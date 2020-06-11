"Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак не будут отвечать на критику в их адрес со стороны экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бизнесмен Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не могу не поумничать: как вы думаете, президент и Ермак вытрут плевок, или вызовут Богдана на дуель? Это даже плевком не назвать, скорее обписял. Уверен, что молча вытрутся, уроки улицы у них есть, в ихней безмятежной жизни. Лучше промолчать", - написал Бродский.
Напоминаем, Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана. В ответ Богдан заявил, что президент Зеленский превратил власть "в посмешище".
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Кого не боїться Зеленський? Підніміть руку
плює насамперед на людину. "Щодо Вихлюпу Молока", січень 1967, Перекл. Юрій Буряк.
Троцкий, суркис, Череп - околокравчуковское окружение
Пинчук же с ними не дружит, Троцкого даже в каталажку посадил в свое время.
А що з цього приводу думає Богословська?
Мама Римма воспитывать детей не способна.
Оба, с раннего утра
там где два еврея срутся, нормальным людям делать нечего , уважайте себя)))
лучше почитайте Бабеля, одессита. вот там шикарный еврейский юмор.
окунитесь в мир той Одессы)))))