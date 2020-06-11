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Беларусь (7771) визит (2990) Ермак Андрей (1240)

Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь

Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества и запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

"Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участием президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", – сказано в сообщении.

Также стороны обсудили углубление украинско-белорусского сотрудничества.

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"Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество", – говорится в сообщении.

Кроме того Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры. В частности речь шла о значительных успехах обновления транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ.

Отдельно руководитель ОП Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак и Сергиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

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Во время визита также состоялся ряд встреч с членами нового правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым.

Также состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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Топ комментарии
+19
Бо, крім Білорусі і Венесуели, його ніхто не запросить
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11.06.2020 21:48
+15
Навіщо йому пертись в Білорусь ?
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11.06.2020 21:46
+12
Готує місце для постійного проживання.
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11.06.2020 21:47
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Навіщо йому пертись в Білорусь ?
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11.06.2020 21:46 Ответить
Готує місце для постійного проживання.
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11.06.2020 21:47 Ответить
Бо, крім Білорусі і Венесуели, його ніхто не запросить
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11.06.2020 21:48 Ответить
опыт у бацьки перенимать...как балансировать
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11.06.2020 21:48 Ответить
Так Лука просто стоит раком и у одного сосет а другому жопу подставляет. Какая тут балансировка?
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11.06.2020 22:01 Ответить
Фото Бубочки раком уже видели,игру на рояле слышали.Отсос покажите,чтобы зелеботы учились.
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11.06.2020 22:29 Ответить
протух ужо бацька - там зараз гебе кремлівське хороводи водить конкурс проводить на нового гауляйтера РБ
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11.06.2020 22:04 Ответить
Дуже хочу помилятися, але я теж такої думки...
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11.06.2020 22:57 Ответить
еге, працюють по молдовсько-вірменській схемі, аж не паляться
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11.06.2020 23:24 Ответить
Там некуда и нечем перенимать!
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12.06.2020 00:21 Ответить
Ну нічого собі провал !
Не змусив штати бомбити расєйку ! Нездара той Петька.
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11.06.2020 21:54 Ответить
і зухвале вбивство хутіна не підготував.
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11.06.2020 21:54 Ответить
У Моники таки прорыв во внешней политике. Уже вмешался в выборы США. Подставил Президента США под процедуру импичмента. Его потрепал по щечке сам Юнкер. Ему подарила велосипед Президент Эстонии.Он пообщался с полумертвым султаном Омана. У него в трагедии в Иране была перемога. Я ничего не пропустил?
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11.06.2020 22:03 Ответить
Забавно. Американец учит нас выбирать президента
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11.06.2020 22:10 Ответить
zабавно ето новоиспеченный кац под украинским флагом...
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11.06.2020 22:14 Ответить
Оно даже еще мысли не научилось формулировать
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11.06.2020 22:19 Ответить
то ли кац,то ли поц - сходу не разберешь..
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11.06.2020 22:19 Ответить
Оно думает шо оно кац. Hа самом деле оно еле-еле поц.
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11.06.2020 22:24 Ответить
Где именно?
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11.06.2020 22:18 Ответить
В Караганде!
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11.06.2020 22:21 Ответить
Ну а я за шо? Оттуда твои "мысли" и растут.
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11.06.2020 22:23 Ответить
Голосуй дальше за мёртвую белку в штанах и гордись её вяликой политикой
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11.06.2020 22:26 Ответить
русский, ты точно будешь последним существом на планете, у которого я спрошу совета за кого мне голосовать.
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11.06.2020 22:29 Ответить
За кого тебе голосовать тебе даже рюский не ответит
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11.06.2020 22:30 Ответить
Ну ты же только шо хрюкнул, русский, хотя я тебя не просил.
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11.06.2020 22:31 Ответить
Потому как уже всем пофиг, кто у вас победит из 2-х вяличайших мыслителей
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11.06.2020 22:33 Ответить
Тебе вообще все пофиг. Ты ж зеленая слизь, тебе комфортно под любым сапогом. Какая разница.
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11.06.2020 22:35 Ответить
