У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін

Фракцію і партію "Голос" спочатку сприймали як проєкт Святослава Вакарчука, але в зараз рейтинг партії вище, ніж президентський рейтинг Вакарчука.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив лідер парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Партія за останні пару місяців стала самостійнішою, й увага до інших членів цієї партії - тільки підвищилася. При тому, що спочатку і фракцію, і партію сприймали як проєкт Вакарчука", - сказав він.

Рахманін визнає, що Вакарчук - найбільш впізнаване в партії обличчя. Але багато партійців, за його словами, виросли в активних законодавців і публічних політиків.

"Рейтинг партії зараз вищий, ніж рейтинг Вакарчука-кандидата в президенти. Тому можна говорити про те, що у кожного з'явилася можливість показати, наскільки він спроможний як член команди і як політик. Це можливість показати, чого ти вартий, за великим рахунком", - підкреслив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте тут.

11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

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