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Вакарчук (340) Рахманин (120) Голос партия (499)

У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин

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Фракцию и партию "Голос" изначально воспринимали как проект Святослава Вакарчука, но в сейчас рейтинг партии выше, чем президентский рейтинг Вакарчука.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Партия в последние пару месяцев стала более самостоятельной, и внимание к другим членам этой партии - только повысилось. При том, что изначально и фракцию, и партию воспринимали как проект Вакарчука", - сказал он.

Рахманин признает, что Вакарчук - самое узнаваемое в партии лицо. Но многие партийцы, по его словам, выросли в активных законодателей и публичных политиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

"Рейтинг партии сейчас выше, чем рейтинг Вакарчука-кандидата в президенты. Поэтому можно говорить о том, что у каждого появилась возможность показать, насколько он состоятелен как член команды и как политик. Это возможность показать, чего ты стоишь, по большому счету", - подчеркнул Рахманин.

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте здесь.

11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Также на Цензор.НЕТ: Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"

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Топ комментарии
+17
Він усрався без бою.
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11.06.2020 21:45
+13
Я налию тобі, я налию собі гімна , а може із медом...
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...

У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7392
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11.06.2020 21:46
+9
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8569
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11.06.2020 21:52
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Правила форума Совет форумчан
Славко спасував. Не його це справа. ..політика.
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11.06.2020 21:43 Ответить
Він усрався без бою.
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11.06.2020 21:45 Ответить
Пропав "голос", що тут зробиш.
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11.06.2020 21:49 Ответить
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11.06.2020 22:02 Ответить
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11.06.2020 22:06 Ответить
його безвольна верхня губа насторажувала ще роком раньше...
но прихильники це застереження заперечували натхненно..
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11.06.2020 22:29 Ответить
А когось це дивує? Це було передбачувано з смого початку. Ц вде не перший його, так би мовити, демарш з Ради. 11 вересня 2008 року це все вже було. Вже він складав мандат. Так само десь через рік після обрання. Так шо нічого дивного. Політична та соціальна безвідповідальність йому притаманна. Як на мене дуже негарний вчинок. Ну та Бог йому суддя.
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11.06.2020 22:02 Ответить
Бог трійцю любить.Треба Сравку дати ще один шанс ! Втретє-точно все получиться !
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11.06.2020 22:18 Ответить
Невже більше року протримається? А корпоративи? Це ж святе. Треба було карантин продовжувати. Може трошки більше просидив би.
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11.06.2020 22:27 Ответить
2.5 у Голоса и 2.0 у Вакарчука?
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11.06.2020 21:44 Ответить
но эйфелева башня - выше...и ей пофиг это, а им - нет
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11.06.2020 22:16 Ответить
Возьмите любимое лакомство вашей собаки и дайте ей его понюхать. Затем поднимите его вверх, чтобы она не могла достать, и одновременно скажите «Голос!». Услышав команду, собака ни в коем случае не должна прыгать на вас, поэтому если пес довольно активен и прыгуч, пристегните поводок, положите его конец на землю и наступите на него (либо привяжите к дереву). Теперь ваш питомец не сможет прыгнуть или встать на задние лапы.
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11.06.2020 21:44 Ответить
не знущайся над песиком...
де зелені?..не мовчіть
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11.06.2020 22:31 Ответить
какие рейтинги? кто это сказал?
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11.06.2020 21:45 Ответить
эталон их рейтинга хранится в парижской палате мер. если хорошо присмотреться, то чуть правее от эталона метра можно разглядеть, напрягши зрение ))
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11.06.2020 22:07 Ответить
Що вони про себе думають?!!
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11.06.2020 22:32 Ответить
Але 20 голосів у Порошенка відібрав.
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11.06.2020 21:46 Ответить
А повинен був у Зеленського. Проект Славік здувся. Логічне завершення. Як і минулого разу.
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11.06.2020 22:04 Ответить
Я налию тобі, я налию собі гімна , а може із медом...
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...

