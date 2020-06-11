У "Голосу" зараз рейтинг вищий, ніж у Вакарчука-кандидата в президенти, - Рахманін
Фракцію і партію "Голос" спочатку сприймали як проєкт Святослава Вакарчука, але в зараз рейтинг партії вище, ніж президентський рейтинг Вакарчука.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив лідер парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Партія за останні пару місяців стала самостійнішою, й увага до інших членів цієї партії - тільки підвищилася. При тому, що спочатку і фракцію, і партію сприймали як проєкт Вакарчука", - сказав він.
Рахманін визнає, що Вакарчук - найбільш впізнаване в партії обличчя. Але багато партійців, за його словами, виросли в активних законодавців і публічних політиків.
"Рейтинг партії зараз вищий, ніж рейтинг Вакарчука-кандидата в президенти. Тому можна говорити про те, що у кожного з'явилася можливість показати, наскільки він спроможний як член команди і як політик. Це можливість показати, чого ти вартий, за великим рахунком", - підкреслив Рахманін.
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним читайте тут.
11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження. При цьому він збирається продовжити роботу в політсилі, а також візьме участь у великому просвітницькому проєкті, розповів Вакарчук.
Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юрист і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.
Будь ласка, зачекайте...
но прихильники це застереження заперечували натхненно..
де зелені?..не мовчіть
Я не здамся без бою!!!
звиздюк він короче кажучи...
Я подписан на их канал в вайбер. Так там постов не было уже очень давно. А перед выборами каждый день всякую хрень постили.
Сдался он без боя. Дезертировал!
- Чем лучше?
- Чем грузины
(из Армянского радио)
это, кто угодно, но только не медведь
а он здесь не летает...даже не кажан