а ЦИК из своего кабинета посчитает ваши кивки.
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11.06.2020 17:33 Відповісти
Сикока раз?
Хотя прописка это и рудимент, но надо бы прописать процедуры сначала...
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11.06.2020 17:40 Відповісти
А це як?
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11.06.2020 17:54 Відповісти
Мокшане гляди как давят на зе, все по ихнему. Вводят у нас то, что у мокшан уже давным давно введено. К концу правления зе, клетка захлопнется, а оболваненный и перевоспитанный народ, сдастся в рабство москалям. Я уже молчу о том, что во львове, местами бигбоды стоят с русскоязычной рекламой, во львове подобное говно срывают уже через 5 минут, а тут чуть что копы приезжают, и в хулиганстве обвиняют.
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11.06.2020 18:37 Відповісти
Цензор, яка прописка, у нас в Україні реєстрація.
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11.06.2020 19:10 Відповісти
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель - это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
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11.06.2020 19:21 Відповісти
Это решение очень хорошо для пророссийских, антиукраинских сил,обычно широко использующих фальсификации и махинации с избирателями. Это немного немало угроза независимости Украины.
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11.06.2020 20:21 Відповісти
ну тепер "каруселі" будуть масові. переплюнуть і янека мабуть по закритим рейтингам ситуація тю тю.
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11.06.2020 21:25 Відповісти
"ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки" - Ну вы поняли - да? - замысел врагов народа!
ЦВК дозволила голосувати на виборах виборцям без прописки - Цензор.НЕТ 4353
ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ!
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11.06.2020 22:54 Відповісти
Следующий шаг - узакониваем пакетное голосование ("печенье")
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12.06.2020 03:06 Відповісти
 
 