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Зеленский (19064) Богдан Андрей (384)

Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богданзаявил, что президент Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей, где нет коррупции" на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, хотел ответить на Ваше интервью. Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничего хорошего)", - говорится в сообщении.

По словам Богдана, он останется порядочным человеком.

"О лишении меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока Вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - подытожил Богдан.

Напомним, ранее Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана.

"Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times

Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому 01

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Топ комментарии
+204
Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7600
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11.06.2020 17:29
+126
та й хрін би із тою владою!
він з країни зробив посміховисько!
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11.06.2020 17:27
+118
Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 278
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11.06.2020 17:29
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Страница 5 из 5
Ви мене вибачте, але в країні, де 80% населення мають жлобську філософію життя, іншої влади бути не може.
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12.06.2020 08:23 Ответить
Мы всегда поможем Петру Алексеичу...
Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7465
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12.06.2020 08:24 Ответить
КУРСИК ВАЛЮТ ПОДПРАВИТЬ
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12.06.2020 08:26 Ответить
перед тем как обсирать Пороха, не забывай снять штаны
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12.06.2020 08:30 Ответить
О!....жопно-сральная тема...кацапский конёк
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12.06.2020 08:34 Ответить
забыл таки?
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12.06.2020 08:52 Ответить
Кацапская тема-капс и смайлики, и животная ненависть к Порошенко.
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12.06.2020 09:05 Ответить
кстати, я за него голосовал в 14-м....а оно такой мразью оказалось...жадное и властолюбивое.....лжепатриот к тому же
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12.06.2020 09:12 Ответить
ну то отримай "не мразь" - придуркуватого кловуна. Та і до речі, невже у засратові тепер голосують за президента України?
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12.06.2020 09:20 Ответить
При Порошенко всё было вроде бы в шоколаде. но когда принюхались, то это оказался не шоколад. Потому голосовали за любого, только не за него - ну неприятно, когда вокруг так пахнет.
А новый оказался так же жадным и властолюбивым. Что окончательно убедило меня в насущной и срочной необходимости ликвидации поста президента Украины. Надо становится чисто парламентской республикою, уж больно въелись метастазы московского образа правления и в народ и в тех, кто приходит к власти в Украине.
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12.06.2020 15:35 Ответить
то нюхайте тепер те, що "наголосували".
В країні, в якій де-юре є парламентсько-президентський устрій, і досі ще всі важелі має одна людина, наврядчи щось зміниться після зміни статусу .... Систему очолює не президент, а тіньові гравці, тож, після ліквідації посади президента ті "гравці" нікуди не подінуться.
Коли ви вже всі второпаєте, що не президент робить країну такою, якою вона стала, а ціла низка мерзотників на всіх рівнях, які її такою робили впродовж багатьох десятиліть .
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12.06.2020 15:42 Ответить
Как не странно, но запах не изменился - как пахло при предыдущем, так пахнет и сейчас.
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12.06.2020 15:51 Ответить
То ви просто забуваєте прати штани. А нарікаєте на Порошенка.
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13.06.2020 00:12 Ответить
Браво !!
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04.11.2020 12:14 Ответить
Богдан, порохобот проклятый )))))
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12.06.2020 08:30 Ответить
а ты порохосрань...
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12.06.2020 09:03 Ответить
а ти повний і беззаперечний зебіл.
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12.06.2020 09:18 Ответить
Цей нанаєц чи евєнк хто він там. - Богдан у своєї письмової промові виклал протиріччя - сконцентрували абсолютну владу демократичним шляхом - це як цукор горький. Це має зовсім іншу назву - захопили шляхом нехтування конституцієй
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12.06.2020 09:05 Ответить
Український кульбіт...
Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 7540
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12.06.2020 09:17 Ответить
та ви всі, і богдан в тому числі, наруга над країною. Бісові скоморохи.
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12.06.2020 09:19 Ответить
"Ви перетворили владу на посміховисько" А що КЛОУН міг владу на ще щось інше перетворити???? В нього це просто професійне - якщо все професійне життя БУТИ КЛОУНОМ, ТО ВСЕ, ЗА ЩО ВІЗЬМЕШСЯ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО НА КЛОУНАДУ!!!!
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12.06.2020 10:03 Ответить
і ще https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=fr&tl=uk&text=vol%20de%20mort
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12.06.2020 10:04 Ответить
как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно", - сказал Зеленский.

