УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9216 відвідувачів онлайн
Новини
34 088 155
Бродський (66) Зеленський (22456) Богдан Андрій (424) Єрмак Андрій (1352)

"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський

Президент України Володимир Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак не відповідатимуть на критику на їхню адресу з боку ексглави Офісу президента Андрія Богдана.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив бізнесмен Михайло Бродський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не можу не помудрагелити: як ви думаєте, президент і Єрмак витруть плювок чи викличуть Богдана на дуель? Це навіть плювком не назвеш, скорше обпісяв. Упевнений, що мовчки витруться, уроки вулиці у них є в їхньому безтурботному житті. Краще промовчати", - написав Бродський.

Нагадуємо, Зеленський в інтерв'ю заявив, що "влада була некорисна" для ексглави ОП Андрія Богдана. У відповідь Богдан заявив, що президент Зеленський перетворив владу "на посміховисько".

Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться - Бродський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви перетворили владу на посміховисько. Вами маніпулюють, - Богдан звернувся до Зеленського
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+70
Теперь стало понятно, когда богдан говорил в зоопарке "козлятина ты дурная", то кого конкретно имел он ввиду.
показати весь коментар
11.06.2020 21:09
+67
"Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский - Цензор.НЕТ 3870
показати весь коментар
11.06.2020 21:15
+53
"Богдан обписял президента и Ермака, они молча вытрутся" - Бродский - Цензор.НЕТ 2012
показати весь коментар
11.06.2020 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Віслюк за... Мабуть побачив данон в очах порєчєнкава.Зрадник і ворог України.
показати весь коментар
11.06.2020 21:45 Відповісти
Даже Овоща не обписивали во президента имеем,гордость аж ппц Теперь он начнёт мстить.В общем Богдану гаплык.От любви до ненависти,как говорится...
показати весь коментар
11.06.2020 21:39 Відповісти
овоща обс*рали!!! Особенно, когда вывесели билборды "Тому що лидер" естественно все читали правильно 3,14дер
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 8325
показати весь коментар
11.06.2020 22:03 Відповісти
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 8093
показати весь коментар
11.06.2020 22:06 Відповісти
Подстилка потомственная! Сколько поколений твоего ************** рода лизали и лижут жопу любому царьку?
показати весь коментар
11.06.2020 22:16 Відповісти
Зеленський втік від ветерана в Чернігові)