В точку. Это ваш лозунг! Какая разница - между 2-мя одинаковыми партиями, 2-мя одинаковыми президентами
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11.06.2020 22:37 Ответить
Не, слизняк, ты на нас лозунг Моники не перекладывай. Это ваш зеленый вошдь озвучил под ваше дружное мычание
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11.06.2020 22:39 Ответить
Кстати, напомни, какой там у вас символ демократов?
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 6155
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11.06.2020 22:41 Ответить
Давай я тебе лучше напомню, шо в любом случаe я в месяц буду делать больше, чем ты в год
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11.06.2020 22:43 Ответить
Конечно делай. Символ демократов призывает к достойному труду
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11.06.2020 22:44 Ответить
Лозунг Моники призывает к попрошайничеству. Чем вы и занимаетесь. Принимаете со всех сторон. Труд - это не ваш, не русское.
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11.06.2020 22:54 Ответить
Подскажи, отец родной, где найти в магазине что нибудь Made in USA
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11.06.2020 23:02 Ответить
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 3193
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11.06.2020 22:33 Ответить
любой кац на вопрос "где" - ответит "в караганде"
поеты - мля, недостреляные....
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11.06.2020 22:26 Ответить
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 4371
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11.06.2020 22:29 Ответить
кац у нас фотошопщик и быстрый - уже стало интереснее....)))
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11.06.2020 22:34 Ответить
база картинок своя или ваша общая сбушно - нкаведешная?
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11.06.2020 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gdMvn7tYxtA&list=RDgdMvn7tYxtA&start_radio=1 Давай мы с тобой сыграем в прядки. И я тебя искать не буду (с)
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11.06.2020 22:55 Ответить
в прядки?...- ну давай ходайся...
я так понимаю с буквой "д" у тебя все в поряде, а ты не пробовал вообще все буквы на "д" заменять?
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11.06.2020 23:22 Ответить
Я знал что ты купишься на орфографию Ладно, бывай, американец. Надоел ты мне.
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11.06.2020 23:27 Ответить
и я знал, шо ты необучная скотыняка ...
от видишь оба все знали...
с копейкой домой пойдешь - калбасы мужу купи
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11.06.2020 23:30 Ответить
на смене до скольки?
у вас там и сейчас уже собачий голос, а не время...
так до скольки?
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11.06.2020 23:38 Ответить
А скольк осталось неоцененным,и встреча с императором Японии,экскурсии на Ниагару и Фудзияму,забеги по фонтанам,пожирание шаурмы.А кстати ,штраф за кафе он уже заплатил,а благодарность от врачей Волновахи за запрет костюмов от Пороха уже получил?Они,еще,кстати живы?
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11.06.2020 22:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/26/7196370/
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11.06.2020 22:48 Ответить
Белорусам надо бы поосторожнее с таким визитером, как бы чего не вышло неожиданного.
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11.06.2020 22:54 Ответить
Беларусы против Лукашенко, украинцы против Зеленского, беларусы за Зеленского. Может Зеленского сделаем президентом Беларуси?
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11.06.2020 21:46 Ответить
Готують місце для ПМП?
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11.06.2020 21:46 Ответить
Ермак галимый сепар, как собственно и Зе
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11.06.2020 21:46 Ответить
Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь - Цензор.НЕТ 6940
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11.06.2020 21:50 Ответить
Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь - Цензор.НЕТ 236
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11.06.2020 21:57 Ответить
Буде вчитися у Лукашенка як покласти країну під кацапів.
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11.06.2020 21:55 Ответить
А може таки вирішив коронавірусом заразитися?
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11.06.2020 22:04 Ответить
Ждемс новых зешкваров от зезидента
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11.06.2020 21:56 Ответить
так у нас президент Ермак а Зе ниже канцелярского работника Ермака этот правит бал а Зе поездки по потемкинским деревням видосики одним словом полныЙ день игры актера РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА УЖЕ ГОД ГАСТРОЛЕЙ А СТРАНА НА ОТКУП ДРУЗЬЯМ КУМЬЯМ ОЛИГАРХАМ И ВОРЬЮ
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11.06.2020 21:56 Ответить
Оман №2? Опять случайно встретится в минске в лифте с кремлевскими послами? Или кто то поверит что Зеленского интересует беларузкая картошка и креветки?
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11.06.2020 21:59 Ответить
На октябрь, тогда ладно, в Беларуси уже будет новый президент Виктор Бабарико.
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11.06.2020 22:00 Ответить
От него москвой за версту несёт. Я в данной ситуации реально не знаю а кого голосовать...
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11.06.2020 23:01 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/6/11/382002/
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11.06.2020 23:10 Ответить
Я был председателем правления Белгазпромбанка 20 лет...