Зеля, я так понял хочет , что бы любой человек в его власти , выполнял только то , что скажет зеля. Его не интересует, разумные его действия или даже преступные, но должен сполнять. Человек с инициативой ему не нужен. Тупые служаки его устраивают. Думается , что сам зеля не способен организовать диктатуру, им руководят. Сам зеля является тупым исполнителем чужой воли.
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12.06.2020 10:11 Ответить
Ой не спроста все это. Люди, не ведитесь на это. коломойский начинает предвыборную компанию, погнимает ****, что бубочка провалился, и если его ставленники после зели не прорвутся к власти, хана будет бени, думаю при удачном раскладе Порошенко Бене жопу на британский флаг порвет, да и не только ему.
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12.06.2020 10:18 Ответить
Я все чекаю коли поросятинських "попустить" волати про " самий кращий і альтернативи немає.." але корупційні гроші мабуть більші ніж всі думають та ферми працюють. Але як що чесно - вже до гикавки задовбали дві когорти придурків та куплених "ЗЕ" і "ПО". Вже реально нудить від тої маячні яку вони тут вишкребують . Ну таке вже тупе недолуге та ганьбище...Ну видно одразу що відробляють. Вже так багато людей персвідчилися що одне й друге - це ну просто не вибір для справжньої України..Не клоунської не пафосно - плакатно - корупційної та брехливої з показними поступками суспільчству на межі " аби не повстали"..Невже українці себе так дешево цінять?? Невже сліпі або дурні або обкурені ? Йде просто до неймовірності вже відкита боротьба тарганів- злодіїв між собою за те хто буде "цих дурнів" грабувати далі - а "дурні" ведуться на те що це "боротьба добра зі злом.." Та чи ви подуріли чи почамріли..??" як казала моя бабуся колись.. Відкрийте очі!! Доки ви будете російським бидлом, поросятинским бидлом або клоунським , рабіновичським, бойківським - не важливо - доти ви будете жебраками та рабами.. Ви..ваші діти, ваші онуки.. За корупцію треба карати жорстоко і одразу! Затямте це собі! Не шмарклі розводити а вийти та наприклад узяти за жирну вже шию того ж наглючого хача смердячого - мусорського тата тряхонути так щоб погубило патинки ціною у 180 пенсій , обісралося ( "сильна постать") та запитати дуже лагідно - де це падло взяло стільки грошей на посаді чиновника ? І тоді ви стільки відкриєте для себе що вам потрібна буде чергуюча "швидка" щоб не втратити свідомість. А також дізнаєтеся кожен за свого "кумира" такі цікаві речі за які у війну просто вбивають. Цікаівтеся істинами а не лозунгами які ви не можете перевірити! Йдіть по життю до розумної інтелектуальної громади а не до довірливої отари баранів. Будьте нацією та людьми в кінці кінців..
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12.06.2020 10:23 Ответить
Ото у вам лише рими не вистачає. Вийшов би віршований роман.
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13.06.2020 00:15 Ответить
По тому як людина реагує на певні речі , особливо від яких залежить життя - можна зробити висновок наскільки в цієї людини здорова "клепка" у голові. Таке висловлювання можна сприймати у плюс або у мінус. Я так розумію - це в мінус бо серед лайків не бачу. (мені не лайки, а визначитися..) От наш зелений кловун теж дуже гумористичний ( правда гумор вже не смішний і бидлячий) іце якось ця гуморинна вистава одного клоуна - тільки в мінус для суспільства все одно. Про те можна гигикати як дурень поки є що жерти, а можна вже сьогодні та зараз щось намагатися робити корисне щоб було що жерти і потім і трохи краще ніж сьогодні ."Жерти" це в переносному значенні бо сторона внутрішньої свободи людини не менш важливіша ніж хліб. Але це для Вас мабуть трохи складно...Зазвичай люди які пишуть своє ім'я - Vlad (хай тобі грець.. ) - трохи того...повернісні, недотелепкуваті та дебільнуваті , тому не вимагаю багато розуму..Та нехай. Інші може прочитають.
