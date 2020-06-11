Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богданзаявил, что президент Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей, где нет коррупции" на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей".
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый Владимир Александрович, хотел ответить на Ваше интервью. Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничего хорошего)", - говорится в сообщении.
По словам Богдана, он останется порядочным человеком.
"О лишении меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока Вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - подытожил Богдан.
Напомним, ранее Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана.
"Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А новый оказался так же жадным и властолюбивым. Что окончательно убедило меня в насущной и срочной необходимости ликвидации поста президента Украины. Надо становится чисто парламентской республикою, уж больно въелись метастазы московского образа правления и в народ и в тех, кто приходит к власти в Украине.
В країні, в якій де-юре є парламентсько-президентський устрій, і досі ще всі важелі має одна людина, наврядчи щось зміниться після зміни статусу .... Систему очолює не президент, а тіньові гравці, тож, після ліквідації посади президента ті "гравці" нікуди не подінуться.
Коли ви вже всі второпаєте, що не президент робить країну такою, якою вона стала, а ціла низка мерзотників на всіх рівнях, які її такою робили впродовж багатьох десятиліть .
Зеля, я так понял хочет , что бы любой человек в его власти , выполнял только то , что скажет зеля. Его не интересует, разумные его действия или даже преступные, но должен сполнять. Человек с инициативой ему не нужен. Тупые служаки его устраивают. Думается , что сам зеля не способен организовать диктатуру, им руководят. Сам зеля является тупым исполнителем чужой воли.
А зважаючи на персональні образи ви мали б отримати бан, як на мене.
Хоча розуму вам це не додасть.
З таким поряд срати ніхто не сяде.
Раньше "манипулировал" он,НО пультик отобрали,теперь Андрей обиженка.
политики как правило, дерьмо редкостное, отличаются только количеством этого дерьма и силой вони от оного))))