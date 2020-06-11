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Вакарчук (242) Рахманін (137) Голос партія (512)

У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін

У

Фракцію і партію "Голос" спочатку сприймали як проєкт Святослава Вакарчука, але в зараз рейтинг партії вище, ніж президентський рейтинг Вакарчука.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив лідер парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Партія за останні пару місяців стала самостійнішою, й увага до інших членів цієї партії - тільки підвищилася. При тому, що спочатку і фракцію, і партію сприймали як проєкт Вакарчука", - сказав він.

Рахманін визнає, що Вакарчук - найбільш впізнаване в партії обличчя. Але багато партійців, за його словами, виросли в активних законодавців і публічних політиків.

"Рейтинг партії зараз вищий, ніж рейтинг Вакарчука-кандидата в президенти. Тому можна говорити про те, що у кожного з'явилася можливість показати, наскільки він спроможний як член команди і як політик. Це можливість показати, чого ти вартий, за великим рахунком", - підкреслив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте тут.

11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Читайте також: Вакарчук увесь тиждень не був у Раді, бо вирішує сімейні справи, - "Голос"
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Топ коментарі
+17
Він усрався без бою.
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11.06.2020 21:45
+13
Я налию тобі, я налию собі гімна , а може із медом...
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...

У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7392
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11.06.2020 21:46
+9
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8569
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11.06.2020 21:52
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Славко спасував. Не його це справа. ..політика.
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Він усрався без бою.
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11.06.2020 21:45 Відповісти
Пропав "голос", що тут зробиш.
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11.06.2020 21:49 Відповісти
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11.06.2020 22:02 Відповісти
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11.06.2020 22:06 Відповісти
його безвольна верхня губа насторажувала ще роком раньше...
но прихильники це застереження заперечували натхненно..
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11.06.2020 22:29 Відповісти
А когось це дивує? Це було передбачувано з смого початку. Ц вде не перший його, так би мовити, демарш з Ради. 11 вересня 2008 року це все вже було. Вже він складав мандат. Так само десь через рік після обрання. Так шо нічого дивного. Політична та соціальна безвідповідальність йому притаманна. Як на мене дуже негарний вчинок. Ну та Бог йому суддя.
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11.06.2020 22:02 Відповісти
Бог трійцю любить.Треба Сравку дати ще один шанс ! Втретє-точно все получиться !
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11.06.2020 22:18 Відповісти
Невже більше року протримається? А корпоративи? Це ж святе. Треба було карантин продовжувати. Може трошки більше просидив би.
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11.06.2020 22:27 Відповісти
2.5 у Голоса и 2.0 у Вакарчука?
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11.06.2020 21:44 Відповісти
но эйфелева башня - выше...и ей пофиг это, а им - нет
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11.06.2020 22:16 Відповісти
Возьмите любимое лакомство вашей собаки и дайте ей его понюхать. Затем поднимите его вверх, чтобы она не могла достать, и одновременно скажите «Голос!». Услышав команду, собака ни в коем случае не должна прыгать на вас, поэтому если пес довольно активен и прыгуч, пристегните поводок, положите его конец на землю и наступите на него (либо привяжите к дереву). Теперь ваш питомец не сможет прыгнуть или встать на задние лапы.
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11.06.2020 21:44 Відповісти
не знущайся над песиком...
де зелені?..не мовчіть
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11.06.2020 22:31 Відповісти
какие рейтинги? кто это сказал?
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11.06.2020 21:45 Відповісти
эталон их рейтинга хранится в парижской палате мер. если хорошо присмотреться, то чуть правее от эталона метра можно разглядеть, напрягши зрение ))
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11.06.2020 22:07 Відповісти
Що вони про себе думають?!!
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11.06.2020 22:32 Відповісти
Але 20 голосів у Порошенка відібрав.
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11.06.2020 21:46 Відповісти
А повинен був у Зеленського. Проект Славік здувся. Логічне завершення. Як і минулого разу.
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11.06.2020 22:04 Відповісти
Я налию тобі, я налию собі гімна , а може із медом...
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...