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13.06.2020 11:12 Ответить
Зелений клоун - це ваших рук справа.
А зважаючи на персональні образи ви мали б отримати бан, як на мене.
Хоча розуму вам це не додасть.
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13.06.2020 12:27 Ответить
Який там укр! З цього тексту просто випирає пика звичайного московського провокатора.
З таким поряд срати ніхто не сяде.
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13.06.2020 15:02 Ответить
Я все роблю для того щоб був "ukr" справжній наскільки це можливо. І не язиком тут та без аргументів як оце таке дурнувате як ти а практичними діями. А ти чим підкріплюєш свою життеву позицію? Вона в тебе взагалі є ? Чи ти із "сектору громадянського сміття"? Тому зникни не мели нісенітниць жалюгідне. Ти тільки собі паскудиш довбень..Аби таких придурків як ти було б менше - країна жила б краще..
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14.06.2020 09:20 Ответить
Зникнете такі як ви. Нажаль не відразу. навіть поза тим, що ви не усвідомлюєте, чому це відбудеться. Але жити краще ви не будете. Діалектика.
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20.06.2020 00:13 Ответить
Улад - воно іє Улад..
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20.06.2020 09:18 Ответить
ЗРЯ Богдан, думала он умнее.
Раньше "манипулировал" он,НО пультик отобрали,теперь Андрей обиженка.
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12.06.2020 10:31 Ответить
А не сыграть ли им на пианино ???
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12.06.2020 10:47 Ответить
Богдан обиженный что его выгнали как собаку, ничего, поскулит, поплачится, и успокоится.
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12.06.2020 11:21 Ответить
Вот читаю комменты, и начинаю понимать, что Богдана все раньше очень любили, а сейчас стали любить еще больше , хотя бред несёт несусветную, хотя бы в той фразе, которая начинается словами "Правила деловой этики...". Для начала я хотел бы знать где такие правила написаны, что период совместной деятельности не подлежит комментариям. Разве не комментировал Трамп деятельность своего госсекретаря Тиллерсона, или у Трампа тоже украинский менталитет? И таких комментариев найдется у политиков тысячи если покопаться. Вот вспоминаю я как на "Свободе слова" Богдан, своими надменно-насмешливыми улыбками пытался "ниже плинтуса" опустить Кличко, но не удалось выдающемуся адвокату, досконально знающему деловую этику, но недооценившему, что Виталия и не такие пытались вывести из равновесия.
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12.06.2020 11:27 Ответить
"где такие правила написаны" - эти правила не пишут, эти правила усваивают с молоком матери. но плебсу это не понять. для плебса главный авторитет рыжий заокеанский клоун
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12.06.2020 12:11 Ответить
Так народ тому вибрав , ну тих 73% , щоб було посмешище ,.. а чого клоуна закачують )))?
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12.06.2020 12:27 Ответить
Богдан, ты вы оба превращали. а теперь не смешно
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12.06.2020 13:22 Ответить
Бутусов: Богдан «сделал вместе» Зеленского, и дал понять - если не остановить дела по его партнеру Вавришу, то рейтинг президента будет уничтожен
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12.06.2020 14:22 Ответить
Вот вам и все "благородство" БОгдана...
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12.06.2020 14:23 Ответить
не смешите меня, слова благородство и порядочность к современным политикам не применимы)))) они даже не знают что это такое ))))

политики как правило, дерьмо редкостное, отличаются только количеством этого дерьма и силой вони от оного))))
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12.06.2020 17:25 Ответить
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