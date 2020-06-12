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Силу в Шевченковском суде не применяли, просто не пропускали, - судебная охрана

Силу в Шевченковском суде не применяли, просто не пропускали, - судебная охрана

Сотрудники судебной охраны не применяли силу и спецсредства по отношению к людям, собравшимся в Шевченковском суде в поддержку активиста Сергея Стерненко. Допуск в зал суда ограничили из-за карантина.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил пресс-офицер управления Службы судебной охраны Киева и области Николай Жукович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у здания суда собралось около 150 человек в поддержку Стерненко, они жгли файеры.

Значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания, отметил Жукович.

"На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По словам Жуковича, в ходе попыток прорваться были повреждены металлодетекторы.

Также, по его словам, нет информации о том, что кто-либо пострадал, взрывпакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева на странице в Фейсбуке сообщил, что правоохранители усилили меры безопасности у здания Шевченковского райсуда.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под Шевченковским судом Киева проходит акция в поддержку Стерненко: между митингующими и правоохранителями произошли потасовки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня у судебного учреждения собрались граждане для проведения акции. Следовательно, для обеспечения публичной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности у административного учреждения. Охрану суда, пропускной режим в помещение и обеспечения правопорядка непосредственно в зале судебного заседания осуществляется представителями Службы судебной охраны в соответствии с их служебными полномочиями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у одного из участников полицейские обнаружили разрешенный травматический пистолет. Этот человек является подсудимым по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Сейчас полицейские выясняют, почему он пришел на акцию с травматическим оружием.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутаты "Голоса" хотят взять Стерненко на поруки

Как сообщалось, ранее у входа в здание Шевченковского районного суда Киева произошли столкновения активистов с представителями правоохранительных органов.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове. ФОТО

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

столкновения (503) суд (25092) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+14
Якщо був би у влади розум, то Стерненка би відпустили.
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12.06.2020 18:53
+9
убейся, мокшанин!
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12.06.2020 19:05
+6
Дійсно, але це не відміняє зебілізм влади.
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12.06.2020 19:03
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Якщо був би у влади розум, то Стерненка би відпустили.
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12.06.2020 18:53 Ответить
Якщо у Стерненка буб би розум то він би не топив за Блазня а так що бажав то й отримав!
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12.06.2020 18:57 Ответить
Дійсно, але це не відміняє зебілізм влади.
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12.06.2020 19:03 Ответить
Влада після того як набрала на останніх виборах 72% як це правільно сказати зкажу російскою! Рамсы попутала! Алк нажаль нема ніякої сили окрім ЄС які можуть дати відсіч!
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12.06.2020 19:11 Ответить
Дебільна влада сама собі зашморг накручує! Скільки ще терпітимо це непрорзуміння? Втрачаємо країну!
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12.06.2020 19:01 Ответить
Терпітимо стільки витримаємо🤗
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12.06.2020 19:04 Ответить
Хохли -терпіли цього самі хотіли.
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13.06.2020 14:49 Ответить
Куди ви поспішаєте?
Нарід ще вдосхочу не нарадувався Зеленським.
Хай відпочине від Порошенка.
До 2024 року.
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12.06.2020 19:13 Ответить
Тому біля суду так мало людей що націоналістичний цирк на дроти людям надоїв як і 95 квартал!
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12.06.2020 18:59 Ответить
Панове, хто має юридичну освіту (не таку як у найвеличнішого, а справжню), поясніть, будь ласка, оце:
"Отмечается, что у одного из участников полицейские обнаружили разрешенный травматический пистолет." Источник: https://censor.net/n3201736

Якщо на зброю є дозвіл, він неї не діставав, не погрожував нею або на словах її застосуванням, то чого до нього доклепалися?
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12.06.2020 18:59 Ответить
Хай націоналісти у Попова запитают або у Шарія вони робили все для того щоб ці покидьки повергулися!
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12.06.2020 19:01 Ответить
А що йому закидають? Хай пояснюють самі, а він НІЧОГО не повинен почснювати.
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12.06.2020 19:14 Ответить
Нічого не повинен поясновати. Мовчить, бляха. Гребанийт9
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12.06.2020 19:15 Ответить
это называется манипуляция общественным мнением, обычное дело у "журналистов"
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12.06.2020 19:14 Ответить
Силу в Шевченковском суде не применяли, просто не пропускали, - судебная охрана - Цензор.НЕТ 785
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12.06.2020 19:01 Ответить
250 гривен, неплохие бабки, Стерненко не жмот! Все туда!
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12.06.2020 19:02 Ответить
убейся, мокшанин!
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12.06.2020 19:05 Ответить
Судебная охрана.. прямо как - охрана судеб..
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12.06.2020 19:14 Ответить
Охорона має знати,що їх будє судити народ на майдані разом з суддями.Пощади не буде.
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12.06.2020 19:22 Ответить
ай да вирус ай да маладец

"На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали"...

проста пиндили...
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12.06.2020 19:28 Ответить
Я його не бив тільки кулаком в пику затопив.
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13.06.2020 14:47 Ответить
журналисты дебилы полные - с собачиком на поводке каждый бы шел - проблем бы не было....
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12.06.2020 19:33 Ответить
Ну, С.Стерненко і "Нєгодяй" - три рази його хотіли убити, на нього відкрито полювали, Після першого нападу він просив у поліції охорону - не дали. На Стерненка напали другий раз,стріляли і поранили.Просив у поліції охорону -знову не дали!!!??? Ясно,що після цього,Стерненко для самооборони почав носити ніж. Коли на нього ВТРЕТЄ біля його дому з засади напали ДВОЄ з ножами,цей "нєгодяй" Стерненко,замість того,щоб дати себе зарізати,як ягня,почав ОБОРОНЯТИСЯ ВІД ДВОХ!!! В результаті оборони -сам отримав поранення і поранив одного з нападників,який від поранень помер.Другий нападник так далеко,що опинився за кордоном.Питання.Чому поліція не відкриває проти нападників справиІ не не подає в міжнародний розшук???
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12.06.2020 20:02 Ответить
 
 