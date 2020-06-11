У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин
Фракцию и партию "Голос" изначально воспринимали как проект Святослава Вакарчука, но в сейчас рейтинг партии выше, чем президентский рейтинг Вакарчука.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.
"Партия в последние пару месяцев стала более самостоятельной, и внимание к другим членам этой партии - только повысилось. При том, что изначально и фракцию, и партию воспринимали как проект Вакарчука", - сказал он.
Рахманин признает, что Вакарчук - самое узнаваемое в партии лицо. Но многие партийцы, по его словам, выросли в активных законодателей и публичных политиков.
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"Рейтинг партии сейчас выше, чем рейтинг Вакарчука-кандидата в президенты. Поэтому можно говорить о том, что у каждого появилась возможность показать, насколько он состоятелен как член команды и как политик. Это возможность показать, чего ты стоишь, по большому счету", - подчеркнул Рахманин.
Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте здесь.
11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.
Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
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но прихильники це застереження заперечували натхненно..
де зелені?..не мовчіть
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...
Я подписан на их канал в вайбер. Так там постов не было уже очень давно. А перед выборами каждый день всякую хрень постили.
Сдался он без боя. Дезертировал!
- Чем лучше?
- Чем грузины
(из Армянского радио)
это, кто угодно, но только не медведь
а он здесь не летает...даже не кажан