У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7392
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11.06.2020 21:46 Ответить
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8569
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11.06.2020 21:52 Ответить
Славко якщо у когось і відібрав голоси - то у холопів народу! І за 20 патріотів в ВР ми повинні подякувати Славку. ЗІ голосував за націоналістів, і до Голосу тільки єдина претензія - не п*ть бужанського і дубінського. Нам треба не патріоти інтелігенти, а патріоти бійці в ВР.
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11.06.2020 21:52 Ответить
За что благодарить, за их бездеятельность в Раде ?
Я подписан на их канал в вайбер. Так там постов не было уже очень давно. А перед выборами каждый день всякую хрень постили.
Сдался он без боя. Дезертировал!
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11.06.2020 21:55 Ответить
Не сказав що вони бездіють.Щось там пропонують, критикують тощо. Більше від інтелігентів не дочекатися. В ВР треба проводити націоналістів. Щоб бужанські-дубінські в ВР повзком заповзали. А медведчуки з шуфричів в травпунктах ВР відсиджувались.
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11.06.2020 22:02 Ответить
Дуже активна в них діяльність, якщо навіть такий їхній симпатик як Ви не може пригадати нічого конкретного, що вони пропонували.
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9906
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11.06.2020 22:07 Ответить
Я їх симпатик? Я симпатик завжди тільки націоналістів )))). Просто в даному випадку для мене краще 20 депутатів з Голосу ніж на 20 депутатів більше у холопів народу
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11.06.2020 22:09 Ответить
-А армяне лучше чем грузины
- Чем лучше?
- Чем грузины
(из Армянского радио)
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11.06.2020 22:19 Ответить
Чувак, як би ці Німі, не пересрали Порошенку, то в Раді був би Андрій Полтава, від якого б срались дубінські-бужаннські.
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11.06.2020 22:55 Ответить
Чувак ці сруться тільки від прямого удару в морду.
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11.06.2020 23:03 Ответить
Ну, то хай Голос їм дасть.
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12.06.2020 00:27 Ответить
це, хто?
это, кто угодно, но только не медведь
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11.06.2020 22:24 Ответить
Вони голосують. І зовсім нeпогано.
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11.06.2020 23:38 Ответить
Вакарчук-президент? Це жарт? The Show Must Go On?
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11.06.2020 21:59 Ответить
Якби він тоді (в кінці 18го) не кочевряжився, то став би замість Блазня. Рейтинг у нього був вище.
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11.06.2020 22:07 Ответить
А сьогодні б знову були вибори.)))
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11.06.2020 22:10 Ответить
Не видавайте бажане за дійсність.
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11.06.2020 22:24 Ответить
Тепер можна тіко гадати, щоб сталося... Але мені, чомусь, здається, що то було б значно краще, ніж те, що ми маємо зараз
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11.06.2020 22:26 Ответить
Осенью уже пойдут записи новогодних передач, а там корпоративы и прочий "новогодний чёс". Славке не до этого пока, вернётся позже.
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11.06.2020 22:00 Ответить
Смотрел интервью Вакарчука. Когда отключил в телевизоре звук, он прказался мне очень убедительным.
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11.06.2020 22:02 Ответить
Рахманін ... Кіра Рудик ... Як жалько вас ...
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11.06.2020 22:07 Ответить
псиса, они уже депутаты...а, ты?
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11.06.2020 22:25 Ответить
Оні там такіє дєпутати, как он птіца.
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11.06.2020 22:57 Ответить
нормальный они там: с карточкой, значком, зарплато и записью в трудовой)
а он здесь не летает...даже не кажан
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11.06.2020 23:16 Ответить
недоделок, А в жизни везет, так и проживет.
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11.06.2020 22:09 Ответить
Да и певун он ниже среднего!
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11.06.2020 22:10 Ответить
Вспомнила бабка как молодой была называется.
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11.06.2020 22:11 Ответить
Рейтинг, партия - он хоть сам верит в то что говорит?
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11.06.2020 22:22 Ответить
Какие мы все придурки !! Доверяем править государством людям недоучкам хотя почти все с в .образованиям но это не управленцыи незаконодатели.Это временщики У них только одна задача -улучшить свое мат. состояние
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11.06.2020 22:23 Ответить
Так олигархи нам выбора не дают! (Спасибо Л.Д.кучме)
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11.06.2020 23:22 Ответить
Звичайно вищий - нуль більше ніж мінус один.
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11.06.2020 22:31 Ответить
какой там рейтинг у "Голоса"? 0 целых хрен десятых
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11.06.2020 22:39 Ответить
У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6628
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11.06.2020 23:04 Ответить
Чувак, ми в курсі, що вже 20-й рік революції відеогаджетів.
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12.06.2020 00:29 Ответить
То ви мабуть і в курсі, що за тридцять років в Україні звершилися три революції - усі на одному й тому ж Майдані і всі, як одна, переможні. А позаяк від останняьої нищівної перемоги минуло більше шести років, борцям перманентного спротиву вже час готуватися до наступної.
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12.06.2020 14:43 Ответить
В Украине должна быть двухпартийная система власти, одна при власти, а та что в оппозиции ее контролирует, как в США например.
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11.06.2020 23:12 Ответить
Лет через 200 будет.
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11.06.2020 23:16 Ответить
а я вообще забыл что есть такая фракция в раде как голос. и только когда прошла инфа что козлоблей свалил , я вспомнил . офигенная фракция, что есть, что нет, по барабану))))
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11.06.2020 23:16 Ответить
Ага, сегодня ваше дно выше дна 2008 года на 0,00 см.
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12.06.2020 02:35 Ответить
 
 