А в остальном лайт-популизм и работа на - понравится всем... У меня кум рашист , мечтающий о вхождении в россию, сразу в нём своего увидел...
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11.06.2020 23:49 Ответить
стрілу забили?
бо в післяоманській реальності його не відпустять далі, ніж на дистанцію вистілу з "бука"
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11.06.2020 22:00 Ответить
Разве организацией встреч президентов не МИД занимается?
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11.06.2020 22:05 Ответить
Кто управляет страной, тот и визитами Зеленского распоряжается. Решает к кому и когда ему ехать, согласовывает повестку дня и, вообще, определяет внешнюю политику государства.
Получилось так, что проголосовавшие в прошлом году на президентских выборах выбрали не Зеленского, а выбрали Ермака, который, де-факто, служит не Украине, а России.
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11.06.2020 22:34 Ответить
Глава Украины это Дерь Мак, с ним батька и будет говорить,а Бубочка просто статист.
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11.06.2020 22:36 Ответить
Зиц-председатель, нежащийся, как выразился Богдан, в "тёплой ванне".
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11.06.2020 22:41 Ответить
Так през Украины Ермак или Аваков? Я запутался.
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11.06.2020 22:48 Ответить
Отэто по-нашему. Посидеть в баньке с родным человеком, поговорить по душам, поностальгировать по самому вкусному пломбиру. попеть под гармонь советских песен, хряпнуть водяры русской... А то лезут тут какие-то европейцы сраные с какими=то непонятными ценностями, соросята всякие стрёмные... Жаль, Владимвладимыча не будет, втроем еще душевнее было бы...
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11.06.2020 22:07 Ответить
Єрмак в Мінську обговорив подробиці майбутнього візиту Зеленського в Білорусь - Цензор.НЕТ 9144
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11.06.2020 22:09 Ответить
Надеюсь и про Ермака не меньше знает? И молчит...А это уже соучастие...
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11.06.2020 22:49 Ответить
Братья белоруссы, бегите ставить свечку, шобы у вас там ничего не взорвалось, не сгорело и не затопило. Бедоносец едет
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11.06.2020 22:11 Ответить
А уже волнуюсь за бацьку
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11.06.2020 22:19 Ответить
октябре батьки ужо не будет,визит придется отменить
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11.06.2020 22:39 Ответить
Ермак? А що входить в твої обов'язки?
Ти гастрольний менеджер? Смотрящий від Пу?
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11.06.2020 22:16 Ответить
колю на лісапєті буде учить їздить.
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11.06.2020 22:17 Ответить
Ну усьо,песец Батьке.Карма,однако такая у Бубочки.
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11.06.2020 22:28 Ответить
Ещё одно подтверждение, что Зеленский стремительно становится нерукопожатным на Западе.
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11.06.2020 22:30 Ответить
Оно же сказало ,что это Порох виноват,всю правду о нем рассказал.
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11.06.2020 22:38 Ответить
Его ничтожество видно всем невооруженным взглядом и без Пороха, пусть себе не льстит.
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11.06.2020 22:42 Ответить
В Минске предстоит встреча путинских шестёрок. Смешно и грустно.... Будут сидеть , корчить из себя президентов.... А обсуждать будут наискорейшее выполнение путинских заданий, приказов и требований...Возможно. даже обговорят союзное государство под предводительством кремлёвской воши лобковой... Дожились, выбрали путинского гауляйтера и ждём каких-то положительных перемен...
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11.06.2020 22:56 Ответить
Козирь як оте фігаро - воно й віцепрез й міністр ЗС , воно й слуга двох господ одночасно- й на банковій й того що у рашистському бункері зараз сидить
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12.06.2020 02:32 Ответить
Нащо відвідувати країну, яка підтримала окупацію Криму і не засудила військове вторгнення у Донбас. Ми таким чином легалізуємо ці події
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12.06.2020 07:37 Ответить
 
 