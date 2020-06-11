"Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак не будут отвечать на критику в их адрес со стороны экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал бизнесмен Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не могу не поумничать: как вы думаете, президент и Ермак вытрут плевок, или вызовут Богдана на дуель? Это даже плевком не назвать, скорее обписял. Уверен, что молча вытрутся, уроки улицы у них есть, в ихней безмятежной жизни. Лучше промолчать", - написал Бродский.

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Напоминаем, Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана. В ответ Богдан заявил, что президент Зеленский превратил власть "в посмешище".

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