Кого не боїться Зеленський? Підніміть руку
показати весь коментар
11.06.2020 21:43 Відповісти
Моня Бродский чисто в своем Одесском стиле)) В Ютубе можно глянуть (при желании) интервью Гордона с ним. Два еврея в одном кадре это шо-то)), юмор у Мони шикарный
показати весь коментар
11.06.2020 21:47 Відповісти
Це я Богдана став навіть поважати за таке. Сильно сказав, від душі.
показати весь коментар
11.06.2020 21:49 Відповісти
Так видать у него есть для этого причина!!!Читал что за прорыв "первой линии обороны украинской государственности", в плане организации господствующей зелёной фракции(СН) в ВР-Богдану яуобы было обещано аж 400 млн у.е!!!А отдали только 50-120 у.е(разные источники)!!! Я помню некоторых челов которые убивали за три рубля...а тут такие деньжищи!!!
показати весь коментар
12.06.2020 08:35 Відповісти
а ТЮ його вже підтримала? Казала, що її ***** поплутав чи знала, що не пролізе у Раду, якщо не співатиме дифірамби пісюаністу?
показати весь коментар
12.06.2020 11:05 Відповісти
Теперь Богдан будет на велике гонять..
показати весь коментар
11.06.2020 21:54 Відповісти
Лузеры всплывают по очереди, осталось только Тягнибоку выплыть!!
показати весь коментар
11.06.2020 21:56 Відповісти
куда плюется каждый мусор. ...
плює насамперед на людину. "Щодо Вихлюпу Молока", січень 1967, Перекл. Юрій Буряк.
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 8144
показати весь коментар
11.06.2020 23:07 Відповісти
про таких как этот, махлак, ещё Песняры пели в далёкие годы, https://www.youtube.com/watch?v=cnEAWC6z60g . Ну как тут не смеяться?
показати весь коментар
11.06.2020 23:36 Відповісти
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 1977"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 9669
показати весь коментар
12.06.2020 00:54 Відповісти
в стране разгоняется хаос, что бы во время нападения не успели адекватно отреагировать!!! американцы вы думаете просто так два бомбордировщика проганяли через Украины, а до вас не доходит
показати весь коментар
11.06.2020 22:03 Відповісти
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 8681
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 6883
показати весь коментар
12.06.2020 01:03 Відповісти
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 5363
показати весь коментар
11.06.2020 22:06 Відповісти
Ну, і нехай ...... Жаба Гадюку
показати весь коментар
11.06.2020 22:25 Відповісти
Я думал этот старый еврейский боров уже пишет завещание своей Саре
показати весь коментар
11.06.2020 22:11 Відповісти
А ты хотел, шоб твоей?...
показати весь коментар
11.06.2020 22:24 Відповісти
Бродский подключился к травле еврея -Президента.О чём ещё можно говорить?.У евреев ещё похлеще,чем у украинцев.Три украинца -три гетьмана.Все жаждут Руины.Даже Стерненко с Марусей Зверобой в гетьманы рвутся.Удачи им.Людям с большой дороги.
показати весь коментар
11.06.2020 22:15 Відповісти
У евреев здесь давние терки.
Троцкий, суркис, Череп - околокравчуковское окружение
Пинчук же с ними не дружит, Троцкого даже в каталажку посадил в свое время.
показати весь коментар
11.06.2020 22:31 Відповісти
переписывай уж лучше методички, когда пытаешься что то пропердеть свое - усыраешься
показати весь коментар
11.06.2020 23:20 Відповісти
Богдан слабый человек и мстительный как Порошенко .Поэтому Президент Зеленский молодец что вышвырнул этих корупционеров.
показати весь коментар
11.06.2020 22:39 Відповісти
Самому не смешно?
показати весь коментар
11.06.2020 22:50 Відповісти
Наведи приклади помсти пороха)))) яке ж ти смішне)
показати весь коментар
11.06.2020 23:06 Відповісти
за те що комуняки посадили батька бариги за "хіщенія в особо крупних" розмірах і тому воно не змогло робити комсомольську карєру ...-це молдавське г...коли дорвалось до кресла преза країни незабуло помститись комунякам та заборонило їх партію)))))
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 5370
показати весь коментар
12.06.2020 01:11 Відповісти
убогий, галоперидол в тумбочке, не забывай принимать
показати весь коментар
11.06.2020 23:21 Відповісти
дяденька...вам плохо???
показати весь коментар
12.06.2020 00:43 Відповісти
ЦЕ КЛІНІКА - Зе ХОРОШИЙ, ПРОСТО У ВАС ЮМОРА НЕМА ЩОБ ЙОГО ДЕБІЛИЗМИ ТЕРПІТИ
показати весь коментар
12.06.2020 10:37 Відповісти
Жирная куча дерьма, Бродський. Шлюха вонючая
показати весь коментар
11.06.2020 22:40 Відповісти
Жидовские разборки в Украине - это супер! Ваше слово, Гандонов Дима.
показати весь коментар
11.06.2020 22:50 Відповісти
голос з 19-го року вiд земляка шмарклi



