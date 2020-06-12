Силу в Шевченковском суде не применяли, просто не пропускали, - судебная охрана

Сотрудники судебной охраны не применяли силу и спецсредства по отношению к людям, собравшимся в Шевченковском суде в поддержку активиста Сергея Стерненко. Допуск в зал суда ограничили из-за карантина.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил пресс-офицер управления Службы судебной охраны Киева и области Николай Жукович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у здания суда собралось около 150 человек в поддержку Стерненко, они жгли файеры.

Значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания, отметил Жукович.

"На заседание не попало много журналистов. Активисты пытались прорваться, и их не пропустили в силу действующих карантинных ограничений. Никакой физической силы и спецсредств сотрудники судебной охраны по отношению к собравшимся в здании суда людям не применяли, просто не пропускали", - сказал он.

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По словам Жуковича, в ходе попыток прорваться были повреждены металлодетекторы.

Также, по его словам, нет информации о том, что кто-либо пострадал, взрывпакеты и файеры внутри суда активисты не использовали.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева на странице в Фейсбуке сообщил, что правоохранители усилили меры безопасности у здания Шевченковского райсуда.

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"Сегодня у судебного учреждения собрались граждане для проведения акции. Следовательно, для обеспечения публичной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности у административного учреждения. Охрану суда, пропускной режим в помещение и обеспечения правопорядка непосредственно в зале судебного заседания осуществляется представителями Службы судебной охраны в соответствии с их служебными полномочиями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у одного из участников полицейские обнаружили разрешенный травматический пистолет. Этот человек является подсудимым по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Сейчас полицейские выясняют, почему он пришел на акцию с травматическим оружием.

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Как сообщалось, ранее у входа в здание Шевченковского районного суда Киева произошли столкновения активистов с представителями правоохранительных органов.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.