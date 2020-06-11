"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин

Уход из парламента Святослава Вакарчука не повлияет на финансирование партии "Голос", потому что у нее не было спонсоров, которых она может потерять.

Об этом лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Насколько нам тяжело будет с финансовой точки зрения? Думаю, будет тяжело. Но это никоим образом не связано с отходом Святослава Вакарчука от парламентской деятельности. Это будет связано в принципе с кризисом, который переживает страна. Людям, которые готовы жертвовать на партию, будет сложнее изыскивать такие средства. У нас не было никаких особых спонсоров, которые теоретически могут уйти в связи с отходом Вакарчука от деятельности. Это я абсолютно откровенно заявляю", — сказал Рахманин.

Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.

"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции – это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди – я пожимаю плечами. Честно", — ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.

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По словам Рахманина, степень финансового благополучия партии можно определить по наличию билбордов, рекламы и СМИ.

"Очень легко отследить – есть лишние средства у партии или нет. Это прекрасный маркер для любого человека, который предрасположен к неким аналитическим действиям и знает, как это работает. По-моему, совершенно очевидно, что лишних средств у этой партии нет. И никакого Виктора Михайловича, Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича за нами, слава Богу, нет. Это просто смешно", — сказал Рахманин.

Финансирование партия "Голос", по его словам, получает от государства и из добровольных взносов.

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте здесь.

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11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.