"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 6973
показати весь коментар
11.06.2020 22:57 Відповісти
Гарно сказано - РАБ і ШУТ ГОСПОДАРЕМ БУТИ НЕ МОЖЕ
показати весь коментар
12.06.2020 10:39 Відповісти
ага, недоумок убогого обписял
показати весь коментар
11.06.2020 23:00 Відповісти
Броцкій - нужний чілавєк, - йому з нужніка видніше ...
А що з цього приводу думає Богословська?
показати весь коментар
11.06.2020 23:11 Відповісти
этот богдан наверно некультурный, поэтому может написять на что угодно, наш гарант человек искусства поэтому пока рояль не увидит писюна не достанет.
показати весь коментар
11.06.2020 23:52 Відповісти
)))))))!!!!!!
показати весь коментар
12.06.2020 00:47 Відповісти
Богдан кстати достаточно внятно свою точку зрения всегда доносил и это он вытянул полоумного клоуна на верхушку. Сейчас все покатятся вниз и очень быстро)))
показати весь коментар
12.06.2020 01:09 Відповісти
Совсем не испытываю симпатий к бывшему члену команды членограев, но...
Мама Римма воспитывать детей не способна.
показати весь коментар
12.06.2020 02:31 Відповісти
это не то создание под названием "бродский "которое поливало мочой при януковощу юлию тимошенко???
показати весь коментар
12.06.2020 07:52 Відповісти
"Богдан обпісяв президента і Єрмака, вони мовчки витруться" - Бродський - Цензор.НЕТ 6972
показати весь коментар
12.06.2020 08:54 Відповісти
Миша,старый тухес,при зебилах даже такое всплывает?
показати весь коментар
12.06.2020 10:09 Відповісти
Не надо быть крупным аналитиком, что бы оценит ситуацию. Начиная с Чучмы администрации Президентов Украины были переполнены ФСБшной лаптеногой агентурой как чирий гноем. Как показали реальные события десятки этих глистообразных особей попали и в команду В. Ющенко и П. Порошенко. Перечислять не стану. Все кто более менее отслеживает события и поступки членов команд в курсе дела. Но упыря Тягнибакса, который был депутатом от партии "Наша Украина" и после исключенный из фракции обойти вниманием никак нельзя. За команду гопника прафффессара и команду Моники Гидранта речи вообще нет. Но...куда смотрят избиратели этого мусора, избиратели три поколения которых получили как минимум 8 класов "лучшего в мире образования", тут вопрос в иной плоскости. Наверное это врожденная умственная отсталость деградировашего люмпена совка и никакое образование тут уже не поможет. ПС. Только очередной Потоп и тотальная зачистка Земли от глистообразной ядовитой, заразной слизи.
показати весь коментар
12.06.2020 10:38 Відповісти
Обидва гнойні клоуни, це гарно що вони зараз у РЕАЛЬНОСТІ показують хто вони такі, щоб прозріли виборці Зе чуда, що вони наголосували у 2019
показати весь коментар
12.06.2020 10:42 Відповісти
цитировать бродского это - ДНО.
показати весь коментар
12.06.2020 13:38 Відповісти
Повністю згоден. Бродський це проститутка. Він завжди бігав по политичним блокам терпимості і де платили і мало е..ли там і зупинявся. Люди не розуміють що вони ні коли не виберуть тіх хто їх буде повністью удовлітворяти..я ж кажу із грязі в князі не вийде.. Кожен з наших президентів зробив щось хороше і щось погане .. а у народа що колись очі бачили хороше? Та ні коли. Завди бачили тільки погане. ну Бог вам суддя люди. Тільки світ стоїть на балансі і коли ви не бачите тогощо вас утримує від падіння вбезодню ви точно в неї впадете бо не цінете ви хорошого...в вас завжди перемогає бажання обісрать людину за погане ..оце вам цікаво а оцінити хороше та це фігня це його обов'язок...
показати весь коментар
12.06.2020 14:06 Відповісти
обасра...
Оба, с раннего утра
показати весь коментар
12.06.2020 14:18 Відповісти
ну мойша бродский это еще та гнида из вечно гонимых)))))
там где два еврея срутся, нормальным людям делать нечего , уважайте себя)))

лучше почитайте Бабеля, одессита. вот там шикарный еврейский юмор.
окунитесь в мир той Одессы)))))
показати весь коментар
12.06.2020 18:21 Відповісти
Була одна видатна людина в уряді. Колись.
показати весь коментар
12.06.2020 18:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 