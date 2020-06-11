Ермак в Минске обсудил подробности будущего визита Зеленского в Беларусь
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества и запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
"Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участием президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", – сказано в сообщении.
Также стороны обсудили углубление украинско-белорусского сотрудничества.
"Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество", – говорится в сообщении.
Кроме того Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры. В частности речь шла о значительных успехах обновления транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ.
Отдельно руководитель ОП Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Ермак и Сергиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.
Во время визита также состоялся ряд встреч с членами нового правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.
В частности, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым.
Также состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
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хороводи водитьконкурс проводить на нового гауляйтера РБ
Не змусив штати бомбити расєйку ! Нездара той Петька.
поеты - мля, недостреляные....
я так понимаю с буквой "д" у тебя все в поряде, а ты не пробовал вообще все буквы на "д" заменять?
от видишь оба все знали...
с копейкой домой пойдешь - калбасы мужу купи
у вас там и сейчас уже собачий голос, а не время...
так до скольки?
А в остальном лайт-популизм и работа на - понравится всем... У меня кум рашист , мечтающий о вхождении в россию, сразу в нём своего увидел...
бо в післяоманській реальності його не відпустять далі, ніж на дистанцію вистілу з "бука"
Получилось так, что проголосовавшие в прошлом году на президентских выборах выбрали не Зеленского, а выбрали Ермака, который, де-факто, служит не Украине, а России.
Ти гастрольний менеджер? Смотрящий від Пу?