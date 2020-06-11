"Голосу" будет финансово тяжело, но это не связано с уходом Вакарчука, - Рахманин
Уход из парламента Святослава Вакарчука не повлияет на финансирование партии "Голос", потому что у нее не было спонсоров, которых она может потерять.
Об этом лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Насколько нам тяжело будет с финансовой точки зрения? Думаю, будет тяжело. Но это никоим образом не связано с отходом Святослава Вакарчука от парламентской деятельности. Это будет связано в принципе с кризисом, который переживает страна. Людям, которые готовы жертвовать на партию, будет сложнее изыскивать такие средства. У нас не было никаких особых спонсоров, которые теоретически могут уйти в связи с отходом Вакарчука от деятельности. Это я абсолютно откровенно заявляю", — сказал Рахманин.
Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.
"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции – это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди – я пожимаю плечами. Честно", — ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.
Читайте также: У "Голоса" сейчас рейтинг выше, чем у Вакарчука-кандидата в президенты, - Рахманин
По словам Рахманина, степень финансового благополучия партии можно определить по наличию билбордов, рекламы и СМИ.
"Очень легко отследить – есть лишние средства у партии или нет. Это прекрасный маркер для любого человека, который предрасположен к неким аналитическим действиям и знает, как это работает. По-моему, совершенно очевидно, что лишних средств у этой партии нет. И никакого Виктора Михайловича, Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича за нами, слава Богу, нет. Это просто смешно", — сказал Рахманин.
Финансирование партия "Голос", по его словам, получает от государства и из добровольных взносов.
Полный текст интервью с Сергеем Рахманиным читайте здесь.
Также на Цензор.НЕТ: Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"
11 июня народный депутат, экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что слагает с себя депутатские полномочия. При этом он собирается продолжить работу в политсиле, а также примет участие в большом просветительском проекте, рассказал Вакарчук.
Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.
Пожалуйста, подождите...
А про Джорджа Тивадаровича змовчав.
"Депутат опровергает слухи о якобы финансировании партии Виктором Пинчуком.
"Слушай, я уже устал от разговора о Викторе Михайловиче и Соросе. Когда это рассказывают наши коллеги из одной небезызвестной фракции - это одна история. Когда меня спрашивают вроде бы взрослые серьезные люди - я пожимаю плечами. Честно", - ответил он на вопрос Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/n3201523"
Блин, и я за вас голосовал. Хватит хныкать. Посчитай сколько людей остались без работы?
оні будут тоже трудни...
Хоча...проїхали