У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7392
показати весь коментар
11.06.2020 21:46 Відповісти
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8569
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11.06.2020 21:52 Відповісти
Славко якщо у когось і відібрав голоси - то у холопів народу! І за 20 патріотів в ВР ми повинні подякувати Славку. ЗІ голосував за націоналістів, і до Голосу тільки єдина претензія - не п*ть бужанського і дубінського. Нам треба не патріоти інтелігенти, а патріоти бійці в ВР.
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11.06.2020 21:52 Відповісти
За что благодарить, за их бездеятельность в Раде ?
Я подписан на их канал в вайбер. Так там постов не было уже очень давно. А перед выборами каждый день всякую хрень постили.
Сдался он без боя. Дезертировал!
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11.06.2020 21:55 Відповісти
Не сказав що вони бездіють.Щось там пропонують, критикують тощо. Більше від інтелігентів не дочекатися. В ВР треба проводити націоналістів. Щоб бужанські-дубінські в ВР повзком заповзали. А медведчуки з шуфричів в травпунктах ВР відсиджувались.
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11.06.2020 22:02 Відповісти
Дуже активна в них діяльність, якщо навіть такий їхній симпатик як Ви не може пригадати нічого конкретного, що вони пропонували.
У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9906
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11.06.2020 22:07 Відповісти
Я їх симпатик? Я симпатик завжди тільки націоналістів )))). Просто в даному випадку для мене краще 20 депутатів з Голосу ніж на 20 депутатів більше у холопів народу
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11.06.2020 22:09 Відповісти
-А армяне лучше чем грузины
- Чем лучше?
- Чем грузины
(из Армянского радио)
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11.06.2020 22:19 Відповісти
Чувак, як би ці Німі, не пересрали Порошенку, то в Раді був би Андрій Полтава, від якого б срались дубінські-бужаннські.
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11.06.2020 22:55 Відповісти
Чувак ці сруться тільки від прямого удару в морду.
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11.06.2020 23:03 Відповісти
Ну, то хай Голос їм дасть.
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12.06.2020 00:27 Відповісти
це, хто?
это, кто угодно, но только не медведь
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11.06.2020 22:24 Відповісти
Вони голосують. І зовсім нeпогано.
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11.06.2020 23:38 Відповісти
Вакарчук-президент? Це жарт? The Show Must Go On?
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11.06.2020 21:59 Відповісти
Якби він тоді (в кінці 18го) не кочевряжився, то став би замість Блазня. Рейтинг у нього був вище.
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11.06.2020 22:07 Відповісти
А сьогодні б знову були вибори.)))
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11.06.2020 22:10 Відповісти
Не видавайте бажане за дійсність.
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11.06.2020 22:24 Відповісти
Тепер можна тіко гадати, щоб сталося... Але мені, чомусь, здається, що то було б значно краще, ніж те, що ми маємо зараз
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11.06.2020 22:26 Відповісти
Осенью уже пойдут записи новогодних передач, а там корпоративы и прочий "новогодний чёс". Славке не до этого пока, вернётся позже.
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11.06.2020 22:00 Відповісти
Смотрел интервью Вакарчука. Когда отключил в телевизоре звук, он прказался мне очень убедительным.
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11.06.2020 22:02 Відповісти
Рахманін ... Кіра Рудик ... Як жалько вас ...
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11.06.2020 22:07 Відповісти
псиса, они уже депутаты...а, ты?
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11.06.2020 22:25 Відповісти
Оні там такіє дєпутати, как он птіца.
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11.06.2020 22:57 Відповісти
нормальный они там: с карточкой, значком, зарплато и записью в трудовой)
а он здесь не летает...даже не кажан
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11.06.2020 23:16 Відповісти
недоделок, А в жизни везет, так и проживет.
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11.06.2020 22:09 Відповісти
Да и певун он ниже среднего!
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11.06.2020 22:10 Відповісти
Вспомнила бабка как молодой была называется.
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11.06.2020 22:11 Відповісти
Рейтинг, партия - он хоть сам верит в то что говорит?
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11.06.2020 22:22 Відповісти
Какие мы все придурки !! Доверяем править государством людям недоучкам хотя почти все с в .образованиям но это не управленцыи незаконодатели.Это временщики У них только одна задача -улучшить свое мат. состояние
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11.06.2020 22:23 Відповісти
Так олигархи нам выбора не дают! (Спасибо Л.Д.кучме)
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11.06.2020 23:22 Відповісти
Звичайно вищий - нуль більше ніж мінус один.
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11.06.2020 22:31 Відповісти
какой там рейтинг у "Голоса"? 0 целых хрен десятых
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11.06.2020 22:39 Відповісти
У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін - Цензор.НЕТ 6628
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11.06.2020 23:04 Відповісти
Чувак, ми в курсі, що вже 20-й рік революції відеогаджетів.
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12.06.2020 00:29 Відповісти
То ви мабуть і в курсі, що за тридцять років в Україні звершилися три революції - усі на одному й тому ж Майдані і всі, як одна, переможні. А позаяк від останняьої нищівної перемоги минуло більше шести років, борцям перманентного спротиву вже час готуватися до наступної.
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12.06.2020 14:43 Відповісти
В Украине должна быть двухпартийная система власти, одна при власти, а та что в оппозиции ее контролирует, как в США например.
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11.06.2020 23:12 Відповісти
Лет через 200 будет.
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11.06.2020 23:16 Відповісти
а я вообще забыл что есть такая фракция в раде как голос. и только когда прошла инфа что козлоблей свалил , я вспомнил . офигенная фракция, что есть, что нет, по барабану))))
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11.06.2020 23:16 Відповісти
Ага, сегодня ваше дно выше дна 2008 года на 0,00 см.
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12.06.2020 02:35 Відповісти
 
 