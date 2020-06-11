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Вакарчук (340) финансирование (1771) Рахманин (120) Голос партия (499)

"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин

Уход из парламента Святослава Вакарчука не повлияет на финансирование партии "Голос", потому что у нее не было спонсоров, которых она может потерять.

Об этом лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Насколько нам тяжело будет с финансовой точки зрения? Думаю, будет тяжело. Но это никоим образом не связано с отходом Святослава Вакарчука от парламентской деятельности. Это будет связано в принципе с кризисом, который переживает страна. Людям, которые готовы жертвовать на партию, будет сложнее изыскивать такие средства. У нас не было никаких особых спонсоров, которые теоретически могут уйти в связи с отходом Вакарчука от деятельности. Это я абсолютно откровенно заявляю", — сказал Рахманин.

Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.

"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции – это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди – я пожимаю плечами. Честно", — ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.

Читайте также: У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин

По словам Рахманина, степень финансового благополучия партии можно определить по наличию билбордов, рекламы и СМИ.

"Очень легко отследить – есть лишние средства у партии или нет. Это прекрасный маркер для любого человека, который предрасположен к неким аналитическим действиям и знает, как это работает. По-моему, совершенно очевидно, что лишних средств у этой партии нет. И никакого Виктора Михайловича, Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича за нами, слава Богу, нет. Это просто смешно", — сказал Рахманин.

Финансирование партия "Голос", по его словам, получает от государства и из добровольных взносов.

Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте здесь.

Также на Цензор.НЕТ: Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"

11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

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Топ комментарии
+7
Ну, теперь понятно: Славка без денег не работает! Клятвы Хипократа не давал....
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11.06.2020 22:21
+7
що - пІнчук вже відмовився фінвнсувати...Мавр свою справу зробив- Мавр може вмерти...
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11.06.2020 22:21
+5
Вакарчук гарно заходить і гарно виходить.
"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин - Цензор.НЕТ 475
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11.06.2020 22:31
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Правила форума Совет форумчан
камо бы им в партию. он бы поправил им дела с финансами. а можно и с марией деви христос договор подписать ))
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11.06.2020 22:20 Ответить
Ну, теперь понятно: Славка без денег не работает! Клятвы Хипократа не давал....
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11.06.2020 22:21 Ответить
Гіпократ НЕ лікував БЕЗКОШТОВНО.
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12.06.2020 06:49 Ответить
Да ладно. Славик на пару концертов сьездит в Беларусь и подкинет деньжат партии. Партейный взнос!
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11.06.2020 22:21 Ответить
що - пІнчук вже відмовився фінвнсувати...Мавр свою справу зробив- Мавр може вмерти...
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11.06.2020 22:21 Ответить
И никакого Виктора Михайловича, Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича за нами, слава Богу, нет.

А про Джорджа Тивадаровича змовчав.
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11.06.2020 22:25 Ответить
Почему смолчал? Вот в тексте:

"Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.
"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции - это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди - я пожимаю плечами. Честно", - ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/n3201523"
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11.06.2020 22:38 Ответить
Іншими словами,фракція Голосу існуватиме півроку-рік,доки принципові й чесні не подадуться на вольні хлєба.
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11.06.2020 22:26 Ответить
Всплакнул. Куда пожертвования перечислять?
Блин, и я за вас голосовал. Хватит хныкать. Посчитай сколько людей остались без работы?
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11.06.2020 22:27 Ответить
А че голосовал то? За Славона?
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11.06.2020 22:31 Ответить
А як буде важко ПЄСу,коли Петра посадять у буцегарню))
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11.06.2020 22:29 Ответить
Тупо мечтатель?...
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11.06.2020 22:34 Ответить
А шо втіче до Ростова?
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11.06.2020 22:38 Ответить
В 148-й раз?
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11.06.2020 22:43 Ответить
Так ща не час,з ДБР він когті рвав гарно,як Янук по пінькам))
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11.06.2020 22:48 Ответить
Залізь назад у ту дірку із якої ти вилізло - сліпе, дурне і безкорисне створіння!
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11.06.2020 23:19 Ответить
За хулиганство?
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11.06.2020 22:57 Ответить
Рік пройшов...закінчилася весна, почалося літо...а зебілоїди продовжують читати одну й ту саму мантру про "посадить Порошенка"! Навіть вже молитеся на ************ кацапську (Б)єнєдіктову - а вдруг у неї вийде і пох...й на Україну, ага?!
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11.06.2020 23:17 Ответить
за німі другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже трудни...
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11.06.2020 22:31 Ответить
К сожалению, без серьезного финансирования товарищей с миллиардами, которые таким образом лоббируют свои интересы, у нас не возникают партии проходящие в парламент, хотя...кто в этом признается, когда политика - дело грязное, ложь и лицемерии основные ее составляющие.
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11.06.2020 22:31 Ответить
Вакарчук гарно заходить і гарно виходить.
"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин - Цензор.НЕТ 475
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11.06.2020 22:31 Ответить
Як же добре, що бабу Юлю с ВР лише вперед ногами винести зможуть - сама вона звідти не піде.
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11.06.2020 22:37 Ответить
Сама вона туди не заходить. Її обирають виборці.
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11.06.2020 22:45 Ответить
Славка також вибирали...
Хоча...проїхали"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3128
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11.06.2020 22:54 Ответить
"Голосу" буде фінансово важко, але це не пов'язано з виходом Вакарчука, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2203
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11.06.2020 23:05 Ответить
Прям дежавю какоето!)))
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11.06.2020 22:34 Ответить
Да сказал бы уже просто, завтра на всех столбах повесим объявление: "Продаётся фракция. Недорого". Так нет же, надо, как говаривал у меня препод в своё время, потягать зайця за яйця. Рахманин как та Саша Грей, если бы она попробовала изображать из себя невинность.
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11.06.2020 22:35 Ответить
Вакарчук,то целка, то не целка. Я сразу говорил, что это недоразумение сдуется. Ему песенки только плаксивые завывать картавым прононсом под базаром. Лабух недоделанный и маменькин сынок. Еще бы одного самодеятельного гнусавого клоуна отправить назад в КВН. Не везет украинцам с еврейскими гетманами.
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11.06.2020 22:42 Ответить
https://censor.net/news/3201523/golosu_budet_finansovo_tyajelo_no_eto_ne_svyazano_s_uhodom_vakarchuka_rahmaninВСЁ кругом на подачках олигархов,а в Германии канцлер получает €17 701,40.,ну кто пониже ещё меньше.
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11.06.2020 22:44 Ответить
Не твоя війна-а-а-а, аа? Славку?! Свою підлу місію ти виконав. А пінчук розклав яйця по різних корзинах. Оптова партія німих які тільки і шукають хто більше заплатить, пінчукові вже давно не цікава, у нього є своя квота у прислужників. Потрібні рішення прийняті! Папу не трогають,денєжка капаєт, зачем платить больше? Зараз сама незалежна партія штрейкбрехерів почне показувати свою "повну" незалежність проситися по різних фракціях, щоб хоч 500 гривень за голос (***, вибачте, бридко навіть те слово писати) хтось дав. СлавкОндоМ, 2оХ разовий!
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11.06.2020 22:53 Ответить
Пінчук розпайовує хор_ланку!
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11.06.2020 23:01 Ответить
Сява - двічі говнюк...
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11.06.2020 23:11 Ответить
Кто то дёргает за верёвочки и Славентия. В Раде все имеют свою цену.
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11.06.2020 23:18 Ответить
Рахманін вперед! А Слава нехай собі творить - все пробачити можна таланту ! Тільки не зраду . А політика то не для творчих натур.
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12.06.2020 02:29 Ответить
пане Сергію, зробіть заяву до нашого типу ПРеЗЕдента - нехай теж піде , невже йому комфортно сидіти боягузом у кріслі , яке під ним якось не таво ...
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12.06.2020 02:35 Ответить
вакарчук оказался не славка, а СЯВКА
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12.06.2020 05:58 Ответить
 
 