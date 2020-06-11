Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богданзаявил, что президент Зеленский променял мечты о "стране счастливых людей, где нет коррупции" на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович, хотел ответить на Ваше интервью. Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй чем это заканчивалось (Никогда ничего хорошего)", - говорится в сообщении.

По словам Богдана, он останется порядочным человеком.

"О лишении меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность - я пообещал что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока Вы мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода - мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", - подытожил Богдан.

Напомним, ранее Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана.

"Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно", - сказал Зеленский.

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